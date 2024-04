Spotify Premium Duo è, infatti, il pacchetto pensato per le persone che vivono sotto lo stesso tetto. E non a caso una delle condizioni imprescindibiili affinché possa essere utilizzato è che entrambi gli utenti dichiarino di abitare assieme . Ma procediamo con ordine e vediamo come funziona Spotify Duo , quanto costa e cosa bisogna fare per attivarlo. Vi suggeriamo di dare anche un'occhiata all'articolo di approfondimento su come cambiare piano Spotify , che saprà tornarvi utile. Buona lettura!

Spotify è la vostra app per ascoltare musica in streaming preferita e, nemmeno a dirlo, siete abbonati al programma Premium da ormai qualche anno. Ma se anche la vostra lei desidera sfruttare i vantaggi di Spotify Premium , la società svedese fondata nel 2006 ha la soluzione giusta per voi: un abbonamento di coppia che coniuga tutte le caratteristiche del piano a pagamento, facendovi persino risparmiare qualcosina.

Indice

Come funziona Spotify Premium Duo

Come precisato nell' apposita pagina di supporto, Spotify chiederà ai membri del piano di fornire il proprio indirizzo per confermare che vivono con il gestore del piano in queste precise circostanze:

Per aggiungere l'account secondario è necessario compilare un modulo, all'interno del quale occorrerà dichiarare l'indirizzo di residenza: tale informazione dovrà ovviamente coincidere quella del gestore del piano, ossia il soggetto che detiene tutti i vantaggi del pacchetto Spotify Premium . È importante precisare che Spotify non traccerà in alcun modo la posizione, ma si limiterà a controllare l'indirizzo digitato tramite ricerca su Google Maps al fine di verificare la veridicità dei dati.

Spotify Premium Duo: costo

In qualità di gestore del piano, l'utente per così dire principale provvederà a corrispondere il canone mensile tramite il suo metodo di pagamento associato al profilo e ha anche poteri di modifica: può, infatti, rimuovere o cambiare l'account secondario in qualsiasi momento, purché per una sola volta l'anno.

Il piano di abbonamento in questione ha un costo di 14,99 euro al mese ed è prevista la possibilità di sfruttare trenta giorni di prova gratuita per entrambi gli account; l'unica condizione è che l'account principale non ne abbia già usufruito in precedenza.

Spotify Premium Duo: cosa prevede

Ogni utente può gestire individualmente le impostazioni di riproduzione, come pure creare playlist e album. Data la particolarità del piano, la piattaforma svedese ha previsto la possibilità di condividere playlist con l'altro membro e ha introdotto la funzione denominata " Duo Mix ", vale a dire una playlist generata automaticamente dagli algoritmi di Spotify mescolando le preferenze musicali dei due abbonati e incanalandole in un'unica playlist.

Spotify Premium Duo raccoglie tutti i vantaggi del piano Individual (che costa, però, 10,99 euro al mese), permettendo ad un secondo utente che abita sotto lo stesso tetto di ascoltare musica in streaming senza pubblicità, disporre di skip illimitati e riprodurre musica offline a fronte di un esborso di due euro in più.

È possibile passare da Spotify Premium a Spotify Premium Duo?

Per quanto riguarda, invece, la procedura per app Spotify , è sufficiente avviare tale programma e cliccare sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra e toccare la voce Piano Premium; pigiate adesso su Mostra i piani Premium e selezionate l'opzione Premium Duo , confermando la scelta nella pagina web che apparirà successivamente.

Per passare da Spotify Premium a Spotify Duo potete procedere da PC oppure da app. Nel primo caso, collegatevi sul sito ufficiale e, dopo avere eseguito l'accesso, pigiate sul profilo collocato in alto a destra e selezionate la voce Account . A questo punto, premete su Il tuo piano e pigiate su Cambia piano, dopodiché fate tap su Spotify Duo e confermate la vostra scelta.

Come attivare Spotify Premium Duo

Una volta eseguito il login, pigiate sull'icona a forma di ingranaggio per entrare nella pagina delle Impostazioni e fate tap su Passa a Premium, dopodiché scorrete verso il basso fino a trovare la voce Spotify Duo : cliccate su di essa per proseguire.

La prima cosa da fare è entrare nella pagina dedicata del sito ufficiale di Spotify e pigiare il pulsante Inizia per proseguire. Se siete iscritti su Spotify, eseguite l'accesso digitando il vostro nome utente e la password associata, altrimenti procedete con l'iscrizione, scegliendo se associare l'account Google o Facebook per rendere la procedura di registrazione ancora più semplice, oppure inserire l'indirizzo di posta elettronica.

Potete eseguire l' attivazione di Spotify Premium sia da sito ufficiale, utilizzando un qualsiasi browser per navigare su Internet, oppure tramite app Spotify per Android e iOS.

Come aggiungere account su Spotify Duo

Vediamo, adesso, come aggiungere il secondo account per far sì che anche quest'ultimo possa sfruttare tutti i vantaggi di tale programma. In fase di sottoscrizione, il sistema mostrerà alcune informazioni da compiere per completare la procedura. Il primo di questi consiste nell'inserimento dell'indirizzo di casa. Il secondo, invece, prevede l'invito della persona che vive con voi a partecipare all'utilizzo di Spotify Duo. Tale invito può essere inoltrato tramite app social come WhatsApp e Messenger, oppure via posta elettronica.

Il destinatario non dovrà far altro che cliccare sul link ricevuto per accettare l'invito ed eseguire l'iscrizione o l'accesso al servizio. Anche lui dovrà comunicare, come già ricordato all'inizio, il proprio indirizzo di residenza, che dovrà essere identico a quello del gestore.