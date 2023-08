Come funziona Serially?

Serially è una piattaforma italiana dove vedere serie TV gratuite . Nata da un'idea degli imprenditori Alessandro Mandelli e Massimo Vimini, Serially si rivolge prevalentemente a un pubblico giovane ed è disponibile su larga scala grazie alla compatibilità con computer (browser), smartphone e tablet (app per sistemi operativi Android e iOS), Apple TV e da qualche tempo anche smart TV (LG Smart, Samsung Smart TV e Android TV).

Indice

Cos'è Serially

Si tratta piattaforma Avod (Advertising Video on Demand) ed è una piattaforma italiana dedicata a serie TV inedite e, soprattutto, gratuite. I contenuti disponibili nel catalogo della piattaforma aggiornati ogni mese non richiedono, infatti, alcun esborso di denaro: gli utenti registrati potranno guardare comodamente serie TV con brevi spot pubblicitari della durata massima di un minuto. Pertanto, gli utenti che utilizzano un AD Blocker non potranno vedere le serie TV Serially.

La piattaforma è stata realizzata dalla startup iXMedia e per usufruire dei contenuti è sufficiente una registrazione al portale mediante indirizzo di posta elettronica.

I contenuti sono inediti, disponibili con sottotitoli o doppiati in italiano, con risoluzione Full HD; in futuro, la piattaforma prevede di aggiungere la compatibilità con il 4K per gli utenti Premium.

È stato inaugurato di recente il programma Serially Premium, che permette di rimuovere le interruzioni pubblicitarie a fronte di un pagamento (a cadenza mensile o annuale).

Tra le serie TV inedite spiccano "Se io fossi te", con Mara Pedraza de La Casa di Carta, "Prima di perdere tutto", con Esther Acebo (Stoccolma) de La Casa di Carta e Sotto chiave, con Miguel Bernardeu (Gusman di Elite), nonché