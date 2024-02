Come funziona lo Steam Workshop? Ecco tutto quello che devi sapere su come scaricare e disinstallare le mod dalla libreria di Steam

Come funziona Steam Workshop

Il grande terrore di ogni gamer è che il proprio gioco preferito possa esaurire i suoi contenuti. Grazie allo Steam Workshop questa paura si allontana almeno un po': questa piattaforma di Steam permette a tutti di scaricare custom made content (contenuti aggiuntivi realizzati dai giocatori) da implementare al proprio gioco per ore aggiuntive di divertimento. Se vuoi muovere i primi passi sul tuo Steam Workshop in qualità di utente finale, continua a leggere. Scoprirai tutto quello che devi sapere su questa funzione davvero utile e interessante.

Indice

Cos’è lo Steam Workshop?

Nel 2003, la Valve ha rilasciato Steam, una piattaforma di distribuzione di videogiochi in licenza digitale che permette di acquistare e scaricare i proprio giochi senza acquistarne la copia fisica. Ai tempi, Steam era la rivoluzione. Nel 2024 non è niente di nuovo, specialmente per chi si affaccia da poco tempo al mondo di gioco. La grinta pioneristica di Steam lo ha reso una delle piattaforme di gioco più famose e utilizzate al mondo. Sebbene negli ultimi anni questa leadership possa essere in discussione, Steam rimane un ottimo strumento per fruire di sconti eccellenti su titoli e soprattutto per godere appieno delle funzioni aggiuntive, come achievement, multiplayer e tanto altro. Nel 2016 è nato Steamworks, un kit di strumenti che permette agli sviluppatori di integrare Steam e le funzioni Steam ai loro giochi. Un di queste funzioni è proprio lo Steam Workshop, il quale permette agli utenti di caricare contenuti fan made direttamente sulla libreria Steam. In breve tempo, Steam è diventato un preziosissimo archivio di "mod" per tutti i giochi che le supportano.

Cos’è una mod?

La mod è un metodo utilizzato dai giocatori e dai grandi fan dei titoli per aggiungere contenuti ai loro giochi preferiti. Le mod possono essere puramente cosmetiche o addirittura inserire difficoltà, migliorare la grafica o aggiungere contenuti, oggetti o nuove storie. Potrebbe sembrare una soluzione poco originale per ampliare i contenuti di un gioco, ma molte comunità di "modders" lavorano duramente alle loro mod, ovvero alle implementazioni sui giochi. I risultati lasciano a bocca aperta: per alcuni giocatori di X-COM, per esempio, è impensabile non fare una partita con la celebre mod "The Long War", riconosciuta e rispettata perfino dagli sviluppatori, la quale estende la trama, le armi, i nemici e aumenta di molto la difficoltà complessiva del gioco. Gli amanti di RimWorld, uno dei più bei giochi gestionali di base building, amano sfogliare il Workshop di Steam alla ricerca di mod che possano dare nuovo sapore alle loro lunghissime partite. E non finisce qui. È nell'interesse degli sviluppatori implementare lo Steam Workshop nei loro titoli, affinché la loro longevità aumenti considerevolmente agli occhi dei giocatori sempre affamati di novità.

Come installare le mod dallo Steam Workshop?

Prima di scaricare mod per i videogiochi da Steam Workshop, devi rispettare alcune condizioni base. Devi possedere il gioco Il gioco dev'essere abilitato a Steam Workshop Sappi che alcuni titoli non supportano lo Steam Workshop ma, anche se acquistati su Steam, possono comunque essere "moddati". Un esempio? Stardew Valley presenta una serie di mod, cosmetiche o di integrazione di contenuti, che possono essere scaricate da terze parti, come per esempio su Curse Forge, e installate manualmente seguendo una certa procedura. Se il gioco è presente su Steam Workshop, però, la procedura sarà molto più facile e lineare, e saranno sufficienti pochi click. Apri la tua Libreria Scegli il videogioco dalla lista di giochi acquistati Scrolla la pagina fino a trovare "Workshop di Steam" Seleziona "Visita questo Workshop" A questo punto ti si aprirà il mondo delle Mod del gioco in questione. Ti consigliamo di cominciare dalle mod "I più votati di tutti i tempi", in maniera da farti un'idea abbastanza chiara delle potenzialità della comunità di modders. Potresti rimanere piacevolmente stupito da quanto organica e naturale sia l'integrazione di alcune mod all'interno del gioco. Per installare la mod, devi fare mouse-over su quella che ti interessa e schiacciare il segno "+". In alternativa, fai click sulla mod, esplora il contenuto e scegli l'etichetta verde "Sottoscrivi".

Come disinstallare le mod su Steam Workshop?

Ti sei stancato di una mod, o magari gli sviluppatori della stessa hanno smesso di aggiornarla ed è diventata obsoleta o un pericolo per la stabilità del gioco? Vai su: Libreria di Steam Scegli il videogioco Scrolla la pagina fino a trovare "Workshop di Steam" Seleziona "Mostra le mie sottoscrizioni" Puoi disinstallare, valutare o aggiungere ai preferiti le tue mod da questa pagina