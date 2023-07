Andiamo a scoprire tutti i dettagli di questo piano e vedere come regalarlo, ma non prima di ricordarvi come aprire un canale su Telegram .

Ma come funziona Telegram Premium e come pagarlo meno ? Sì, perché Telegram Premium non solo offre dei vantaggi, ma è disponibile a prezzi diversi a seconda di come sottoscrivete l'abbonamento.

Cos'è Telegram Premium

I contributi degli abbonati premium aiuteranno a migliorare ed espandere l'app per i prossimi decenni, mentre Telegram rimarrà libero, indipendente e manterrà i suoi valori che mettono gli utenti al primo posto, ridefinendo il modo in cui un'azienda tecnologica dovrebbe operare.

Come dichiarato da Telegram al momento dell'annuncio del piano, infatti:

A questo punto, Durov, che si è sempre rifiutato di fare pubblicità all'app, ha introdotto questo strumento di monetizzazione "sostenibile", fornendo da un lato agli utenti paganti delle funzioni in più, e dall'altro offrendo agli utilizzatori la possibilità di sostenere lo sviluppo dell'app, anche per gli utenti gratuiti .

L'abbonamento, che ha colto diversi utenti di sorpresa, in quanto la piattaforma aveva dichiarato che sarebbe stata sempre gratuita, si era reso necessario come soluzione dopo aver raggiunto i 500 milioni di utenti attivi mensili, in quanto le spese di mantenimento dei server si erano rivelate eccessive.

A metà 2022, in concomitanza con i festeggiamenti per aver raggiunto il traguardo dei 700 milioni di utenti attivi al mese, l'app ha introdotto un'importante novità: Telegram Premium . Questo è un servizio di abbonamento opzionale che sblocca funzioni esclusive aggiuntive, come caricamenti di file più grandi, download più veloci e altro ancora.

L'app, che consente di inviare messaggi, anche di gruppo, effettuare chiamate audio e video, inviare file, immagini, video, adesivi e altro ancora, è molto usata sia per comunicare con gli amici che come strumento di collaborazione, e visto che tutti i messaggi sono archiviati su un server sicuro , potete accedervi da qualsiasi dispositivo su cui avete scaricato l'app, che sia un telefono di lavoro o uno personale, un tablet o un PC.

Quasi tutti conoscono Telegram, l'app di messaggistica multipiattaforma fondata da Pavel Durov nel 2013 che pone una particolare attenzione alla privacy , con crittografia per le cosiddette Chat segrete e le chiamate vocali.

Quali sono i vantaggi di Telegram Premium

Inoltre Telegram Premium offre gli Stcker Premium , adesivi esclusivi, inclusi quelli con animazioni a schermo intero che possono essere visti da tutti gli utenti e di cui ne vengono aggiunti di nuovi ogni mese ( qui potete consultare la lista completa), reazioni esclusive , che consentono di aggiungere fino a 3 reazioni per messaggio e le emoji personalizzate , oltre agli Stati emoji , per mostrare agli altri cosa state facendo con un numero illimitato di emoji ed emoji personalizzate.

L'abbonamento inoltre consente il caricamento file fino a 4 GB (da 2 GB), ovvero quattro ore di video a 1.080p, download più veloci, per caricare i media e salvare i file alla stessa velocità consentita dalla vostra rete, e l'opzione per convertire da voce a testo , una delle nuove aggiunte a Telegram che consente di convertire i messaggi vocali in testo.

Questi vantaggi sono i limiti raddoppiati per canali e altro. Con Telegram Premium avete infatti la possibilità di seguire fino a 1000 canali , creare fino a 20 cartelle chat con un massimo di 200 chat ciascuna, aggiungere 4 account a qualsiasi app Telegram, fissare 10 chat nella lista principale riservare 20 link pubblici t.me. Potete anche scrivere una bio più lunga e includervi un link, oltre ad avere 10 sticker preferiti e 400 GIF salvate.

Quindi Telegram Premium vi consente di contribuire allo sviluppo dell'app e a mantenerla libera. Ma vi offre anche una serie di funzioni a cui gli utenti gratuiti non hanno accesso, e che trasforma la piattaforma in uno strumento di lavoro e di collaborazione eccezionale.

Infine, per personalizzare in maniera esclusiva il proprio profilo, Telegram Premium consente agli utenti di avere foto del profilo animate , ovvero I video del profilo animati per tutti in tutta l'app, anche all'interno delle chat e nella lista chat, e un badge speciale che appare accanto al loro nome nella lista chat, nei titoli delle chat e nelle liste dei membri nei gruppi, per mostrare il proprio contributo nel supportare Telegram.

Altri vantaggi della sottoscrizione includono l'eliminazione delle inserzioni pubblicitarie , la gestione della chat avanzata , che consente ad esempio di cambiare la cartella chat predefinita, in modo che l'app si apra sempre su una cartella personalizzata o, ad esempio, Non lette invece di Tutte le chat , la traduzione in tempo reale di chat e canali , impostazioni privacy per i messaggi vocali , per controllare chi può inviare messaggi vocali e videomessaggi, e icone app premium da aggiungere alla home del dispositivo, tra cui una stella, un cielo notturno e un aereo.

Telegram evidenzia inoltre che alcune funzioni premium sono accessibili anche agli utenti non abbonati, a condizione che un abbonato a Premium le utilizzi per primo. Ad esempio, se ci si abbona e si aggiunge una reazione premium a un messaggio, gli amici possono aggiungere reazioni dello stesso tipo a quel messaggio, oppure se un utente premium carica un file superiore a 2 GB, utenti non premium potranno scaricarlo.

Come funziona Telegram Premium

Chiariti questi punti, vediamo quanto costa e come iscriversi a Telegram Premium.

Inoltre è importante notare che la disinstallazione di Telegram non annulla l'abbonamento , che rimarrà disponibile su qualsiasi dispositivo, e lo stesso se non aprite l'app per un certo periodo di tempo.

La bio invece non sarà modificata, ma non sarà possibile salvare le modifiche se non saranno inferiori o uguali a 70 caratteri. Infine, la velocità di download torneranno quelle di prima e il badge premium sparirà.

Per quanto riguarda le cartelle extra , le prime 10 rimarranno funzionanti, mentre tutte le altre cartelle saranno bloccate, e lo stesso per le GIF extra , in quanto quelle che superano le 200 saranno nascoste, e le chat fissate extra , in quanto le prime 5 chat fissate rimarranno, ma tutte le altre saranno tolte.

Una volta scaduto l'abbonamento, le funzionalità saranno revocate, con delle considerazioni da fare. Se avete creato username extra (oltre i 10 del piano gratuito) questi verranno mantenuti. Lo stesso per canali e chat extra nelle cartelle , che rimarranno invariati ma non potrete unirvi ad altri canali o aggiungere altre chat a tali cartelle.

E cosa succede in caso voleste annullare il vostro abbonamento? In questo caso, vengono annullati i pagamenti futuri per Telegram Premium, ma potrete utilizzarne le funzioni fino alla fine del periodo di fatturazione corrente, dopodiché scadranno.

Se invece volete disattivare il vostro abbonamento, dovete seguire strade diverse a seconda di come avete effettuato l'abbonamento, quindi da @PremiumBot, App Store o Google Play.

È inoltre importante considerare che non si può trasferire un abbonamento su un altro account, ma si può cambiare liberamente il numero associato al proprio account, senza per questo perdere l'abbonamento.

Potete abbonarvi a Telegram Premium da qualsiasi app o piattaforma, e le funzioni Premium si sincronizzeranno con l'intero account, e saranno disponibili su tutti i dispositivi, mentre un singolo account Google/ID Apple supporta solo un abbonamento attivo in qualsiasi momento.

Come vedremo, questi sistemi danno accesso a prezzi diversi , perché gli acquisti di Telegram Premium sono gestiti da terze parti , l'abbonamento tramite marketplace è soggetto a una percentuale da versare al proprietario, che sia Google o Apple.

Prima di vedere quanto costa Telegram Premium , cerchiamo di capire come funziona. Per passare a Telegram Premium dovete ovviamente essere utenti Telegram, e potete utilizzare diversi mezzi, tramite App Store, Google Play (Impostazioni di Telegram > Telegram Premium) o @PremiumBot .

Qual è il costo di Telegram Premium

In alto, selezionate Mensile e in basso toccate il pulsante Iscriviti a 4,49 euro . Ora non dovete fare altro che scegliere il vostro metodo di pagamento Google Play e toccare Iscriviti.

Da telefoni Android avviate l'app Telegram e toccate l'icona con tre righe orizzontali in alto a sinistra. Poi toccate Impostazioni e selezionate Telegram Premium ,

L'abbonamento può essere annullato in qualunque momento, mentre per attivarlo dovete fare una procedura leggermente diversa a seconda del dispositivo.

Telegram Premium costava al lancio 5,99 euro al mese (contro i 4,99 dollari al mese degli utenti americani), ma a febbraio 2023 è passato a 4,49 euro al mese con fatturazione mensile. La differenza è importante, perché come vedremo poi passando al pagamento annuale (un'altra novità del 2023) avrete diritto a forti sconti.

Come abbiamo detto, potete passare a Telegram Premium da app attraverso qualsiasi piattaforma e dispositivo, o tramite @PremiumBot nelle app dirette.

Da iOS, la procedura è molto simile, ma cambiano alcuni passaggi. Avviate l'app e toccate la scheda Impostazioni in basso a destra (l'icona a forma di ingranaggio). Ora scorrete verso il basso e toccate Telegram Premium. Come prima, selezionate Mensile e toccate in basso Abbonati per 4,99 dollari al mese . Confermate l'acquisto di Apple Pay premendo due volte il pulsante di accensione.

Ma perché pagare di più? Vediamo come risparmiare pur avendo l'abbonamento a Telegram Premium.

Da iOS, toccate l'icona a forma di ingranaggio nella home del telefono per entrare nelle Impostazioni del dispositivo, toccate il vostro nome in alto, toccate Abbonamenti, poi Telegram e infine Disattiva.

Potete annullare il vostro abbonamento premium tramite lo stesso provider usato per l'acquisto. Quindi per Android aprite Google Play e toccate il vostro avatar in alto a destra. Poi toccate Pagamenti e abbonamenti , selezionate Abbonamenti e toccate Telegram. Toccate Disattiva e date conferma.

Come pagare meno Telegram Premium

Il costo indicato sopra è quello con tariffazione mensile, che è sì molto flessibile ma, nonostante abbia visto una riduzione a inizio 2023 è comunque più elevato rispetto ad altri metodi. Esatto, Telegram vi offre diverse opzioni per pagare meno, fino a 1,99 euro al mese, nel momento in cui scriviamo! Scopriamo come.

Telegram Premium annuale

Come sicuramente avrete notato durante la procedura vista sopra, se optate per l'abbonamento annuale avrete diritto a un forte sconto.

Questo si concretizza, nel momento in cui scriviamo, in 33,99 euro l'anno, che equivalgono a 2,83 euro al mese. Un risparmio del 36%.

Per accedervi, seguite gli stessi passaggi visti sopra, ma dopo aver selezionato la voce Telegram Premium, invece di toccare Mensile in alto non toccate niente. Per impostazione predefinita infatti Telegram vi inviterà a sottoscrivere la fatturazione annuale.

A questo punto potrete completare il pagamento come abbiamo visto poc'anzi, per tutti i dispositivi e piattaforme.

A differenza di Telegram Premium mensile, però, il piano ovviamente durerà un anno ed è quindi meno flessibile. Se lo annullate infatti vi durerà comunque fino alla fine della sottoscrizione.

Telegram Premium bot

In alternativa al metodo sopra esposto, Telegram vi offre la possibilità di ridurre ulteriormente il prezzo per il proprio abbonamento. Questo perché le sottoscrizioni che abbiamo visto finora passano attraverso i marketplace, come App Store o Google Play. Questo significa che voi effettuerete il pagamento al proprietario dello store, Apple o Google che sia, che si terrà una percentuale (il 30%) della cifra prima di girarla a Telegram.

Ma se usate un sistema alternativo, potete evitare di passare per il marketplace. Questo è @PremiumBot, un bot che rappresenta un metodo di pagamento terzo non associato a Apple o Google. Per poterlo usare, però, dovete avere installato le cosiddette app dirette, ovvero quelle che scaricate direttamente dal sito di Telegram a questo indirizzo.

Questo si può fare per tutte le piattaforme, Android, macOS, Linux e Windows, a parte iOS, che non consente, nel momento in cui scriviamo, il sideload delle app al di fuori dell'App Store.

L'app per Android, ad esempio, è la stessa che potrete ricevere da Google Play ma ha meno limitazioni e non rinuncia agli aggiornamenti automatici. Sulla pagina sopra linkata cliccate su Android e poi cliccate su Scarica. Qui trovate la nostra spiegazione su come fare.

A questo punto, se l'app è diretta e non scaricata da uno store (Google Play o App Store per macOS), potete seguire la procedura sopra indicata e vi verranno mostrati prezzi diversi per gli abbonamenti mensile e annuale.

Toccando su Telegram Premium nelle Impostazioni infatti vi verrà mostrata la pagina con il prezzo mensile a 3,19 euro al mese e quello annuale a 23,99 euro l'anno, che corrisponde a 1,99 euro al mese.