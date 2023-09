Sono finiti i tempi dei corteggiamenti descritti da Lispector, Baldwin o Pasolini. Insoliti, romantici, o brutali che fossero, le conoscenze ora viaggiano sull'etere e Tinder vi permette di mettervi in contatto con migliaia di persone, vicino a voi o in tutto il mondo. Per trovare l'anima gemella o anche solo semplici amicizie. Ma cos'è e come funziona Tinder? La più popolare app di incontri ha infatti una serie di caratteristiche che vale la pena esplorare, perché tra boost, swipe e match è facile perdersi, senza considerare che se volete maggiori possibilità dovete passare a uno dei piani a pagamento Plus, Gold o Platinum. Andiamo a scoprire tutti i dettagli di questa piattaforma in modo da poterla sfruttare al meglio, oltre a ricordarvi il nostro approfondimento su come funziona la navigazione in incognito sull'app.

Indice

Cos'è Tinder

Tinder è un'app di incontri in grado di "abbinarvi virtualmente" a persone nella vostra zona e in tutto il mondo, non solo per farvi conoscere l'anima gemella o per incontri meno impegnativi (motivo per cui è diventata famosa), ma anche per semplici amicizie. è un'app di incontri in grado di "abbinarvi virtualmente" a persone nella vostra zona e in tutto il mondo, non solo per farvi conoscere l'anima gemella o per incontri meno impegnativi (motivo per cui è diventata famosa), ma anche per semplici amicizie. Fondata nel 2012 da Sean Rad, Justin Mateen e Whitney Wolfe (che ha inventato il nome), con il suo successo l'app ha inventato il metodo di "selezione" di eventuali abbinamenti tramite swipe (scorrimento). La soluzione è stata implementata dai suoi creatori Rad e Mateen al posto del semplice clic nel 2013, e l'idea è venuta imitando le funzionalità dei giochi di carte, poi perfezionata da Mateen dopo una prova sullo specchio del bagno. Negli anni poi l'app si è evoluta enormemente e a fine 2021 vantava ben 75 milioni di utenti attivi al mese. A oggi, queste sono le sue caratteristiche: Swipe per indicare la propria bendisposizione o meno (Mi piace o Non mi piace) a potenziali corrispondenze mostrate dall'algoritmo

per indicare la propria bendisposizione o meno (Mi piace o Non mi piace) a potenziali corrispondenze mostrate dall'algoritmo Chat, che può avvenire solo dopo un abbinamento (match, quando due utenti mettono Mi piace uno all'altro)

che può avvenire solo dopo un abbinamento (match, quando due utenti mettono Mi piace uno all'altro) Face to Face , la chat video di Tinder che consente agli utenti che si sono abbinati di vedersi virtualmente

, la chat video di Tinder che consente agli utenti che si sono abbinati di vedersi virtualmente Integrazione con Instagram per visualizzare i profili Instagram di altri utenti

per visualizzare i profili Instagram di altri utenti Connessioni comuni , per vedere se un match condivide un amico comune di Facebook (corrispondenza di primo grado) o se i contatti di due utenti si conoscono tra loro (corrispondenza di secondo grado)

, per vedere se un match condivide un amico comune di Facebook (corrispondenza di primo grado) o se i contatti di due utenti si conoscono tra loro (corrispondenza di secondo grado) Abbonamenti Tinder Plus, che elimina la pubblicità e porta Passport, Gold, l'abbonamento premium che consente agli utenti di vedere chi ha messo like prima di fare swipe, e Tinder Platinum

che elimina la pubblicità e porta Passport, l'abbonamento premium che consente agli utenti di vedere chi ha messo like prima di fare swipe, e Super Like , per far sapere a un utente che vi piace davvero molto. I Super Like sono pochi e dovrete acquistarli in pacchetti o passare a piani a pagamento

, per far sapere a un utente che vi piace davvero molto. I Super Like sono pochi e dovrete acquistarli in pacchetti o passare a piani a pagamento Boost, per mettere in evidenza il profilo nella vostra zona per 30 minuti e avere dieci volte più possibilità di trovare match. I boost sono a pagamento e con i piani Gold e Platinum ne avete uno gratuito al mese

per mettere in evidenza il profilo nella vostra zona per 30 minuti e avere dieci volte più possibilità di trovare match. I boost sono a pagamento e con i piani Gold e Platinum ne avete uno gratuito al mese Occasioni d'oro : una funzionalità che vi offre i match più interessanti

: una funzionalità che vi offre i match più interessanti Passport, per cercare una città o fermarvi in un punto sulla mappa e iniziare a mettere like, fare match e chattare con la gente del posto

per cercare una città o fermarvi in un punto sulla mappa e iniziare a mettere like, fare match e chattare con la gente del posto Il pulsante antipanico , per fornire assistenza di emergenza, rilevamento della posizione e verifica fotografica

, per fornire assistenza di emergenza, rilevamento della posizione e verifica fotografica Il Traveler alert , presente anche per la funzione Passport, è stato introdotto nel 2019 per avvisare gli utenti Tinder della comunità LGBTQ+ della possibile penalizzazione a cui sono soggetti quando viaggiano in un paese o posizione geografica che non consente tale interazione. Questa funzione nasconde automaticamente i profili degli utenti nei paesi che vietano le relazioni tra persone dello stesso sesso, quindi consente all'utente di decidere se preferisce rimanere nascosto o meno

, presente anche per la funzione Passport, è stato introdotto nel 2019 per avvisare gli utenti Tinder della comunità LGBTQ+ della possibile penalizzazione a cui sono soggetti quando viaggiano in un paese o posizione geografica che non consente tale interazione. Questa funzione nasconde automaticamente i profili degli utenti nei paesi che vietano le relazioni tra persone dello stesso sesso, quindi consente all'utente di decidere se preferisce rimanere nascosto o meno Plus One è un modo per consentire agli utenti di connettersi tra loro per organizzare una data di matrimonio Quindi con Tinder potete iniziare in pochi minuti a conoscere gente, e non dovrete racimolare il coraggio di proporvi se al bar vi capita il cosiddetto colpo di fulmine. Certo, Tinder, come tutte le app di incontri, ha il forte limite di essere utilizzate per la maggioranza da uomini (77% contro 23% in Italia, dove è utilizzata regolarmente dal 6% delle persone maggiorenni - dati YouGov 2021). Questo ha aperto un mercato alla cofondatrice dell'app, Whitney Wolfe, che ha creato una piattaforma, Bumble, proprio destinata alle donne. Ma questa è un'altra storia, torniamo a Tinder per scoprire come funziona.

Come funziona Tinder

Tinder funziona in modo estremamente semplice. Ci sono quattro piani, con diversi livelli di coinvolgimento e che offrono un numero crescente di possibilità di incontrare le persone giuste per voi, da quello gratuito a quello Platinum. Questo vuol dire che anche senza spendere niente l'app vi proporrà dei possibili incontri, ma stando alle recensioni l'algoritmo è maggiormente propositivo se optate per il servizio a pagamento. Andiamo a vedere le opzioni a vostra disposizione. Gratis Il piano gratuito è quello più semplice, ma dotato di tutte le funzionalità base che vi servono per incontrare nuove persone. Scaricate l'app, vi iscrivete e create un profilo. Questo è molto importante per permettere a potenziali partner di sapere chi siete, la vostra età, l'identità di genere, che studi avete compiuto o state compiendo, che lavoro fate e quali sono le vostre passioni. Poi dovrete aggiungere almeno due foto, ma è consigliato di aggiungerne sei (massimo nove) anche per evitare di non essere presi per bot dal sistema. Poi dovrete inserire le vostre preferenze, sessuali, riguardanti la fascia di età e cosa state cercando, se un'amicizia, un'avventura o qualcosa di più serio. Grazie al suo algoritmo, l'app vi propone una serie di possibili "incontri" e voi non dovete fare altro che scorrere per indicare Mi piace (verso destra) o Non mi piace (verso sinistra), e possono chattare solo due utenti che hanno fatto scorrere la foto dell'altro verso destra. Il che equivale a un match. Con il piano gratuito avete la possibilità di trovare persone entro un raggio di chilometri impostato da voi e chattare con i match, ma avrete a disposizione un numero limitato di like e Annulla, oltre alla pubblicità. A parte questo, ci sono una serie di limitazioni che verranno sbloccate nei piani a pagamento (che hanno prezzi diversi a seconda della piattaforma da cui si effettua la sottoscrizione). Plus

Se volete di più dall'app e aumentare le vostre possibilità di incontri, dovrete passare a un piano a pagamento. Tinder Plus è la versione premium più semplice di Tinder che per prima cosa elimina la pubblicità. Inoltre avrete like illimitati, la funzionalità Annulla illimitata (che consente di cancellare uno swipe in caso abbiate sbagliato) e l'opzione Pass-a-Port. Tinder Plus costa, su Android, 8,99 euro a settimana, 3,99 euro a settimana per un abbonamento da 1 mese o 1,95 euro a settimana per un abbonamento da 6 mesi. Su iOS i prezzi sono di 8,99 euro a settimana, 4,12 euro a settimana per 1 mese e 2,04 euro a settimana per sei mesi, mentre da Web si abbassano, visto l'assenza di commissioni dei marketplace, rispettivamente a 5,82 euro a settimana, 4,12 euro a settimana e 1,51 euro a settimana. Gold

Tinder Gold è il livello successivo e mette sul piatto tutto quello che offre Tinder Plus oltre alla possibilità di scoprire a chi piacete prima di effettuare uno swipe a vostra volta. Questo vi consente di aprire l'app e sapere immediatamente se avete dei match e chi sono, e in caso di mettere Mi piace per effettuare l'abbinamento. Oltre a questo, il piano vi propone nuove Occasioni d'oro ogni giorno, 5 Super Like a settimana e 1 Boost gratuito al mese (solo per piani di almeno un mese). I prezzi ovviamente salgono di conseguenza. Su Android, Tinder Gold costa 13,99 euro a settimana, 6,49 euro a settimana per un abbonamento da 1 mese o 3,33 euro a settimana per un abbonamento da 6 mesi. Su iOS i prezzi passano a 13,99 euro a settimana, 6,87 euro a settimana per 1 mese e 3,46 euro a settimana per sei mesi, mentre se vi abbonate da Web pagherete 10,30 euro a settimana, 5,04 euro a settimana per un mese e 2,52 euro a settimana per il piano da sei mesi. Platinum

Per chi non vuole limiti, il piano più ricco è Platinum, che consente di accedere a tutte le funzionalità viste in precedenza più (poche, a dire il vero) altre. Tra queste, la possibilità di inviare un messaggio agli utenti a cui avete inviato un Super Like, in modo da dare maggiore enfasi al'azione. Inoltre gli utenti Platinum avranno Like prioritari (soprattutto per le persone che sono state apprezzate da un altro utente Platinum), il che dovrebbe permettervi di avere più match. Inoltre potrete vedere i Like che avete inviato nell'ultima settimana. I prezzi salgono, su Android, a 16,99 euro a settimana, 7,74 euro a settimana per un abbonamento da 1 mese o 3,95 euro a settimana per un abbonamento da 6 mesi. Su iOS i prezzi passano a 16,99 euro a settimana, 8,25 euro a settimana per 1 mese e 4,12 euro a settimana per sei mesi, mentre se vi abbonate da Web pagherete 12,09 euro a settimana, 6,05 euro a settimana per un mese e 3,02 euro a settimana per il piano da sei mesi. Ci sarebbe anche Tinder Select, una versione di Tinder separata e dedicata utenti d'élite, come "CEO, top model e altri tipi iper-attraenti o ricchi" o "celebrità e persone particolarmente popolari su Tinder". Per accedere dovete essere invitati da Tinder o da un altro membro Tinder Select, ed è una versione dell'app solo per membri particolarmente aitanti o ricchi.

Come funziona Tinder App

Se volete sapere come usare Tinder sul telefono, sappiate che è creare un profilo e utilizzarla è molto semplice. Tutto quello che dovete fare è installare l'app da Google Play o App Store per poi avviarla. A questo punto, la prima cosa da fare è creare un account, cosa che potete fare tramite Facebook, e in questo caso l'app prenderà i vostri dati come nome o età dal social (permettendovi di cambiarli in caso di errore, altrimenti per cambiarli dovrete cancellare l'account e crearne uno nuovo), Google o numero di telefono. In quest'ultimo caso, toccate Accedi con numero di telefono e poi inserite il vostro numero. Toccate Continua e riceverete un codice di verifica via SMS. A questo punto dovrete inserire la vostra email o accedere con Google. Se mettete l'email, toccate Continua, infine toccate Accetto per accettare le regole del sevizio. Riceverete un'email da Tinder con un link che dovrete toccare per verificare la vostra email. Ora potete iniziare la creazione del vostro profilo. Inserite il vostro nome e toccate Avanti, poi la data di nascita e toccate ancora Avanti. Indicate il vostro genere, e se volete mostrarlo, e toccate Avanti. Indicate il vostro orientamento sessuale, cosa che potete saltare toccando Ignora in alto a destra, chi vi interessa incontrare e per quale motivo cercate di incontrare persone. Infine, indicate la distanza massima in km e alcune informazioni su di voi (potete ignorare questo passaggio). Potete anche inserire la vostra collezione di artisti preferiti su Spotify, connettendo il vostro account, Siamo arrivati al punto importante: le foto. Devono essere almeno due, ma è consigliato pubblicarne sei, e comunque non più di nove. Mettete foto in cui vi si veda bene, sorridete e niente occhiali da sole. Se volete evitare di incontrare qualcuno che conoscete, dovrete concedere l'accesso alla vostra rubrica, toccate Continua e poi Importa contatti per bloccarli. Infine toccate Accetto o Personalizza per impostare le vostre preferenze sulla privacy, date il consenso all'app ad accedere alla vostra posizione e siete pronti a conoscere gente. L'utilizzo è semplicissimo. Non dovete fare altro che scorrere verso destra o verso sinistra per indicare il vostro apprezzamento o meno, o toccare l'icona "X" o il cuore verde. Se scorrete verso l'alto, potrete mettere un Super Like (stella blu), ma è possibile farlo solo per gli abbonati Gold o Platinum. Il fulmine viola è per il Boost (mettere il vostro profilo in cima), mentre toccando la freccia gialla dopo aver messo un Like (o un non-Like) potrete annullarlo (avrete un numero di Annullamenti limitato con la versione gratuita). Se toccate la foto, potete vederne i dettagli, gli account, e altre foto. Se anche la persona a cui avete messo Like (Mi piace) ha fatto lo stesso con voi, vi verrà notificato e potrete iniziare a chattare. Come vedete, l'app ha una struttura molto semplice. In alto trovate le impostazioni per cambiare velocemente la Distanza massima, che utenti mostrare e la Fascia d'età, oltre all'icona delle notifiche. In basso trovate cinque icone. La Home, con il feed dei contatti, ed Esplora, con le funzioni particolari, tra cui la verifica selfie, utile per ottenere la spunta blu e quindi diventare un profilo verificato, e una serie di modalità per incontrare persone velocemente per diverse occasioni, come Usciamo stasera, Cerco l'amore, Un caffé al bar e una serie di suggerimenti legati al vostro profilo, come Maratoneta da tv, Creatività e altri. Nel tentativo di rendersi sempre interessante, Tinder aggiunge nuove funzionalità ogni giorno. Ad esempio, in estate potete usare la modalità Festival per abbinare gli altri amanti della musica. Oppure vuoi sederti a casa con qualcuno e guardare Netflix; puoi richiedere all'app di mostrarti solo i binge-watcher con cui abbinare.

La terza scheda (una specie di croce) è dedicata agli iscritti a Gold, per vedere le persone a cui piacete e alle Occasioni d'oro. A questa segue la scheda con le Chat, con la possibilità in alto di scegliere chi può inviarvi i messaggi e l'icona del Profilo, per scegliere o cambiare le vostre impostazioni. Qui potete cambiare foto o informazioni del profilo toccando l'icona a forma di matita sulla vostra foto, oppure comprare Super Like, Boost e accedere agli Abbonamenti. Di fianco alla vostra età c'è una spunta: toccandola potrete verificare il vostro profilo per farla diventare blu (basta un video selfie) e così aumentare le vostre possibilità di incontro. Toccate lo scudo in alto a destra per accedere al Safety Center, una pagina con tutte le soluzioni dell'app per sentirsi al sicuro. A destra dello scudo c'è l'icona a forma di ingranaggio delle Impostazioni. Qui potete effettuare gli abbonamenti a Tinder Plus, Tinder Gold e Tinder Platinum e cambiare una serie di impostazioni (ma non il nome o l'età!). Attivando Senza Confini, potrete incontrare persone da tutto il mondo, selezionando anche la lingua, sotto potrete aumentare o diminuire la distanza in chilometri, impostare la fascia d'età e le vostre preferenze. Oltre, potete abilitare o meno Discovery, per essere o no visibili, decidere chi può vedervi e una serie di preferenze varie. Scorrendo fino in fondo, troverete il pulsante Elimina per eliminare l'account.

Come funziona Tinder Web

Volete sapere come utilizzare Tinder su PC? Nessun problema, la piattaforma offre anche la maggior parte delle funzionalità anche dal proprio sito. Per sfruttarlo, aprite il browser di vostra scelta e andate alla pagina principale del servizio. In alto a destra, cliccate su Accedi e scegliete come accedere, se da Google, con il vostro account Facebook (in questo caso, l'app recupererà alcune informazioni come il vostro nome e l'età dal social) o tramite numero di telefono. In quest'ultimo caso, inserite il vostro numero di telefono nello spazio indicato e cliccate su Continua. Successivamente, nella schermata successiva, inserite il codice di verifica che vi è stato inviato via SMS e cliccate su Continua. Ora potete accedere o creare un nuovo account cliccando su Crea un nuovo account e inserire il vostro indirizzo email o utilizzando il vostro account Google. Riceverete un'email da Tinder con un link su cui dovrete cliccare per verificare il vostro indirizzo email. Accettate le condizioni di utilizzo cliccando su Accetto e potete creare il vostro profilo. Inserite il vostro nome e cliccate su Avanti, poi la data di nascita e cliccate ancora su Avanti. Indicate il vostro genere, e se volete mostrarlo, e cliccate su Avanti. Indicate il vostro orientamento sessuale, cosa che potete saltare cliccando su Ignora in alto a destra, chi vi interessa incontrare e per quale motivo cercate di incontrare persone. Infine, indicate la distanza massima in km e alcune informazioni su di voi (potete ignorare questo passaggio). Siamo arrivati al punto importante: le foto. Devono essere almeno due, ma Tinder consiglia di pubblicarne sei, e comunque non più di nove. Se volete evitare di incontrare qualcuno che conoscete, dovrete concedere l'accesso alla vostra rubrica, cliccate Continua e poi Importa contatti per bloccarli. Infine cliccate su Accetto o Personalizza per impostare le vostre preferenze sulla privacy, date il consenso all'app ad accedere alla vostra posizione e siete pronti a usarla.

La schermata Web dell'app è molto semplice. A destra trovate le schede delle persone che vi vengono proposte in base alle vostre impostazioni e alla posizione. Fate scorrere le schede verso destra o verso sinistra con il mouse per indicare che vi piacciono o meno o potete usare le frecce. Freccia verso sinistra vuol dire No (potete anche premere icona "X"), verso destra Si (Mi piace, icona con il cuore verde), freccia verso l'alto per vedere il profilo, verso il basso per chiuderlo e Invio Super Like (icona con la stella blu). Premendo la barra spazio potete scorrere tra le foto. Quando mettete un Like e anche l'altro utente corrisponde, si verifica un Match: verrete notificati e potrete iniziare a chattare. A sinistra, infatti, trovate due schede, Match e Messaggi, che vi consentono di tenere sott'occhio queste due funzioni. In alto, sempre nel pannello di sinistra, trovate tre icone, lo Scudo, per accedere agli Strumenti di sicurezza, la Valigia, per attivare la Modalità Stakanovista e nascondere l'utilizzo dell'app in caso si stia usando il computer in ufficio, e Explore, per accedere a schede apposta per conoscere persone con cui condividere situazioni particolari, come bere un caffé, guardare un film, andare a un concerto, uscire la sera o altro. In alto a sinistra, trovate la vostra foto. Cliccateci sopra per accedere alle impostazioni dell'app. Qui, a destra, troverete la vostra immagine di profilo. Cliccate su Modifica info per modificare le vostre informazioni, e cliccate sulla spunta di fianco alla vostra età per verificare il profilo con un video selfie. A sinistra, trovate tutte le impostazioni dell'app per gestire le vostre preferenze, la distanza, la fascia d'età, bloccare i contatti, abilitare o meno Discovery e molto altro. Oltre, ovviamente, a potervi abbonare ai piani a pagamento che, vi ricordiamo, da Web costano meno rispetto all'app. Se volete eliminare o disconnettere il vostro account, scorrete fino in fondo dal pannello di sinistra e cliccate su Disconnetti o Elimina account.

Come funzionano i match su Tinder

Avete iniziato a usare Tinder, ma vi state chiedendo come funziona Tinder Match. Questa è la funzione principale dell'app, tanto che la società proprietaria di Tinder è stata chiamata Match Group. Il Match non è una funzione che potete abilitare, ma si verifica quando mettete un Like a un utente e questi lo mette a sua volta a voi. Se siete utenti Gold, come abbiamo detto, è tutto molto più facile, perché potete vedere chi vi ha messo i Like e quindi decidere se c'è un Match prima ancora di metterlo voi. Quindi per ottenere un Match dovete mettere Like a più persone effettuando swipe verso destra sulle schede di persone che incontrano i vostri gusti e, se una di loro contraccambia (potranno vedere il vostro Like solo se sono iscritti a Gold, come detto), si verifica un Match, che è anche l'unico modo per avviare una conversazione via chat con l'utente e conoscersi meglio. A questo punto, riceverete una notifica e potrete cliccare sull'icona dei messaggi in basso a destra nell'app o a sinistra nel sito. Dopo aver ottenuto un Match, riceverete anche una notifica che vedrete in alto a destra. Un altro modo per effettuare un Like è il Super Like, che da app potete dare scorrendo verso l'alto o toccando l'icona con la stella blu. Se mettete un Super Like, il vostro profilo apparirà nell'app dell'altro utente nell'elenco delle schede evidenziato da una stella e da un bordo blu acceso. Se ricambia il vostro interesse, si è creato un Match. Il problema è però che i Super Like sono a pagamento per gli utenti gratuiti (potete acquistarli a parte in pacchetti toccando l'icona del profilo in basso a destra, poi l'icona a forma di ingranaggio in alto a destra e poi toccando Acquista Super Like). In alternativa, se avete un abbonamento a Tinder Gold o Tinder Platinum, riceverete 5 Super Like gratuiti a settimana (che scadranno in caso di inutilizzo). Nella scheda Match, le nuove persone che hanno contraccambiato il vostro Like appariranno in alto, mentre sotto troverete le conversazioni già avviate.

Come funziona Tinder Passport

Una delle funzioni di Tinder dedicate agli account a pagamento è Passport. Questa soluzione vi consente di cercare persone anche in altre città o mettere una posizione su una mappa e iniziare a scorrere tra le schede di persone di quel posto. In sostanza, Passport è una soluzione per cambiare la vostra posizione e metterne una di vostra scelta, come se usaste la vostra posizione reale. Per usarla, abbonatevi a un piano a pagamento, poi toccate sul vostro Profilo in basso a destra e poi sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra. Successivamente, toccate la voce La mia destinazione al momento sotto Impostazioni Discovery. Qui toccate Aggiungi una nuova destinazione e inserite nella barra di ricerca la nuova città in cui volete cercare persone nuove. Selezionate la città e toccate l'icona blu del segnaposto per cambiare la vostra posizione. A questo punto, il vostro profilo sarà visibile solo agli utenti di Tinder in quell'area (potrebbero essere necessarie anche fino a 24 ore perché le persone della vecchia posizione che vi sono piaciute non continuino a vedervi). L'app memorizzerà le vostre 5 posizioni più recenti e potrete passare da una all'altra toccando la località. All'inizio, dopo averla attivata, potrebbero esserci ancora alcune persone della posizione originale, ma dopo qualche minuto vedrete solo persone nuove, e salva le vostre impostazioni, quindi anche se uscite dall'app alla riapertura ritornerete all'ultima posizione di vostra scelta. Potete impostare la vostra posizione in solo una città alla volta, ma potete farlo tutte le volte che volete. Passport ha sicuramente senso se viaggiate e volete incontrare nuove persone nella nuova destinazione, tanto più se vi capita di doverlo fare per lavoro e quindi dividete il vostro tempo tra più luoghi. C'è però un lato negativo: i potenziali Match potrebbero vedere se state usando Passport guardando il vostro profilo e magari potrebbero non essere interessati.

Domande e risposte

Chi può vedere che sono su Tinder? Su Tinder avete diversi livelli per scegliere chi può vedervi. Se siete iscritti a un piano a pagamento potete attivare la Modalità privata e far sì che solo le persone a cui avete messo un Like vi possano vedere. In alternativa, se disabilitate Discovery, il vostro profilo non sarà visibile sull'app e la sezione Discovery verrà disattivata, e solo le persone a cui avete già messo like potranno ancora vedere il vostro profilo e fare match. In alternativa, con la funzione Blocca contatti, potete bloccare alcuni vostri contatti in modo da non essere visibile solo ad alcune persone specifiche.

Cosa si può fare su Tinder senza pagare? Tinder è utilizzabile senza pagare, e l'abbonamento gratuito vi consente di creare un profilo, mettere e ricevere Like e ricevere potenziali Match. Sempre con l'abbonamento gratuito, potete avviare chat con i Match e incontrarvi, quindi potete fare tutto l'occorrente per incontrare e conoscere persone, ma avrete più visibilità con gli abbonamenti a pagamento.