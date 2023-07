Come funziona Twig per vendere vestiti usati

Ma cos'è e come funziona Twig ? L'app si descrive come una piattaforma di servizi bancari e finanziari... per alimentare l'economia circolare. Confusi? Tra poco avrete le idee più chiare, quindi non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere come funziona questa nuova app, oltre a ricordarvi come vendere su Klekt .

Vendere i propri vestiti usati è sicuramente un modo per guadagnare qualcosa online, ma c'è un problema: spesso bisogna aspettare giorni, o anche settimane prima di ricevere il denaro . Non con Twig, che vi consente di ricevere pagamenti immediati.

Indice

Cos'è Twig

Inoltre il pagamento avverrà attraverso la piattaforma di Twig o sulla carta Visa dell'azienda, che vi consente di fare acquisti online utilizzando come saldo i vostri prodotti venduti prima della spedizione (tant'è che è stato sviluppato il metodo di pagamento Twig Pay accettato su alcune piattaforme come il brand di calzature Sergio Rossi).

E il pagamento come funziona? Qui viene il bello, perché Twig vi pagherà immediatamente, con un asterisco. L'asterisco perché prima deve ricevere il prodotto e valutarlo. In realtà l'app vi offre due scelte di pagamento, Regolare e Istantaneo.

E per ogni categoria, non potete vendere quello che volete, ma solo alcuni prodotti da selezionare da un elenco. Per i laptop e i tablet, per esempio, potete scegliere solo tra una lista di MacBook e iPad, mentre per i telefoni l'elenco è più generoso.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, si possono vendere solo alcune categorie. Per esempio, nonostante Twig consenta in teoria di vendere vestiti, borse, LEGO, libri e altri prodotti, ora si possono solo mettere in vendita portatili, telefoni, tablet, console, smartwatch, activity tracker e lettori eBook .

Per quanto riguarda le tipologie di prodotti , non potete mettere in vendita quello che volete, perché evidentemente Twig ha delle richieste ben precise da soddisfare.

La proposta di Twig cerca di attirare soprattutto la GenZ, così attenta alla sostenibilità, e anche se Twig si definisce una Bank of Things (banca delle cose), la finanziaria tecnologica non è in realtà una banca.

Niente contrattazioni, nessuna gestione delle vendite. Solo Twig è il vostro riferimento. Ma chi acquista questi prodotti? Sono grandi marchi, che acquistano vestiti e oggetti a prezzi all'ingrosso (quindi non aspettatevi valutazioni particolarmente generose) in base alla qualità e poi li vendono a prezzi al dettaglio , o Twig stessa che, per gli articoli di elettronica, li affitta a grandi aziende.

L'app è una piattaforma fintech di nuova generazione con sede a Londra che offre agli acquirenti pagamenti immediati per i loro vestiti o oggetti che non vogliono più tenere.

Quando si pensa alla vendita di un oggetto usato si pensa a un servizio come Subito o eBay: si crea un account, poi si scattano le foto di un oggetto, si stabilisce un prezzo e si mette in vendita.

Tutto chiaro? Ricapitolando, con Twig vendete prodotti che non usate, non comprate niente, e il ricavato può essere usato immediatamente per acquistare altri prodotti su piattaforme partner o potete ricevere soldi sul vostro account una volta che il prodotto è stato valutato. Vediamo ora come funziona .

E cosa succede se un prodotto non supera il controllo qualità ? Twig ve lo rimanderà indietro e dovrete pagare le spese di spedizione di ritorno. Se invece Twig non riuscirà a vendere gli articoli comprati a voi, li donerà in beneficenza o li riciclerà.

Se vi chiedete se ci siano commissioni, la risposta è affermativa. Per trasferire il saldo sulla vostra carta vi verrà addebitata una sterlina (poco più di un euro), mentre per ogni transazione la commissione va da un euro al 3% della somma.

All'interno dell'app potete far crescere una piccola foresta, e i prezzi variano a seconda del numero di alberi da piantare. Se volete, potete sottoscrivere un abbonamento per compensare la vostra impronta di carbonio, con vari livelli.

In alternativa, potete anche scegliere di donare parte del vostro consenso per piantare alberi. Ogni albero piantato virtualmente sarà piantato anche nel mondo reale, il che aggiunge valore alla missione della società.

Come funziona Twig app

Se volete prima dare un'occhiata all'app, toccate Salta per ora e autenticatevi con il PIN che avete impostato in precedenza o tramite impronta digitale . Come nota a margine, nella nostra esperienza l'app chiede conferma dell'identità un po' troppe volte.

Confermatelo nella schermata successiva e vi verrà chiesto un Codice di riferimento. Se non lo avete, toccate Salta per ora, toccate Next, Finish e l'app vi chiederà se volete iniziare a vendere.

Toccate Avanti e poi Inizia. Twig vi chiederò il vostro nome e cognome, toccate Avanti e inserite il vostro username. La piattaforma vi confermerà se è disponibile e in caso affermativo toccate Avanti. Nella schermata successiva vi verrà chiesto di inserire il vostro numero di telefono, con prefisso. Fatelo, toccate Invio codice di verifica e inserite il codice di cinque cifre ricevuto via SMS nel campo apposito. In caso non l'abbiate ricevuto, toccate Rinvia codice.

Una volta installata, avviatela e la prima cosa da fare sarà registrarvi (dovete avere almeno 18 anni). Toccate Nuovo su Twig e verrete accolti da una schermata introduttiva, in cui si spiega la missione della società e il fatto che sia a zero emissioni e contribuisce al finanziamento del progetto climatico.

Abbiamo capito cos'è Twig, ma come funziona? La piattaforma è accessibile tramite app per Android o iOS , quindi per prima cosa dovete scaricarla sul vostro dispositivo, smartphone o tablet.

Ora siete arrivati alla pagina iniziale dell'app, che è molto moderna e chiara. In alto a sinistra trovate un'icona a forma di uomo stilizzato, dove troverete le impostazioni del vostro account, mentre in alto a destra trovate i messaggi, le notifiche e l'icona per vendere immediatamente.

Sotto, ci sono cinque schede, Home, Articoli, Pagamenti, Impact e Impara, mentre al centro trovate il vostro saldo totale e sotto quello cash, ovvero la somma che Twig ha trasferito sul vostro account, e oggetti (items, ovvero il valore totale dei prodotti da voi venduti).

Subito il pulsante per aggiungere articoli e i Suggeriti, che includono il Cashout, per monetizzare, la possibilità di piantare un albero e Toc Time, dove potete raccontare una storia di un vostro rapporto particolare con un oggetto.

Scorrendo in basso, trovate cosa stanno vendendo gli altri utenti, mentre al centro in fondo allo schermo trovate tre pulsanti: "+", per iniziare a vendere, il pulsante per piantare un albero e un link ai canali social per invitare amici e parenti.

Ora possiamo iniziare a vendere su Twig.

Vendere su Twig

Come avete visto, gran parte dell'interfaccia è orientata a farvi vendere qualcosa. Che in effetti è la funzione di Twig: acquistare da voi oggetti.

Per farlo, avviate l'app e autenticatevi inserendo il PIN o usando l'impronta digitale e al centro toccate l'icona con il "+" in un'inquadratura sopra la scritta Aggiungi articoli. In alternativa, potete toccare lo stesso pulsante in alto a destra, il pulsante "+" in basso a sinistra, nel Dock centrale in basso o sul pulsante Cashout e poi Vendere un articolo (se il vostro saldo equivale a 0).

Twig vi mostrerà una schermata del genere di articoli che è disposta a comprare. Come vedete, non tutti sono disponibili, e potrete toccare solo quelli evidenziati. Come abbiamo detto, potrebbero variare e noi al momento possiamo scegliere solo tra portatili, telefoni, tablet, console, smartwatch, activity tracker e lettori eBook.

Scegliete una categoria relativa al vostro articolo e vi verrà mostrato un elenco dei prodotti relativi a quella categoria che potete vendere. Potete scorrere tra i nomi o inserire un nome nel campo di ricerca in alto. Meglio iniziare con un nome senza specificare troppo, per esempio OnePlus, nel caso dei telefoni.

Toccate la voce corrispondente al vostro articolo e utilizzate i menu a tendina per specificare meglio il prodotto, per esempio la quantità di memoria, il tipo di processore e altro. In fondo, trovate la voce relativa alla condizione del prodotto (Condition). Potete scegliere tra Poor, Good e Faulty (non si sa perché in quest'ordine), dove Poor è in cattive condizioni, Good in buone condizioni e Faulty con difetti.

Ricordate che se non siete onesti Twig potrebbe rispedirvi indietro il prodotto a vostre spese.

In fondo, Twig vi darà la valutazione. Per voi è troppo poco? La piattaforma non fa per voi: qui non c'è contrattazione.