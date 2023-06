Detto questo, andiamo a vedere come usare Veezie , oltre a ricordarvi la nostra guida su come funziona Kodi .

Ma come funziona Veezie , vi chiederete? Il servizio è accessibile da app per dispositivi mobili, PC e persino TV, ed è veramente facile da utilizzare, anche se dobbiamo avvisarvi che in sé Veezie non offre nessun contenuto, siete voi che dovete aggiungere i canali da vedere . Per questo ci teniamo a specificare che la visione di contenuti protetti da copyright senza averne diritto è illegale e noi vi scoraggiamo a farne uso in quanto commetterete un reato e correrete il rischio di essere perseguiti.

Se siete appassionati di film e serie TV in streaming, Veezie potrebbe essere l'idea giusta per voi. L'app infatti consente di accedere a tantissimi contenuti online senza il fastidio della pubblicità.

Indice

Cos'è Veezie

La caratteristica di Veezie inoltre è che quando fornite un link di un sito che trasmette contenuti con pubblicità, l'app vi consentirà di rimuoverla e quindi non avrete le fastidiose interruzioni. Ancora una volta, ci teniamo a dirvi che Veezie è uno strumento legale in quanto non fornisce alcun contenuto protetto da copyright , e ve ne sconsigliamo l'utilizzo per accedere a questo tipo di contenuti in quanto è contro la legge.

Come abbiamo detto, a differenza di un servizio come Netflix, però, Veezie non offrirà niente e sarete voi a dover aggiungere un canale per poter vedere un contenuto video direttamente, oppure scaricarlo sul dispositivo dove avete installato l'app.

Inoltre Veezie consente non solo di vedere il contenuto video, ma accedere anche a trama, cast, locandina e altro in un luogo, e per le serie TV terrà traccia per voi degli episodi già visti, sincronizzando l'informazione tra vari dispositivi connessi allo stesso account Google.

L'app, completamente gratuita, funziona in modo non troppo diverso dagli addon di Kodi che consentono di accedere a contenuti multimediali in streaming. Una volta installata sul vostro dispositivo, troverete che l'interfaccia è veramente semplice e, quando aggiungerete le varie fonti, ricorderà abbastanza quella di Netflix, con tutti i Film, serie TV e Anime raccolti su un'unica piattaforma.

è uno strumento molto ambizioso, nato dopo l'abbandono del fortunato, ed è sostanzialmente un mediacenter multipiattaforma (è disponibile infatti per dispositivi mobili, PC e TV) in grado di raccogliere ida qualunque fonte, che sia un vostroconnesso alla rete locale o daquindi da remoto, per accedere ai contenuti dei siti che trasmettono in chiaro e senza richiedere quindi la sottoscrizione di un abbonamento.

Come funziona Veezie su Android

Se non vedete niente, controllate che i canali siano stati correttamente inseriti toccando le tre linee orizzontali in alto a sinistra e poi I miei canali , dovrebbe esserci l'elenco delle vostre fonti.

Se volete iniziare subito la riproduzione, toccate il pulsante Riproduci, poi Cerca sui miei canali e toccate Si per iniziare la ricerca dai vostri canali, ovvero dalle vostre fonti. Quando Veezie trova il contenuto, toccate il file trovato per iniziare la riproduzione.

Inserite un titolo, un attore, il nome di un regista o un anno per effettuare una ricerca e toccate Cerca. Selezionate il contenuto e si aprirà una pagina che vi permetterà di accedere a una serie di informazioni, come il Trailer , la locandina, il Cast o le Recensioni. Toccando la voce Trailer, si aprirà la pagina di YouTube corrispondente.

Ora toccate il pulsante Esplora in basso e su Film o serie TV per cercare un contenuto di vostro gradimento.

Nella pagina che appare inserite uno o più indirizzi URL (uno per riga) e toccate Inserisci . Volendo, potete utilizzare contenuti da una cartella su dispositivo: selezionate una cartella locale toccando il pulsante corrispondente, toccate la cartella, mettete la spunta in alto a destra e toccate Inserisci.

Nella Home, l'app vi proporrà una serie di contenuti e, in basso, recensioni. Ma non potete vederli se non avete aggiunto i canali. Toccate l'icona con tre linee orizzontali in alto a sinistra, selezionando I miei canali e poi toccando la voce Aggiungi canale .

Per prima cosa, installate l'app da Google Play e avviatela. Scegliete se consentire l'invio di notifiche e scegliete se effettuare l'accesso con il vostro account Google , il che è comodo per sincronizzare i contenuti sui vari dispositivi, o continuare senza account. Se scegliete questa seconda opzione, toccate Continua senza account .

Se utilizzate spesso il vostro dispositivo Android, smartphone o tablet che sia, per guardare film, serie TV o persino Anime, sappiate che è disponibile l'app di Veezie.st su Google Play. In questo modo, potrete accedere ai vostri contenuti anche in mobilità: vediamo quindi come funziona Veezie su Android .

Come funziona Veezie su iPhone

Installate Veezie da App Store e avviatela. Ora, come per Android, vi verrà chiesto se volete accedere con il vostro account Google o continuare senza account. Se optate per questa soluzione, toccate Continua senza account .

Se vi state chiedendo come funziona Veezie su iPhone , sappiate che l'app per melafonini o iPad è molto simile a quella per Android. Vediamo comunque come usarla.

Toccate Inserisci e tornate nel menu. Selezionate la voce Esplora e cercate i contenuti che volete vedere, proprio come abbiamo visto per Android.

Abbiamo già capito come funziona Veezie, no? Vi verrà mostrata una schermata principale con tutti i contenuti, ma non potete vederli se non aggiungete i canali. Per farlo, toccate l'icona con tre linee orizzontali, toccate la voce I miei canali e infine Aggiungi canali .

Come funziona Veezie su PC

Se volete usare Veezie su PC, dovrete installare l'app dal sito ufficiale. Per farlo, recatevi sulla pagina di Veezie.st e cliccate su Scarica in alto a destra.

Veezie supporta solo un formato video con il suo player integrato, MP4, mentre se volete vedere video in altri formati come FLV, AVI e MKV, dovete usare media player esterni come VLC.

Qui cliccate sul pulsante per Download for Windows (probabilmente 64 bit, ma dipende dal vostro computer) o Download for macOS a seconda del vostro computer, se è un PC Windows o un Mac.

Il download avverrà da Mediafire, un servizio di cloud hosting, quindi una volta scaricato dovete estrarre il file dal pacchetto zip cliccandoci sopra con il pulsante destro del mouse e selezionando Estrai o Apri. Fate doppio clic sul file Veezie.st per installarlo e seguite le istruzioni sullo schermo (su Mac dovrete spostare l'app nella cartella Applicazioni come indicato).

Avviate Veezie (l'icona con la "V" che troverete nelle applicazioni recenti di Windows o nel Launchpad del Mac) e vi troverete di fronte alla schermata principale, con i titoli disponibili nel catalogo.

Sappiamo però che non si possono vedere i film se non si aggiungono i canali. Per farlo, cliccate sull'icona con tre linee orizzontali in alto a sinistra, cliccate su I miei canali e poi su Aggiungi canale. Si aprirà una pagina con un campo in cui inserire gli indirizzi dei siti da usare come fonte, uno per riga, e cliccate su Inserisci.

Controllate che i canali siano stati correttamente inseriti cliccando sull'icona con tre linee orizzontali e poi su I miei canali, dove dovreste vedere l'elenco dei canali.

Ora potete iniziare la riproduzione di un contenuto. Cliccate sull'icona con tre linee orizzontali e selezionate la voce Esplora. Cliccate su Film o Serie TV e selezionate tra i contenuti a disposizione o cliccate sull'icona della lente d'ingrandimento in alto a destra e inserite il termine di ricerca, come il titolo, selezionate Film o Serie TV e cliccate su Cerca.

Se trovate il film o la serie TV di vostro gradimento, cliccateci sopra e potrete vedere una serie di informazioni relative al contenuto, come il trailer. Se volete iniziare la visione, cliccate su Riproduci, poi su Cerca sui miei canali e poi su Sì per iniziare la ricerca tra i vostri canali. Infine, cliccate sul file trovato da Veezie per iniziare la riproduzione.

Altrimenti, cliccate sull'icona a forma di stella per inserirlo nella Wishlist, a cui potrete accedere cliccando sull'icona con tre linee orizzontali e poi selezionando Wishlist.