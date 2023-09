Come funziona Ubisoft Connect?

L'ecosistema di servizi per i giocatori

In questa guida, esploreremo tutte le informazioni relative a Ubisoft Connect, una piattaforma di distribuzione digitale e un ecosistema di servizi per i giocatori.

Indice

Scaricare Ubisoft Connect per Windows

Se desiderate scaricare Ubisoft Connect per Windows, seguite questa procedura. Prima di tutto, accendete il vostro computer (assicuratevi di essere connessi a Internet) e aprite un browser (come Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari e Opera). Quindi, visitate il sito web ufficiale di Ubisoft Connect (cliccando qui). Fate click su "Scarica per PC", il pulsante situato nella parte superiore della pagina, per far partire il download.

Come scaricare Ubisoft Connect in un computer Windows: il pulsante "Scarica per PC".

Avviate ora "UbisoftConnectInstaller.exe", il file appena scaricato, e seguite la procedura guidata.

Come scaricare Ubisoft Connect per smartphone e tablet

Ubisoft Connect è disponibile anche per smartphone e tablet. Grazie all'app ufficiale, potrete accedere alle chat, visualizzare le ricompense, le sfide, le statistiche e modificare il profilo.

Android State utilizzando un dispositivo Android? Accendete lo smartphone/tablet (è richiesta una connessione a Internet). Aprite Google Play Store (la piattaforma di distribuzione di applicazioni), utilizzate la barra di ricerca per individuare "Ubisoft Connect" e fate click su "Installa". Scarica da Play Store

iPhone e iPad Potete scaricare Ubisoft Connect anche in un iPhone o iPad. Accendete, dunque, il device e attivate Internet (Wi-Fi o dati mobili). Avviate App Store e toccate il pannello "Cerca". Digitate il nome dell'applicazione, selezionate il risultato corretto e cliccate "Ottieni". Scarica da App Store

Ubisoft Connect, creare un account

Dopo aver scaricato l'applicazione, potete creare un account.

Computer Per creare un account gratuito, avviate Ubisoft Connect nel vostro computer Windows. Dopo il primo avvio, trovate la pagina di login: premete "Create a new account" (o "Crea nuovo account"). Se desiderate cambiare la lingua, cliccate su "Settings" e selezionate la vostra lingua in "Interface Language".

Ubisoft Connect in un computer Windows: la voce "Create a new account"/"Crea nuovo account" (1) per creare un account gratuitamente e "Settings" (2) per personalizzare la piattaforma.

Inserite tutte le informazioni richieste, ovvero: Il nome utente / username : un nome che deve contenere da 3 a 15 caratteri e può includere lettere e numeri.

/ : un nome che deve contenere da 3 a 15 caratteri e può includere lettere e numeri. Un indirizzo e-mail ;

; Una password : una sequenza di caratteri alfanumerici e di simboli utilizzata per accedere. Deve contenere da 8 a 16 caratteri. È necessario inserire almeno una lettera maiuscola, una lettera minuscola, un numero e un simbolo.

: una sequenza di caratteri alfanumerici e di simboli utilizzata per accedere. Deve contenere da 8 a 16 caratteri. È necessario inserire almeno una lettera maiuscola, una lettera minuscola, un numero e un simbolo. La data di nascita. Accettate le "Condizioni d'uso", le "Condizioni di vendite" e la "Politica sulla privacy".

Come creare un account Ubisoft: i campi "Nome utente" (1), "Email" (2), "Password" (3), "Data di nascita" (4) e il pulsante "Continua" (5).

Dopo aver creato l'account, potrete effettuare l'accesso inserendo l'indirizzo e-mail e la password.

Come effettuare l'accesso: inserire l'indirizzo e-mail e la password.

Android, iPhone e iPad State utilizzando uno smartphone/tablet? Avviate, prima di tutto, Ubisoft Connect e fate click su "Accedi o unisciti a noi".

Ubisoft Connect in uno smartphone Android: il pulsante "Accedi o unisciti a noi" (per creare un account o effettuare l'accesso).

Cliccate "Crea un account". Digitate l'indirizzo e-mail, la password (con una lunghezza compresa tra 8 e 16 caratteri, è necessario inserire almeno una lettera minuscola, una lettera maiuscola, un numero e un carattere speciale) e l'età.

Come creare un account Ubisoft utilizzando uno smartphone o tablet: l'indirizzo e-mail, la password e l'età.

Accettate le "Condizioni d'uso", le "Condizioni di vendite" e la "Politica sulla privacy". Premete "Crea un account" per procedere.

Ubisoft Connect in uno smartphone Android: accettare le “Condizioni d’uso”, le “Condizioni di vendite” e la “Politica sulla privacy” (1) e il pulsante “Crea un account” (2).

Attenzione: potete anche connettervi con gli account PlayStation o Xbox. Dopo aver creato l'account, potete effettuare l'accesso toccando "Accedi" e inserendo le credenziali (indirizzo e-mail e password).

L'app Ubisoft Connect in uno smartphone Android: effettuare l'accesso inserendo l'indirizzo e -mail e la password.

Acquistare un gioco su Ubisoft Connect

Una volta creato un account, sarete pronti per acquistare e scaricare i videogiochi Ubisoft disponibili. Aprite, quindi, Connect sul vostro computer e premete "Store".

La voce "Store" nel menu principale di Ubisoft Connect.

Nella schermata del negozio, trovate vari titoli, tra cui novità e pre-ordini. Potete anche utilizzare la funzione di ricerca per individuare uno specifico videogioco. Cliccate "Search for Games" e digitate il titolo del gioco (ad esempio, "For Honor").

Come cercare un videogioco su Ubisoft Connect: il campo di ricerca ("Search for Games") che consente di individuare videogiochi.

Potete migliorare la ricerca utilizzando i filtri, tra cui: "Prezzo";

"Franchise";

"Tipo di prodotto";

"Genere";

"Prodotto".

I risultati di ricerca su Ubisoft Connect e i filtri disponibili (tra cui “Prezzo”, “Franchise”, “Tipo di prodotto”, “Genere” e “Prodotto”.

Selezionate un risultato e fate click su "Acquista il gioco".

Ubisoft Connect in un computer Windows: il pulsante "Acquista il gioco" (per comprare un titolo).

Scegliete l'edizione e la piattaforma.

Scegliere l'edizione e la piattaforma di un videogioco utilizzando Ubisoft Connect, la piattaforma per computer.

Quindi cliccate "Aggiungi al carrello".

Come acquistare un videogioco su Ubisoft Connect, la piattaforma disponibile nei computer: il pulsante "Aggiungi al carrello".

Per completare il pagamento, toccate "Vai alla cassa", aggiungete un metodo di pagamento, l'indirizzo di fatturazione e cliccate "Continua".

Come acquistare un videogioco su Ubisoft Connect per computer: la voce "Vai alla cassa" consente di completare il pagamento.

Ubisoft Connect, i videogiochi disponibili

Su Ubisoft Connect sono disponibili i principali videogiochi targati Ubisoft, l'azienda multinazionale francese che sviluppa e pubblica giochi. Trovate numerosi titoli, tra cui: The Crew Motorfest;

Assassin's Creed: Origins;

Assassin's Creed: Odyssey;

Assassin's Creed: Valhalla;

Assassin's Creed: Mirage;

Tom Clancy's The Division;

Tom Clancy's The Division 2;

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint;

Tom Clancy's Rainbow Six Siege;

Far Cry 4;

Far Cry 5;

Far Cry 6;

Watch Dogs: Legion;

Rocksmith+;

For Honor;

Anno 1800;

The Settlers: New Allies;

Tanto altro.

Una scena di Watch Dogs: Legion, il videogioco uscito il 29 ottobre 2020 su Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia; il 10 novembre su Xbox Series X|S; il 12 novembre su PlayStation 5.

Cos’è Ubisoft+?

Ubisoft+ è un abbonamento di gaming che consente agli abbonati di accedere al catalogo in continua espansione di Ubisoft. è un abbonamento di gaming che consente agli abbonati di accedere al catalogo in continua espansione di Ubisoft.

Quanto costa Ubisoft+? A seguire trovate i prezzi di Ubisoft+. PC Access (14,99 euro al mese): per giocare a più di 100 giochi su PC con Ubisoft Connect, accesso alle edizioni Premium, nuove uscite il primo giorno, premi mensili unici e titoli indie;

(14,99 euro al mese): per giocare a più di 100 giochi su PC con Ubisoft Connect, accesso alle edizioni Premium, nuove uscite il primo giorno, premi mensili unici e titoli indie; Multi Access (17,99 euro al mese): per giocare a più di 100 giochi su PC con Ubisoft Connect, accesso alle edizioni Premium, nuove uscite il primo giorno, premi mensili unici, titoli indie, sconto del 10% sui pacchetti di valuta virtuale, la possibilità di riprodurre i giochi selezionati con Xbox.

I giochi disponibili Per visualizzare tutti i videogiochi disponibili, dovete: Aprire Ubisoft Connect; Effettuare l'accesso; Premere "Ubisoft+", una voce del menu principale; Cliccare "Giochi"; Scorrere per trovate la lista dei videogiochi disponibili. Potete anche utilizzare i filtri: piattaforma (PC o Xbox) e genere.

Ubisoft Connect in un computer Windows: il pulsante "Ubisoft+" nel menu principale.

Come iscriversi a Ubisoft+? Ecco come attivare l'abbonamento. Aprite Ubisoft Connect nel vostro computer Windows; Cliccate "Ubisoft+"; Fate click su "Iscriviti ora"; Scegliete il piano ("PC Access" o "Multi Access"); Premete "Seleziona questo piano"; Inserite l'indirizzo di fatturazione; Aggiungete un metodo di pagamento; Completate l'acquisto.

Come attivare Ubisoft+, il servizio a pagamento per i videogiocatori, da Ubisoft Connect (utilizzando un computer): il pulsante "Iscriviti ora".

L'abbonamento si rinnova automaticamente, ma potrete annullarlo in qualsiasi momento.