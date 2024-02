Tutto quello che devi sapere su Storytel: come funziona, quanto costano gli abbonamenti e come scaricare i titoli per ascoltarli offline

Come funziona Storytel

Storytel è una piattaforma disponibile in 25 Paesi che offre un ampissimo catalogo di audiolibri, podcast ed e-book. Nel suo settore, insieme ad Audible, è considerato uno dei servizi più performanti per lo streaming del genere. Chi ama leggere libri ma non trova il tempo fisico per sedere su una poltrona ed aprirne uno deve assolutamente provare l'audiolibro. L'ascolto è un po' diverso dalla lettura, e tuttavia, a modo suo, è un metodo intelligente per spremere tutti i minuti possibili da giornate sempre frenetiche e impegnative.

Indice

Cos’è Storytel?

Devi immaginare Storytel come una specie di piattaforma di streaming, ma dedicata agli audiolibri. Funziona esattamente come Netflix o come Prime Video, ma ti permette di scegliere un titolo disponibile e ascoltarlo, in una versione letta da attori famosi o doppiatori esperti. La fruizione è decisamente più comoda rispetto a quella di un libro, e il contenuto non cambia, così come non cambia quanto scritto sulle pagine del libro. Quello che sentirai sarà esattamente quello che potrai leggere sulle pagine, con il bonus di poterlo ascoltare, in recitazione più o meno nelle tue corde, senza dover dirigere tutta la tua attenzione alle pagine del libro. Potrai dunque ascoltare i tuoi libri mentre guidi, mentre sei in palestra o mentre ti fai la doccia, ma anche mentre svolgi le faccende di casa o magari vai a fare una passeggiata o stai facendo la spesa. Grazie a questa innovazione, sarai in grado di godere del piacere di un libro anche per pochi minuti alla volta, e la lettura ad alta voce renderà l'esperienza molto più scorrevole e piacevole. Ridurrai anche le ore trascorse davanti alla TV o alla radio per fare qualcosa di molto più proficuo e arricchente a livello personale. Il valore aggiunto di Storytel? Non devi acquistare singolarmente ogni titolo, ma effettuando l'abbonamento mensile, o annuale, avrai accesso a una intera libreria di titoli che puoi ascoltare, riascoltare o interrompere in qualsiasi momento.

Quanto costa Storytel?

Dopo la prova gratuita di due settimane circa, Storytel prevede due piani di abbonamento diversi, adatti alle proprie esigenze: Storytel Basic: dedicato a chi ascolta e legge solo per tempi limitati, con accesso per 1 account e pensato per ascoltare fino a massimo 10 ore al mese. Il prezzo è di 6,49 euro al mese. Storytel Unlimited: dedicato a chi ascolta e legge tanto, permette a 1 account di ascoltare senza limiti per tutto il periodo di sottoscrizione. Il prezzo è di 9,99 euro al mese, o di 89,99 euro all'anno. Storytel Unilimited+ ha un costo di 14,99 euro al mese e permette accesso illimitato a due account diversi, anche contemporaneamente. Inoltre potrai disporre di due account gratuiti per bambini. Una cosa che forse non sai: gli studenti hanno diritto a un ottimo sconto per l'abbonamento Storytel Unlimited. Se sei uno studente dovrai iscriverti attraverso la pagina studenti del sito ufficiale e seguire la procedura di verifica, affinché l'applicazione possa accertare che tu sia effettivamente tale tramite servizio SheerID. Se hai già un abbonamento attivo e vuoi applicare lo sconto studenti al tuo abbonamento, devi verificare il tuo ID studente nella pagina Account sul di Storytel. SheerID è un servizio utilizzato da aziende e attività per verificare che gli utenti iscritti siano studenti, così da fornire loro eventuali offerte dedicate. La verifica rimane valida per un anno, al termine del quale dovrà essere ripetuta per riconfermare lo stato di studio.

Si può usare Storytel offline?

Supponiamo di essere in vacanza in un Paese al di fuori del proprio piano di abbonamento telefonico, senza Wi-Fi e senza possibilità di collegarsi a internet se non per brevi periodi di tempo. Sia dalla pagina del libro che dalla pagina di ascolto, avrai a disposizione un'icona a forma di freccia, circondata da un cerchietto, che punta verso il basso. Questa opzione, dalla pagina del libro, è accessibile nel menù a tre puntini in alto a destra. Scaricando il titolo, sarai in grado di salvarlo sul tuo dispositivo e ascoltarlo in qualsiasi momento, anche se non sei collegato a Internet. Una volta completata l'operazione, il titolo apparirà in verde sulla tua libreria Storytel: in questo modo saprai di averlo scaricato con successo. Puoi accedere in qualsiasi momento ai libri che hai scaricato sul dispositivo andando sul tuo Profilo à Impostazioni à Libri offline. Da qui puoi cancellarli o ascoltarli in qualsiasi momento. Attenzione: se fai logout dall'applicazione, tutti i libri scaricati verranno automaticamente cancellati dal dispositivo, e dovrai scaricarli da capo.

Storytel per bambini: Kids Mode

La funzione Kids Mode di Storytel permette di limitare la libreria Storytel a contenuti adatti ai bambini sotto i 12 anni di età. L'abbonamento per tuo figlio sarà gratuito se possiedi già un abbonamento Unlimited o Unlimited+.