Come funziona Spotify

Andiamo a scoprirle tutte e vedere come usare la piattaforma, da PC o dispositivi mobili, oltre a ricordarvi il nostro approfondimento su come ascoltare la musica gratis online .

Ma come funziona esattamente Spotify ? Già, perché il servizio, pur estremamente semplice da usare, offre una serie di funzionalità che forse non sono del tutto note, e anche una varietà di piani che magari non conoscete e che potrebbero farvi gola.

Grazie alla sua popolarità, Spotify è praticamente diventato il sinonimo di streaming musicale , e già solo questo lo mette in netto vantaggio rispetto a concorrenti come Apple Music , Amazon Music o YouTube Music.

Indice

Cos'è Spotify

Per fare un paragone, la qualità della musica su CD è pari a 1.411 Kbps, per cui da tempo si era parlato di un'opzione con suono in alta qualità , ma non è ancora arrivata. In questo i concorrenti come Apple Music, Amazon Music Unlimited e Tidal fanno molto meglio. Per quanto riguarda i podcast, invece, la qualità standard è a 96 Kbps sulla maggior parte dei dispositivi, mentre da Web parte da 24 Kbps e arriva a 128Kbps.

Sul fronte della qualità, Spotify consente una certa scelta per quanto riguarda la musica, ma sempre in formato AAC . Spotify Free offre 128 Kbps sul lettore web, mentre da desktop, dispositivi mobili e tablet lo streaming parte da 24 Kbps in modalità Bassa e arriva fino a 160 Kbps quando è impostato su Alta. Per i piani Premium, da Web si hanno 256 Kbps, mentre da app si arriva anche fino a 320 Kbps quando è impostato su Molto alta.

Ma non solo. Potete anche creare playlist collaborative per mischiare i vostri gusti musicali dei vostri amici, il che rende Spotify una delle app di streaming più "social" sul mercato. Questo aspetto è ulteriormente impreziosito dall'integrazione con Facebook, che permette di essere sempre al corrente di quello che i vostri contatti stanno ascoltando.

Per quanto riguarda le playlist, potete scegliere per genere o umore, e Spotify vi proporrà contenuti basati sulla vostra posizione o sul periodo dell'anno (per esempio a Natale). Senza nominare Wrapped, una sorta di riepilogo dei vostri ascolti che l'app vi propone a fine anno per farvi rivivere le vostre esperienze musicali degli ultimi dodici mesi.

Sull'origine del nome ci sono diverse storie. Una, ufficiosa, racconta che i due fondatori si stessero gridando diversi suggerimenti di nomi per l'app da stanze separate nell'appartamento di Ek, che ne ha sentito male uno e ha capito Spotify. Un'altra, ufficiale, dichiara in maniera più rassicurante come il nome nasca dall'unione delle parole Spot e Identify.

Quanto costa Spotify Premium

La buona notizia è che spesso è possibile provare questi piani gratuitamente per un periodo variabile che va da 1 mese a 3 mesi (se non avete mai sfruttato questa possibilità).

Spotify offre due versioni, una gratuita, chiamata Free, e una a pagamento, chiamata Premium. Spotify Free ha, come vedremo, alcune limitazioni in quanto offre interruzioni pubblicitarie di 30 secondi, non consente di scegliere la canzone, almeno da app per dispositivi mobili, e non consente l'ascolto offline.

Download Spotify

In alternativa, selezionate Accedi con PIN e, su un altro dispositivo, andate all'indirizzo Spotify pair e inserite il PIN che vedete sullo schermo. Infine, potete inserire indirizzo email e password di Spotify, mentre, se siete soliti accedete con Facebook, dovete creare una password Spotify per accedere con il vostro indirizzo email.

Su altri dispositivi, come per esempio smart TV LG o Samsung, cercate l'app sul marketplace proprietario e installatela. Per effettuare l'accesso, aprite l'app sul TV, quindi scegliete un modo per accedere. Il più semplice è aprire l'app Spotify sul cellulare o sul tablet e trovare il dispositivo utilizzando Spotify Connect.

Spotify è disponibile per diverse piattaforme , computer, smartphone, tablet, Chromebook o altro. Se volete sapere come effettuare il download di Spotify, ecco da dove scaricarlo:

Come funziona Spotify free (gratis)

Inoltre con il piano gratuito non potete scaricare le canzoni per l'ascolto offline (i podcast sì, con il video), ma potete ascoltare la vostra musica anche in viaggio all'estero, per un massimo di 14 giorni , e attivare da app la funzione Risparmio dati , che imposta la qualità audio dsu bassa e nasconde le copertine e le anteprime.

Alcune playlist, invece, consentono la scelta anche delle singole canzoni. Se volete, potete mandare avanti i brani per saltare quelli che non vi piacciono, ma solo 6 skip ogni ora.

Come avrete intuito, oltre alle interruzioni pubblicitarie e alla qualità ci sono altre limitazioni. Su app per dispositivi mobili, Spotify Free infatti consente solo l'ascolto casuale di playlist e album, qualcosa che ha mandato su tutte le furie la cantante Adele, che è riuscita, parzialmente, a farla rimuovere sui suoi dischi.

Come funziona Spotify Premium

Non vi verrà addebitato niente, ma il metodo di pagamento serve perché alla scadenza dei 30 giorni, se non lo avete disattivato, verrà rinnovato secondo il piano scelto e vi verrà scalato il costo dello stesso.

Per attivare una prova gratuita di Spotify Premium non dovete mai aver attivato un servizio Premium. Soddisfatta questa condizione, scegliete il servizio che preferite tra quelli disponibili, cliccate su Inizia ed effettuate l'accesso o iscrivetevi alla piattaforma. Successivamente, inserite un metodo di pagamento tra quelli accettati (carta di credito o PayPal), completate la procedura e la vostra prova inizierà.

L'abbonamento consente di scaricare i brani per l'ascolto offline , fino a 10.000 per dispositivo su un massimo di 5 dispositivi diversi e con la necessità di collegarsi almeno una volta ogni 30 giorni per conservare i download (se annullate l'abbonamento non saranno più disponibili). Oltre a questo, offre una qualità audio migliore rispetto al piano free, arrivando da Web a 256 Kbps, e da app a 320 Kbps con l'impostazione Molto alta.

Per creare un piano Duo , la persona che desidera gestire il piano si iscrive (una volta sottoscritto l'abbonamento, non si può cambiare il gestore del piano) e sarà lui a gestire i pagamenti, impostare l'indirizzo, creare un piano Premium Duo e invitare e rimuovere membri (via email, WhatsApp, o quello che desiderate).

Spotify Premium Duo costa invece 14,99 euro al mese e come suggerisce il nome mette sul piatto due account Spotify Premium per due persone che vivono insieme. Ognuno riceve il proprio account Premium, quindi non si condivide la password e tutti conservano la propria musica e le proprie playlist salvate, ma se si vuole si possono condividere le playlist con l'altro membro per costruire le librerie.

Spotify Premium Student costa 5,99 euro al mese e ha le stesse caratteristiche di abbonamento Premium Individual . Come suggerisce il nome, il piano è riservato a studenti iscritti a università accreditate e dura 12 mesi , dopodiché passa automaticamente al piano Individual da 10,99 euro al mese. Per evitarlo, bisogna rinnovare l'iscrizione a Student verificando nuovamente lo stato di studente, e sono consentiti al massimo 3 rinnovi, poi l'abbonamento passa automaticamente a Premium Individual.

Inoltre il piano consente di impostare filtri per contenuti espliciti per i membri della famiglia, in modo da controllare cosa possano (e non possano) ascoltare.

Come usare Spotify su telefono Android e iPhone

Ora che avete scelto il tipo di abbonamento che fa per voi, vediamo come usare Spotify. Cominciamo dall'app per dispositivi mobili, il modo più comune per accedere alla piattaforma.

Installate l'app da Google Play o App Store, disponibile gratuitamente, e avviatela sul dispositivo. Per prima cosa dovrete effettuare l'accesso con il vostro account cliccando su Accedi (o su Continua con Google o Continua con Facebook) oppure crearne uno toccando Iscriviti gratis, in caso vogliate utilizzare la vostra email, o toccando Continua con Google o Continua con Facebook per usare i vostri account Google o Facebook.

Tenete presente che se usate il vostro account Facebook non avrete bisogno in un secondo momento in caso vogliate sfruttare l'integrazione con il servizio per condividere le vostre playlist con gli amici. Se invece optate per l'email, inserite la vostra email e password e seguite le istruzioni a schermo per creare un account.

Una volta effettuato l'accesso, vi troverete di fronte alla Home dell'app. Se è la prima volta che utilizzate l'app, vi verranno chieste le vostre abitudini di ascolto e se volete condividere quello che ascoltate.

In alto a destra trovate l'icona delle notifiche, la cronologia di ascolto e l'icona delle impostazioni, per accedere al vostro account e alle opzioni, come Risparmio dati, Contenuti espliciti, Qualità audio e video, gestione della memoria, Lingue e altro.

In basso, ci sono quattro schede (o tre, a seconda del vostro abbonamento): Home, Ricerca, La tua libreria e, eventualmente, Premium per aggiornare al piano a pagamento.

Home mostra in primo piano le schede Musica e Podcast / show. Sotto trovate i collegamenti con le playlist o gli album che avete ascoltato di recente, se presenti, e in basso una serie di playlist, come un feed ma di consigli audio.

Subito ci sono le playlist create automaticamente in base alle vostre abitudini di ascolto, chiamate Create per [il vostro nome utente], che comprendono Daily Mix e Release Radar.

Scorrendo verso il basso trovate le schede Altro di ciò che ti piace, Ascoltate di frequente, Episodi per te (podcast consigliati) e così via.