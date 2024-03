Come funziona t.me su Telegram?

Indice

Telegram, cos’è t.me?

Telegram è un' app di messaggistica istantanea basata su cloud. Il servizio consente agli utenti di inviare messaggi, foto, video, file di qualsiasi tipo, effettuare chiamate e videochiamate. Il termine "t.me" si riferisce a un URL breve che Telegram utilizza per rendere più accessibili vari elementi. È utile, ad esempio, per trovare rapidamente e iniziare una conversazione con altri utenti senza doverli cercare manualmente all'interno dell'app.

Come scaricare Telegram

Creare un link t.me su Telegram

Per condividere il vostro account Telegram , create un link personale impostando prima l' username . Aprite l'app di messaggistica Telegram e cliccate l'hamburger button situato in alto.

Canali e gruppi

È possibile anche generare un link "t.me" per condividere gruppi (che possono essere utilizzati per riunire familiari, amici o colleghi per discutere e condividere informazioni, file, link e altro ancora) e canali (pensati per la trasmissione di messaggi a un ampio pubblico). Per creare un gruppo, aprite Telegram e fate click sulla matita.