Come funziona StockX, il negozio delle sneaker

Ma come funziona StockX , vi chiederete. Il marketplace, che in pochi anni è diventato un riferimento per appassionati e cercatori di prodotti unici, consente di comprare e vendere in un modo diverso. Due sono le caratteristiche del servizio: la modalità di vendita, dove il prezzo richiesto deve incontrare quello proposto, e il fatto che garantisce l'autenticità dei prodotti. Come? Ispezionandoli!

Indice

Cos'è StockX

Insomma, su StockX si trova di tutto. Il sito però è costruito più come un mercato azionario che come una piattaforma d'aste online. Non ci sono guerre di offerte , fotocamere digitali di bassa qualità e (teoricamente) nessun oggetto falso. Potete scegliere se vendere o acquistare, e se volete acquistare c'è il prodotto, un prezzo suggerito e la possibilità di fare un'offerta. Il prezzo, come abbiamo visto, è dato dall'incontro di domanda e offerta, e questo stabilisce il suo valore reale .

Quindi StockX è partito dalle sneaker, ma nel tempo si è ampliato incredibilmente e oggi potete trovare anche scarpe normali, abbigliamento streetwear, dispositivi elettronici (pensate che i primi 100 Nothing Phone (1) sono stati venduti qui prima del lancio, ovviamente per aumentare l'hype intorno al dispositivo), giochi di carte collezionabili, oggetti da collezione (da set di LEGO Star Wars a figure di ogni genere) e accessori come borse, cappelli, orologi e molto altro.

Il sito è stato un successo immediato, anche perché ha attirato investitori come Eminem e Mark Wahlberg, e gente come Lebron James ha iniziato a vendere sul sito.

Fondata nel 2015 con l'intenzione di permettere agli appassionati di trovare sneaker rare o ambite, StockX in pochi anni è cresciuta in modo esponenziale.

Per il resto, tutto deve essere nuovo e, ovviamente, originale. Il venditore quindi mette in vendita il prodotto a un prezzo che ritiene consono per il mercato, e il compratore o fa un'offerta, avviando così una trattativa, o compra alla cifra proposta dal venditore.

Per quanto riguarda i prodotti, StockX accetta solo oggetti nuovi (chiamati deadstock) , quindi per scarpe e abbigliamento, mai indossati, con etichetta e scatola originale. Le confezioni devono essere nuove e le uniche eccezioni sono per le sneaker che possano essere state provate o con minime imperfezioni del produttore, e la scatola può avere dei difetti dovuti all'invecchiamento.

Come funziona StockX

Su StockX ci sono due modi di acquistare: offrite il prezzo che preferite e guardate come si sviluppa la vostra interazione con il venditore, oppure cliccate su Acquista Ora al prezzo della Proposta più bassa per assicurarvi l'articolo senza perdere tempo.

A differenza di altri siti, quando arrivate su un prodotto non vedete una scheda fatta dal venditore, ma una scheda unica su cui vendono i vari venditori. Quando arrivate sulla scheda, selezionate la vostra taglia (i prezzi variano anche in base a questo), nel caso di scarpe o abbigliamento, e vedrete il prezzo e l'andamento del mercato, identificato da una freccia rossa verso il basso e una percentuale o da una freccia verde verso l'alto, e relativa percentuale.

In alto trovate le varie categorie: Sneakers, Shoes, Apparel, Electronics, Trading Cards, Collectibles e Accessories . Oppure potete usare la ricerca attraverso la funzione apposita in alto.

Vediamo come comprare. Da sito, accedete alla pagina di StockX della piattaforma e cliccate su Login in alto a destra. Effettuate l'accesso con il vostro account e potrete iniziare a scorrere tra i vari prodotti.

Ora sotto Acquisto cliccate su Modifica e selezionate una modalità di pagamento. Potete scegliere tra carta di credito o PayPal. Successivamente, inserite i dati relativi all'indirizzo di spedizione e cliccate su Salva. Da app, toccate invece l'icona in basso a destra, toccate Impostazioni, Acquisto e completate i dati relativi a pagamento e spedizione. Ora siete pronti a comprare. Vediamo come funziona.

Da app, la procedura è molto simile. Dopo averla installata dai link qui sopra, avviatela e cliccate sul pulsante verde per impostare EUR come valuta. Ora toccate l'icona in basso a destra per impostare il profilo e toccate Registrati. Come da sito, potrete scegliere tra l'accesso tramite account di terze parti o tramite email.

La prima cosa da fare per usare StockX è registrarsi sulla piattaforma. L'operazione può essere compiuta da app per Android o iOS o dal sito , se usate il PC.

La piattaforma offre diversi modi per sapere qual'è il prezzo giusto di un prodotto. A parte l'andamento del mercato, subito sotto ai pulsanti Fai un'offerta e Compra subito trovate il prezzo dell'ultima vendita dell'articolo e tre pulsanti: Vedi le proposte, Vedi le offerte e Vedi le vendite. Cliccandoci sopra vedrete tutti gli storici relativi al prodotto in questione. Subito sotto invece trovate i prezzi di spedizione e commissione. Ma non solo, se scorrete verso il basso, potete vedere i dettagli del prodotto e un grafico che vi consente di vedere l'andamento dei prezzi a cui è stato venduto quell'articolo, da un anno a un mese, mentre subito sotto trovate altre informazioni come la variazione di prezzi in un anno, di sempre, la volatilità (proprio come le azioni!), il numero di vendite di quel prodotto, e il prezzo medio.

Se volete fare un'offerta, cliccate su Fai un'offerta e inserite un prezzo che ritenete congruo in base al mercato (verrete avvisati se si tratta dell'offerta più alta), oltre che per quanto tempo mantenerla selezionandolo dal menu Scadenza offerta.

Cliccate su Conferma offerta, controllate il riepilogo e cliccate nuovamente su Conferma offerta. Il venditore farà una proposta e se qualcun altro fa un'offerta più alta si aggiudicherà lui la vendita, mentre se la vostra è la più alta la vendita si concluderà a vostro favore. Anche in caso di altre proposte, la vostra offerta resterà attiva fino alla scadenza, e se tornerà ad essere la migliore potrà essere accettata.

In alternativa, se non volete perdere tempo o rischiare di farvi soffiare un articolo a cui tenete particolarmente, cliccate su Compra ora. Nella pagina successiva controllate che tutto sia come pensate. Troverete anche le spese di spedizione (su StockX sono 15 euro per prodotti standard ma in alcuni casi potrebbero essere addebitate cifre superiori). Dazi e tasse sono a vostro carico, ma verranno mostrati in fase di pagamento e non verrà richiesto altro. StockX in genere cerca di abbinare compratori e venditori nella stessa regione in modo da ridurre i costi aggiuntivi.

Quando tutto è a posto, cliccate su Conferma acquisto. Ora il venditore dovrà imballare e spedire a StockX il prodotto, verranno effettuate le verifiche e StockX ve lo spedirà. Il processo sarà tracciabile e riceverete via email gli aggiornamenti sullo stato dell'ordine. Per qualsiasi necessità, cliccate in alto a destra su Il mio account, selezionate Acquisti e di fianco al vostro ordine cliccate su Modifica, dove potrete effettuare delle modifiche o addirittura cancellare l'ordine.

Da app per dispositivi mobili, il funzionamento è molto simile. Cercate un prodotto e selezionatelo. Dopo aver inserito la taglia, per un paio di scarpe o un capo di abbigliamento, controllate i prezzi toccando il pulsante Vedi i dati di mercato e toccando Accetto. Ora potete vedere i dati relativi a Vendite, Proposte e Offerte e quando vi siete fatti un'idea toccate la freccia in alto a sinistra per tornare alla pagina del prodotto.

A questo punto potete scegliere se acquistare subito o fare un'offerta, proprio come abbiamo visto sopra.

Per vendere

Se volete vendere su StockX, invece, la prima cosa da fare è compilare i vostri dati venditore. Sul sito, cliccate in alto a destra su Il mio Account e selezionate Impostazioni. Ora, selezionate e compilate rispettivamente Dati venditore, Payout (per ricevere il pagamento) e, se ne possedete una, Partita IVA. Sotto troverete delle impostazioni relative alle notifiche, che è consigliato mantenere attive.

Da app, la procedura è la stessa, ma dovrete solo toccare l'icona del vostro profilo in basso a destra, poi Impostazioni e potrete compilare le voci richieste come da PC.

Ora potete iniziare a vendere. Il processo è semplicissimo, perché non c'è nessuna verifica. Dopo aver inserito i dati di pagamento, create un'inserzione usando i dati storici delle vendite nella pagina del prodotto e non dovete fare altro che aspettare un'offerta o un acquisto diretto. Vediamo come fare.

Da PC, andate al sito di Stock ed effettuate l'accesso cliccando su Login.

Ora spostate il cursore su su Vendi in alto a destra e cliccate su Nuova inserzione. Vi verrà proposta un'informativa da leggere e accettare, cliccate su Accetto e inserite nel campo di ricerca il nome dell'articolo da vendere. Selezionate la voce corrispondente e inserite una taglia, se necessario. Ora potete scegliere se accettare la modalità predefinita Vendi subito, per accettare l'offerta più alta, o Fai una proposta.

Vi verranno mostrati i costi relativi alla vendita e se tutto è a posto cliccate in basso a destra su Controlla la vendita. Nella pagina successiva vi verranno mostrate le condizioni di vendita, date conferma mettendo la spunta e cliccate su Conferma la vendita.

La stessa procedura è accessibile anche da app per dispositivi mobili, ma ancora più immediata. Avviate l'app e cercate un articolo che volete vendere (come se lo voleste acquistare). In caso di un paio di scarpe o di un capo di abbigliamento, selezionate la taglia (o fatelo dopo) e cliccate sul pulsante Vendi a destra.

Se non avete selezionato una taglia, vi verrà chiesto ora di farlo.

Ora potete impostare un prezzo. L'app vi darà dei suggerimenti permettendo di scegliere tra Guadagna di più, Vendi più velocemente o Vendi subito. Le prime due corrispondono a Fai un'offerta, mentre la terza è per vendere subito. In basso, vi viene mostrato il vostro ricavo, e toccando il pulsante "+" vi verranno mostrati i costi relativi a commissioni, spedizione ed elaborazione del pagamento.

Se tutto è a posto, toccate in basso Controlla la proposta.