Difficile che non abbiate sentito parlare di Threads, una delle app che ha più velocemente raggiunto la quota di 100 milioni di utenti e che si propone come l'alternativa a X per i delusi dalla gestione Musk. Dal 14 dicembre 2023 l'app di Meta è finalmente disponibile in Europa, e gli utenti del vecchio Continente sono corsi a scaricarla per poter esplorare questo nuovo mondo virtuale, ma cos'è esattamente e come funziona Threads? Andiamo a scoprirlo e vedere se possa farci abbandonare X, oltre a capire come usarlo da telefono o tramite il sito Web, in modo da esplorarne l'interfaccia e comprendere cosa possa fare. Ma prima di approfondire questo argomento, non scordatevi di dare un'occhiata alla nostra lista di migliori alternative a Twitter.

Cos'è Threads

Anche se avete sentito parlare di Threads, probabilmente vi starete chiedendo a cosa possa servire. D'altronde abbiamo Instagram, c'è TikTok, X è qui, di cos'altro c'è bisogno? Forse di qualcosa di cui non sapevamo di avere necessità, ovvero di un'app che prenda di petto proprio X, ma partendo da Instagram. Confusi? Nel 2022, a seguito dell'acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk, i dipendenti di Meta avevano iniziato a sviluppare una funzione per Instagram in modo da condividere post basati sul testo e non sulle immagini o i video. Chiamata Instagram Notes, questa funzione, poi lanciata a dicembre 2022, consente di condividere i propri pensieri con gli amici o la comunità di Instagram, e all'interno dell'azienda si era iniziato a pensare di svilupparla come app separata per competere proprio con X (allora ancora Twitter), che in quel periodo stava iniziando a perdere inserzionisti. Zucekrberg, che vedeva aprirsi un'opportunità in un settore inesplorato, ne discusse con il capo di Instagram Adam Mosseri e decisero di creare un'app separata. L'idea era di presentarla quanto prima, e il progetto, chiamato Project 92, venne sviluppato con l'intenzione di arrivare sul mercato con le caratteristiche base e di introdurre in seguito funzioni come la ricerca di contenuti. L'app è poi stata lanciata il 5 luglio, almeno negli Stati Uniti e altri 99 Paesi, ad agosto è stato inaugurato il sito e il 14 dicembre è finalmente approdata in Europa, dove la commissione aveva forti dubbi riguardanti l'utilizzo dei dati (in quanto Threads attinge a piene mani da Instagram, e infatti per usarla bisogna utilizzare un account dell'app di Meta). Ma cos'è esattamente Threads? È un'app di microblogging che prende ispirazione da Instagram, in quanto consente di comunicare con gli altri utenti tramite brevi porzioni di testo, i cosiddetti "thread", invece di immagini o video, e per questo ricorda molto da vicino X. E come sulla piattaforma di Musk, su Threads si possono condividere anche link, foto o video, e ci sono limiti per post e video, anche se qui sono di 500 caratteri per i primi e 5 minuti per i secondi. Come su X e Instagram potete commentare o mettere Mi piace ai post degli altri utenti, ma un'altra particolarità del servizio è che prende spunto anche da Mastodon. Questo perché Threads è compatibile con Activity Pub, il che le consentirà di connettersi (al momento la funzione non è attiva) con altre piattaforme del cosiddetto Fediverso, una struttura di server federati utilizzati per la pubblicazione di post, siti, audio o video. Tra queste troviamo appunto Mastodon, WordPress e molte altre. Il vantaggio maggiore? Quando attiva, si potrà interagire con gli utenti su Threads anche senza avere un account Instagram. Come nota a margine, dopo un interesse elevatissimo, che ha consentito a Threads di ottenere 100 milioni di utenti in pochi giorni, l'app si è ora assestata su un tasso di crescita più modesto, ma dal 14 dicembre 2023 è arrivata in Europa, il che ha dato un notevole boost al numero di utenti attivi. Vi abbiamo incuriosito? Vediamo come funziona e come utilizzare Threads, da app o sito.

Come funziona Threads app

Uno degli aspetti positivi di Threads è la sua semplicità: se siete utenti Instagram, avrete già un account che potete utilizzare su Threads, mantenendo il vostro nome utente e ritrovando i vostri follower. Al che potete iniziare a scrivere, condividere e rispondere a post sulla piattaforma. Questa soluzione ha permesso all'app di essere una delle più polarizzanti della storia, con più di 30 milioni di download il primo giorno della pubblicazione e oltre 100 milioni di download in appena cinque giorni. Ma non solo. Come su X, non siete obbligati a creare un profilo, e in caso non vogliate farlo potrete semplicemente visitare ed esplorare la piattaforma, leggere i post degli altri utenti e persino condividerli o segnalarli, ma senza la possibilità di commentarli o crearne di nuovi. Altre caratteristiche di Threads sono la possibilità di seguire altri account e menzionarli, mettere Mi piace, condividere, ripubblicare o commentare i post, modificare i propri entro cinque minuti dalla pubblicazione e persino pubblicare messaggi vocali. Inoltre su Threads ci sono gli hashtag, ma a differenza di quelli su altre piattaforme possono includere intere frasi, con tanto di spazi e caratteri speciali, ma solo uno per post, mentre i messaggi diretti (che possono essere usati anche per condividere i post) passano attraverso Instagram. Download Threads

Se volete utilizzare Threads dal telefono, dovrete scaricare l'app gratuita, disponibile per Android e iPhone. Una volta installata sul vostro smartphone, avviatela e l'app vi proporrà due tasti. Threads infatti utilizza il vostro account Instagram per creare un profilo, ma non siete obbligati a farlo: se volete utilizzare l'app senza un profilo, basta toccare il pulsante in basso Usa senza un profilo e potrete vedere i vari post, anche se non potete crearne di vostri, interagire con gli altri utenti o ricevere consigli personalizzati. Come accedere Mettiamo che vogliate creare un profilo Threads in modo da avere accesso a tutte le funzionalità dell'app. Se avete già installato Instagram sul telefono, l'app recupererà il vostro account e vi proporrà di creare un profilo tramite quello. In alternativa, toccate in basso la voce Cambia account e Threads vi proporrà altri account Instagram (se presenti) sul telefono, e se ancora non doveste essere soddisfatti potete toccare la voce Accedi con un altro account Instagram in basso per accedere con un altro account inserendo nome utente, email o numero di cellulare e password. Non avete un account Instagram ma volete comunque utilizzare Threads? Andate dal telefono a questo indirizzo tramite browser (il sito di Instagram) e toccate la voce in blu Iscriviti. Nella pagina successiva inserite il vostro nome, indirizzo email e una password, quindi cliccate sul pulsante su Iscriviti. Nella pagina successiva aggiungete il vostro nome, indirizzo email e una password, quindi cliccate su Iscriviti. Adesso vi verrà richiesta la vostra data di compleanno, verrà inviato un codice al telefono, che dovrete confermare e avrete un account Instagram. Tornate a Threads ed effettuate l'accesso con l'account Instagram appena creato cliccandoci sopra (o cliccando su Cambia account e poi su Accedi con un altro account Instagram). La schermata successiva vi chiede quindi di autorizzare Instagram a creare un profilo con il vostro account Instagram, cliccate su Autorizza e crea profilo e nella pagina successiva dovrete confermare il vostro nome, scrivere una biografia e se volete aggiungere un link a un sito web. Nel caso abbiate già queste informazioni in Instagram e volete usarle in Threads, basta toccare il pulsante Importa da Instagram, altrimenti aggiungete questi dettagli manualmente.

Una volta completato questo passaggio, cliccate in basso su Avanti e adesso potrete impostare le vostre scelte riguardanti la privacy del vostro profilo. Se volete creare un profilo pubblico, toccate la voce Profilo pubblico, che consentirà a chiunque, dentro o fuori Threads, di vedere i vostri contenuti, condividerli o interagirci. Se invece toccate la scheda Profilo privato, solo i vostri follower approvati potranno vedere i vostri contenuti e interagirci. Effettuate la scelta e toccate in basso la scritta Avanti. Adesso vi verrà mostrata la possibilità di seguire gli stessi account che seguite sull'app Instagram: effettuate la vostra scelta (se volete seguirli tutto inserite il comando in basso Segui tutti) e nella schermata successiva vi verrà indicato come funziona Threads. Leggete le indicazioni e toccate infine la voce Iscriviti a Threads, consentite l'invio di notifiche e arriverete al feed principale. Navigare nell'interfaccia Il feed di Threads è il luogo dove potete vedere i post delle persone che seguite, così come quelli degli utenti casuali, e infatti è sviluppato per farvi conoscere sempre nuovi contenuti. In basso trovate cinque icone che vi consentono di navigare nell'app. Da sinistra a destra trovate l'icona a forma di casa, che vi porta al vostro feed (la Home), poi l'icona a forma di lente d'ingrandimento, che vi porta a una pagina di ricerca dove potete digitare i nomi utente delle persone che desiderate seguire (per esempio Smartworld). L'icona con la penna che scrive su un foglio vi consente di creare un nuovo post (ovvero un thread), mentre quella a forma di cuore mostra la vostra attività su Threads, tra Tutto, chi vi segue (i Follower) le risposte al vostro post, le menzioni e quali utenti sono verificati.

Infine, in basso a destra troverete un'icona a forma di omino: questo è il vostro profilo Threads dove potete vedere la vostra attività, con le opzioni per modificare il profilo, i profili suggeriti e l'elenco dei vostri Thread, Risposte e Repost. Qui potete anche passare a Instagram (icona in alto a destra) e le Impostazioni (icona con due linee orizzontali in alto a destra). Come creare un post Come vedete l'app è estremamente semplice: tutto ruota intorno ai post (thread). Ma come crearne uno? Semplicissimo, cliccate sull'icona in basso al centro, quella con la penna in diagonale sul foglio di carta stilizzato, e vedrete in alto la scritta Nuovo thread. In alto a destra troverete il vostro nome e subito sotto la scritta Cosa c'è di nuovo?, dove potrete aggiungere il vostro contenuto, con un limite di 500 caratteri. Potete scrivere quello che volete, e sotto vedrete quattro icone per aggiungere contenuti al vostro post. La prima è quella con due immagini sovrapposte, che rimanderà alla galleria del telefono e consente di aggiungere immagini o video (fino a 5 minuti). Concedete all'app di accedere alla galleria del telefono e selezionate l'immagine o il filmato. La seconda icona, GIF, consente di scegliere una GIF animata da GIPHY, mentre la terza vi permette di registrare un messaggio audio: toccatela e toccate il pulsante rosso in basso, consentite l'accesso al microfono del telefono e quando avete finito toccate il quadrato rosso in basso. Ora potete riascoltarvi toccando l'icona a forma di triangolo in basso, e se siete soddisfatti toccate Fine in basso a destra per aggiungere il contenuto al post. Se invece volete ripetere la registrazione, toccate l'icona a forma di freccia in basso a sinistra. Infine l'ultima icona (quella con tre linee orizzontali) è quella dei sondaggi. Nel campo di testo potete proporre un sondaggio, poi toccate questa icona e pubblicate il post, che permetterà ai vostri follower di rispondere a un vostro quesito. Quando avete finito, toccate il pulsante Pubblica in basso a destra.

Come interagire con gli altri utenti Se volete interagire con un utente, cliccate sul suo profilo e aprite uno dei suoi post. Vedrete quattro icone sotto il testo. Da sinistra a destra troverete l'icona a forma di cuore, che vi consente di mettere un Mi piace al post / thread, mentre l'icona a forma di fumetto vi consente di rispondere al post. La risposta contiene gli stessi elementi che abbiamo visto quando create un post, quindi potete aggiungere un'immagine, inserire una GIF, aggiungere un audio registrato o anche un sondaggio. Per pubblicare la risposta, toccate il pulsante Pubblica in basso a destra. La terza icona, quella con due frecce opposte, è il Repost, che consente di ripubblicare il post sul vostro feed e profilo con l'opzione di aggiungere una citazione. Quando ripubblicate una discussione, questa apparirà come discussione ripubblicata sul vostro profilo e nel feed, mentre quando la citate verrà inclusa nella discussione che pubblicate. Altri nei post / thread, e talvolta altri nel fediverso, potranno vedere a chi è piaciuto tale thread.

Infine, l'icona con l'aeroplanino di carta consente di aggiungere il post alla vostra storia di Instagram o pubblicarlo sul vostro feed Instagram. Potete anche premere il pulsante "copia link" per recuperare l'URL e cliccare sui pulsanti "Condividi tramite..." per inviare il post tramite testo, email, AirDrop (se avete un iPhone) e altre piattaforme di social media presenti sul telefono. Gli utenti possono anche mettere Mi piace, ripubblicare e rispondere alle singole risposte con le stesse icone e nello stesso modo Come cambiare le impostazioni relative alla privacy Threads vi consente anche di impostare alcune opzioni relative alla privacy, per scegliere cosa condividere con gli altri utenti. Per modificarle, cliccate sull'icona dell'omino in basso a destra e poi selezionate l'icona con due linee orizzontali in alto a destra. vi consente anche di impostare alcune opzioni relative allaper scegliere cosa condividere con gli altri utenti. Per modificarle, cliccate sull'icona dell'omino in basso a destra e poi selezionate l'icona con due linee orizzontali in alto a destra. Qui toccate la voce Privacy, che aprirà una nuova pagina da cui potete impostare alcune preferenze. Dall'alto, potete scegliere se rendere il profilo privato attivando il pulsante relativo, oppure potete scegliere chi può menzionarvi (con la @ e il vostro nome) per aggiungere un link al vostro profilo nel thread, nelle risposte o nella biografia. Potete scegliere tra Tutti, Profili che segui e nessuno, e tenete presente che quando le persone proveranno a menzionarvi vedranno se non consentite le menzioni.

In questa pagina potete anche trovare altre impostazioni per la privacy, come quelle dei profili bloccati e la possibilità di nascondere i Mi piace. Queste voci però vi rimanderanno a Instagram in quanto sono in comune con il social di Meta. Come impostare limiti di tempo Un'altra comoda funzione di Threads è la possibilità di impostare un limite di tempo per ricevere un avviso durante l'utilizzo dell'app ed eventualmente moderarsi. Per farlo, toccate l'icona a forma di omino in basso a destra, poi selezionate l'icona con due linee orizzontali in alto a destra e successivamente toccate la voce Account. Nella schermata che si apre, toccate in alto la voce Promemoria per fare una pausa, che vi permette di scegliere se ricevere un avviso ogni 10, 20 o 30 minuti per ricordarvi di fare una pausa mentre utilizzate l'app.

Come usare Threads dal sito

Threads però non è disponibile solo da app: da agosto 2023 è accessibile anche da un sito Web, anche se offre alcune limitazioni. Vediamo come funziona. Come accedere Accedere a Threads da Web è semplicissimo: andate a questo indirizzo e vi verrà proposta la stessa schermata che abbiamo visto quando abbiamo aperto per la prima volta l'app. Quindi abbiamo la possibilità di scegliere se esplorare la piattaforma come ospiti, senza creare un profilo (il che ci impedirà di pubblicare post o interagire con gli utenti), oppure di accedere con il nostro account Instagram (o crearne uno).

Adesso, se volete effettuare l'accesso con un vostro account Instagram cliccate sulla voce Continua con Instagram e inserite i vostri dati di accesso, eventualmente anche con l'autenticazione a due fattori. Ora arriverete nella schermata principale di Threads, piuttosto simile a quella dell'app, ma con le icone di navigazione in alto e non in basso. Inoltre da sito potete avviare un post direttamente dalla Home, iniziando a scrivere sul campo Avvia un thread che vedete in alto, di fianco alla vostra immagine di profilo. Se cliccate invece sull'icona Avvia un thread, quella con la matita sul foglio, apparirà una finestra pop-up, con il campo di composizione e le opzioni per scrivere e aggiungere contenuti. Dalla Home, in basso a sinistra potete passare tra i contenuti consigliati e quelli seguiti toccando l'icona Per te o Seguiti. Per te vi presenta i post consigliati, alcuni dei quali potrebbero non provenire da account che seguite, mentre Seguiti presenta solo i post degli account che seguite. Per il resto le funzionalità sono molto simili all'app, anche se da Web ci sono alcune limitazioni. Tra poco le esploreremo, ma prima vogliamo descrivere alcune funzionalità di Threads sul web. Se volete seguire un altro account, ci sono tre modi per farlo: potete passare il mouse sul nome dell'account e poi selezionate Segui, oppure potete cliccare sull'icona con il segno Più sull'immagine del profilo, quindi selezionate Segui. Infine, andate sulla pagina del profilo selezionando il nome dell'account e poi cliccate su Segui. Se volete abilitare o disabilitare la modalità scura per i thread sul web o semplicemente disconnettervi, potete cliccare in alto a destra sull'icona con due linee orizzontali. Qui potete selezionare Cambia aspetto per abilitare o disabilitare la modalità scura, oppure cliccate su Esci per disconnettervi. Se cliccate su Impostazioni, potete cambiare le opzioni relative al vostro profilo, se privato o pubblico, e quelle legate alle menzioni. Cosa si può fare Come abbiamo visto, Threads su Web vi consente di fare praticamente tutto quello che potete fare da app. Ecco la lista delle funzionalità a cui potete accedere: Vedere il feed dei thread

Pubblicare post / thread

Cercare e seguire i vari account

Visualizzare un profilo

Visualizzare i singoli thread e le risposte

Mettere Mi piace

Ripubblicare i thread (Repost)

Commentare i thread e rispondere

Vedere le notifiche

Aggiungere un post alla vostra storia di Instagram Cosa non si può fare Sono veramente poche le limitazioni di Threads su Web. Da quello che possiamo vedere le uniche funzioni a cui non potete accedere sono: Quando scrivete un post, non potete registrare un messaggio audio, né inviare una GIF

Vedere gli account silenziati (da app Impostazioni > Privacy > Aggiornamenti disattivati)

Impostare un promemoria per fare una pausa

Scegliere una qualità più elevata per i contenuti multimediali

Di contro, quando scrivete un post potete inserire un tag con un tasto apposito.

