Come funziona Stremio

Forse non lo sapete, ma c'è un media center estremamente ambizioso che osa fare concorrenza alle app più popolari al mondo. Se infatti Kodi e Plex puntano tutto sulla personalizzazione e sulle funzioni, l'arma di Stemio è la semplicità. Andiamo a vedere quindi cos'è e come funziona Stemio, oltre a scoprire come installarlo sui vari dispositivi. L'app infatti è molto versatile e supporta i PC Windows come i Mac, oltre ad Android, Fire Stick e persino iOS (con delle limitazioni). E se con Stemio non potete installare skin o trasformare l'aspetto dell'interfaccia, non vuol dire che non sia divertente da usare. L'app infatti è un aggregatore per i video. Questo vuol dire che può servirvi per scoprire nuovi contenuti e anche per vederli. Questo perché supporta i maggiori servizi di streaming, come Netflix, Prime Video e persino YouTube. Tutto in un unico posto, senza complicazioni e a portata di clic. Attenzione, però. Come Kodi, Stremio consente l'installazione di add-on. Alcuni di questi vi permettono di vedere contenuti protetti da copyright, il che significa violare la legge. Stremio dovrebbe essere usato solo per accedere a contenuti legali e che avete il diritto di vedere. Smartworld non approva in nessun modo l'utilizzo illegale di questo strumento per la visione di contenuti piratati.

Indice

Cos'è Stremio

Stremio è un'alternativa meno conosciuta a Kodi e Plex, che consente di trasmettere in streaming film e programmi TV. L'app, un vero e proprio media center gratuito, è pensato per aggregare i vari servizi video, in modo da accedervi da un unico luogo. Caratteristiche di Stremio Non importa quale sia la sorgente del contenuto, se il disco del PC (in teoria, come vedremo) o una piattaforma di streaming. Queste possono essere Netflix, o Prime Video, ma anche Public Domain Movies. Con Stremio potete accedervi da un unico luogo, e potete installarlo sui PC, oltre che su telefoni e chiavette come Fire Stick. Non solo, ma potete anche installarlo sui dispositivi Android e su Fire Stick, in modo da poterlo usare direttamente da smart TV. L'app infatti non è disponibile per i marketplace di Samsung o LG, ma con un dongle potete facilmente ovviare a questa mancanza. Una delle caratteristiche di Stremio è il fatto che oltre a consentire la visione dei contenuti, può anche organizzarli e suggerirli. Volete sapere quando viene rilasciato il prossimo episodio della vostra serie TV preferita? Stremio può avvisarvi, in modo da non rischiare di perderlo. Inoltre, come Kodi, Stremio è open source e supporta gli add-on, che consentono di espanderne le funzionalità. Ma con una particolarità: come vedremo non vengono installati sul dispositivo. Questo significa che non c'è il rischio che add-on di terze parti iniettino del malware. Dispositivi supportati da Stremio È possibile installare Stremio su PC Windows, Linux o sui Mac. Non solo, ma potete anche installarlo sui dispositivi Android e su Fire Stick, in modo da poterlo usare direttamente da smart TV. L'app infatti non è disponibile per i marketplace di Samsung o LG, ma con un dongle potete facilmente ovviare a questa mancanza. C'è anche un'app per iPhone e iPad, ma Stremio suggerisce di utilizzare Stremio Web, anche se offre funzioni più limitate. Si può infatti usare Stremio anche da sito. Rischi di Stremio Come ogni strumento di questo tipo, anche Stremio pone dei rischi. In sé l'app è legale, ma alcuni add-on non lo sono. Come vedremo nel capitolo dedicato, è bene sapere che l'utilizzo di add-on che consentono di accedere a contenuti piratati è contro la legge.

Come installare Stremio

L'installazione di Stremio è molto semplice. Tutto quello che dovete fare è andare sul sito della piattaforma e individuare il sistema operativo di vostro interesse. Come installare Stremio su PC Cliccate sul pulsante relativo e installate il programma. Su Windows cliccate due volte sul file EXE, poi seguite le istruzioni a schermo e infine cliccate su Finish. Nell'ultima schermata, potete decidere se associare o meno a Stremio i file Torrent. Su Mac, dovete cliccare due volte sul file DMG, poi trascinare l'app nella cartella applicazioni. Come installare Stremio su Android Qui trovate il link di Stremio per Android. Come installare Stremio su Fire Stick Se volete installare Stremio su Fire Stick, dovete seguire le stessa procedura usata per Kodi, ovviamente modificando l'URL. Quindi dovete installare l'app Downloader da Amazon AppStore. Questo ci permetterà di scaricare l'APK di Stremio direttamente dal sito web. Adesso aprite le impostazioni di Fire Stick e consentite l'accesso all'installazione da origini sconosciute con Downloader. Per farlo aprite Opzioni sviluppatore, su Origini sconosciute e poi su Downloader. Aprite Downloader e in alto incollate questa URL: https://www.stremio.com/downloads Scegliete la versione ARM per una Fire TV Stick non 4K (Fire TV Stick Lite, Fire TV Stick). Cliccate invece su ARM64 per una Fire Stick 4K (Fire TV Stick 4K, Fire TV Stick 4K Max).

Come funziona Stremio

Una volta installato Stremio, potete configurarlo e iniziare a vedere film. Come Kodi e a differenza di Plex, Stremio non offre contenuti di suo, ma dovete aggiungerli voi. Da un disco o da un servizio di streaming. Ecco come fare. Come configurare Stremio Come effettuare l'accesso Avviate Stremio, che su PC chiederà l'accesso alla rete, poi dovrete creare un account. Potete scegliere se utilizzare l'email, cliccando su Registrati con l'email, o Facebook. Nel primo caso, scrivete il vostro indirizzo email, poi inserite due volte una password e cliccate su Registrati. Volendo, potete anche continuare come ospiti cliccando su Entra come ospite, ma le impostazioni non saranno salvate all'uscita. Inoltre non potete usare la libreria e il calendario. Ricordatevi di accettare i termini e le condizioni prima di registrarvi o entrare. Arriverete alla schermata iniziale, che poi è la stessa che troverete anche sulla pagina Web del servizio. Interfaccia di Stremio

L'interfaccia di Stremio è molto semplice: a sinistra avete una colonna con una serie di strumenti. Dall'alto in basso: la Home (icona a forma di casa), Scopri, per scoprire nuovi contenuti, con in alto un campo di ricerca e i filtri. Qui potete scegliere di vedere Film, Serie o canali, contenuti popolari, nuovi o di pubblico dominio, e i generi. Poi c'è la Libreria, con i vostri contenuti preferiti, e il Calendario, che vi avvisa quando vanno in onda gli episodi. Infine, trovate gli Add-on, ovvero i componenti aggiuntivi, e le Impostazioni. Qui potete scegliere le impostazioni dei sottotitoli, per lingua e visive, di streaming, le scorciatoie e la lingua dell'interfaccia. Come installare gli add-on

Rispetto a Kodi, Stremio ha una selezione molto limitata di add-on. Per vederli, cliccate a sinistra sull'icona a forma di pezzo di puzzle, Add-on- Quelli ufficiali al momento sono solo sette, li vedete cliccando in alto su Addon ufficiali. C'è Cinemetra, un catalogo per film e serie TV, o YouTube, per accedere alla piattaforma video di Google. Altri sono WhatchHub, OpenSubtitles e Local Files, per il supporto ai file locali. Questi add-on sono già installati. Poi in alto vedete la scheda Comunità Add-on e qui potete installare quelli di terze parti. Tenete presente che alcuni di questi potrebbero estrarre contenuti da fonti non ufficiali. Altri invece si basano su siti di condivisione di file peer-to-peer (P2P). Sebbene potrebbero non essere illegali di per sé, potrebbero mettervi a disposizione contenuti protetti da copyright. Il che vi metterebbe in una situazione spinosa, in quanto violereste la legge. Qui troverete add-on per vedere gli anime, la TV italiana e molto altro, quindi usate giudizio nell'installarli. Alcuni add-on sono sicuri, come Archive.org Movies, che rimanda ai film di pubblico dominio di Archive.org. Altri meno, e ci sono anche quelli dedicati ai contenuti per adulti. Per installare un add-on, basta cliccare sul pulsante verde con la scritta Installa. Una volta installati, potete trovare i vostri add-on nella scheda in alto a destra I miei Addon. Tenete presente che su Stremio gli add-on non vengono installati come su Kodi. Ovvero non installa realmente i componenti ma ne consente l'esecuzione su un server Web. Questo consente una maggiore sicurezza, in quanto gli add-on non hanno accesso al computer e non possono installare malware. Come guardare un film Come guardare i film in streaming

Per guardare i film, basta andare nella schermata iniziale, trovate un contenuto che vi piace e cliccateci sopra. È importante notare che non tutti i film che vedete sono disponibili: sono semplicemente titoli a cui potreste essere interessati. Per vedere solo i contenuti che potete effettivamente guardare in base ai vostri add-on, cliccate su Scopri. Ovvero sull'icona a sinistra a forma di bussola. Ora cercate un contenuto usando i filtri o in alto potete anche cercare un titolo specifico usando il campo di ricerca. Dopo aver cliccato su un film, potete vedere i dettagli (come la sinossi, il cast il voto). Qui trovate anche tutte le fonti disponibili sul lato destro dello schermo. Cliccate su Show per iniziare a guardarlo. A seconda dell'estensione selezionata, sarete reindirizzati al servizio di streaming corrispondente o potete guardare il contenuto direttamente all'interno dell'app Stremio. Come aggiungere film alla Libreria

Se volete aggiungere un film alla Libreria, aprite la scheda di un contenuto da Scopri e cliccate sull'icona con la cartella e un "+". Quella a sinistra di Show. Quel contenuto sarà aggiunto alla Libreria. In teoria su Stremio potreste dover vedere anche i contenuti sul PC ma nei nostri test non ha funzionato così bene. Se volete guardare i vostri contenuti, cliccate su Libreria (l'icona a forma di cartella). Poi cliccate in basso a destra su Importa film o spettacoli che hai sul tuo disco locale. In caso vi venga detto che non è abilitato l'add-on locale, cliccate sull'avviso e attivate il pulsante di fianco a Abilita l'addon dei file locali. Riavviate Stremio e tornate alla Libreria, poi cliccate sull'icona Importa. Assicuratevi che Stremio si riavvii chiudendo la finestra. Per farlo, andate nelle Impostazioni e cliccate su Generale. Poi attivate l'interruttore di fianco a Chiudi app quando la finestra è chiusa. Il problema è che non c'è modo di importare i contenuti. Se cliccate sul filtro in alto a sinistra Altri e selezionate Film, a noi ha detto che l'add-on non è installato (quando invece lo è, perché è installato di fabbrica). L'unico modo per guardare i film locali, come suggerito dall'assistenza, è di trascinare un film direttamente nello spazio Libreria. Il che è piuttosto scomodo. Come guardare un film da remoto

Stremio viene fornito anche con alcune funzionalità avanzate, come la visualizzazione da remoto. Ad esempio, se siete lontani da un dispositivo su cui avete installato l'app. Oppure se volete eseguire lo streaming su un dispositivo per il quale Stremio non è disponibile, come una smart TV. Ovviamente, Stremio deve essere in esecuzione sul primo dispositivo. Per farlo, dovete abilitare le connessioni HTTPS remote da uno dei dispositivi supportati. Per prima cosa, cliccate sull'icona a forma di ingranaggio in basso a sinistra. Poi cliccate su Player e scorrete in basso. Selezionate uno degli indirizzi IP disponibili in Abilita connessioni HTTPS remote. Sotto apparirà una nuova casella, etichettata Endpoint HTTPS di riproduzione. Basta visitare questo URL sul vostro dispositivo secondario e dovreste essere in grado di guardare quello che volete. Purtroppo nei nostri test non ha funzionato come previsto. Probabilmente perché non siamo riusciti a caricare i contenuti dalla memoria del PC. Come funziona il Calendario

Stremio ha un calendario integrato che può essere utilizzato per tenere traccia dei programmi TV in corso. Prima di poterlo usare, però, dovrete dirgli quali spettacoli vi interessano. Per farlo, potete importare la vostra libreria Trakt esistente o importare spettacoli memorizzati localmente. Oppure potete selezionare titoli dalla scheda Scopri o consentire a Stremio di trovare programmi TV che vi sono piaciuti su Facebook. Stremio può fornire promemoria per i prossimi spettacoli in modo da non perderne mai traccia. Se per esempio avete aggiunto un titolo alla Libreria da Scopri, troverete tutte le date in cui è andato in onda o andrà in onda. Naturalmente, per i titoli inediti le date finali sono soggette a modifiche e Stremio può fornire solo una data di uscita stimata.

Come vedere film su Stremio (in italiano)

Come abbiamo visto nel capitolo precedente, per vedere film su Stremio basta andare sulla scheda Scopri. Ora scegliete un film, o utilizzate i filtri in alto per individuare le nuove uscite o i generi, o anche il campo di ricerca. Cliccando sulla scheda, potete vedere tutte le informazioni sul film e cliccando su Show potete accedere al contenuto. Nella pagina seguente, vi verranno indicate le piattaforme su cui è disponibile il contenuto. Selezionatene una e verrete reindirizzati al servizio di streaming corrispondente o potete guardare il contenuto direttamente all'interno dell'app Stremio. Come selezionare la lingua dell'interfaccia e dei contenuti

Ma come guardare i film in italiano? Questo dipende dal tipo di contenuto. Per vedere i contenuti in italiano, cliccate sull'icona a forma di ingranaggio in basso a sinistra, poi cliccate su Generale. Qui di fianco a lingua interfaccia selezionate Italiano. Scorrete verso il basso e attivate l'interruttore di fianco a Autoseleziona Traccia Audio. Sotto appare un'altra voce: cliccate sul menu a tendina e selezionate Italiano. Come selezionare i sottotitoli Stremio è dotato di diversi add-on per i sottotitoli, come OpenSubtitles. Questo è uno dei maggiori fornitori di sottotitoli, e se usate Kodi lo avrete sicuramente sentito nominare. In questo modo potete guardare qualsiasi contenuto supportato anche con sottotitoli in italiano. Andate nelle impostazioni e cliccate a sinistra su Player. Cliccate sul menu a tendina di fianco a Lingua sottotitoli predefinita, poi selezionate Italiano. Come vedere i film in italiano Ora andate in scopri e selezionate un film. Per esempio, Oppenheimer, poi cliccate su Prime Video o Microsoft Store, e in teoria verrete indirizzati alla pagina del servizio in italiano. Alcuni film, invece, non lo saranno, ma potrete vederli grazie ai sottotitoli.

Quanto costa Stremio

Stremio è uno strumento completamente gratuito e open source. È scaricabile gratuitamente e non ci sono acquisti in-app. Potete trasmettere contenuti in streaming gratuitamente e installare componenti aggiuntivi senza alcun costo. Stremio sostiene le sue operazioni pubblicando annunci non intrusivi. Il team fondatore possiede una società pubblicitaria chiamata AdEx (un'entità legale separata). Questa entità si concentra su annunci trasparenti e che preservano la privacy. Ovviamente, se non accedete a contenuti piratati, cosa che noi non promuoviamo, dovrete pagare le piattaforme come Netflix o Prime Video per vedere i contenuti in streaming.

Stremio è legale?