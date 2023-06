Già, perché come suggerisce il nome, con VinoKilo acquistate abiti "al chilo", e non abiti qualunque, ma pezzi vintage e unici. E come se non bastasse, VinoKilo vi offre l'opportunità di comprarli in una sorta di Evento itinerante , che gira per diverse città europee e, ovviamente, italiane, tra cui Milano, Torino o Roma. Ma non perdiamo altro tempo e scopriamo come funziona questo "pop up" store, oltre a ricordarvi la nostra guida su come vendere su Klekt .

Se amate lo shopping, in particolare di abiti vintage dagli anni '60 ai '90, e avete una spiccata sensibilità verso gli stili di vita sostenibili, la proposta di VinoKilo potrebbe cambiarvi, se non la vita, quantomeno certe abitudini.

"Non diciamo vendere, diciamo diamo nuova vita". Questo è il motto di Robin Baiser, il fondatore di VinoKilo. Ma cos'è e come funziona VinoKilo ?

Indice

Cos'è Vinokilo

Vinokilo è un negozio pop-up fisico (ovvero che apre per pochi giorni in alcune località europee in una sorta di eventi appositi di grande richiamo), ma anche online, per abbigliamento vintage . Ma la particolarità dell'azienda, fondata in Germania nel 2016, è di vendere durante questi eventi gli abiti "un tanto al chilo", ovvero si paga un tot al chilo di quello che si acquista!

Vinokilo non vuole essere sostenibile come dicono di essere i marchi di moda, ma pensa alla sostenibilità in ogni aspetto della loro attività.

In pochi anni VinoKilo ha dato una nuova vita a decine di tonnellate di capi di abbigliamento, intercettandoli prima che vengano inviati in Paesi meno sviluppati o prima che vengano gettati in discarica. Per esempio, afferma il fondatore Robin Balser, gli abiti usati vengono spediti in luoghi come Ruanda, Ghana e Kenbya, dove l'industria dell'abbigliamento locale è scomparsa in quanto non può competere con il basso costo dei vestiti importati.

Come funziona Vinokilo

E per chi non può partecipare a un evento? Niente paura, VinoKilo ha anche uno shop online . Purtroppo online i capi si possono acquistare solo a prezzo pieno, come avviene per qualunque sito di eCommerce, a parte durante le online kilo sale .

Questa è l'altra differenza con un negozio normale, che complica tutto impostando diverse categorie di prezzo . L'evento Vinokilo non lo fa. Non importa il materiale, pagate un tot di euro euro al chilo - o una frazione se ne prendete meno.

Ormai ci sono un centinaio di eventi l'anno in tutta Europa, in Paesi come Italia, Germania, Francia, Danimarca e molti altri.

Ma come funziona VinoKilo? Ci sono due alternative, quella di persona, tramite gli eventi fisici, e quella online. Scegliete un evento a cui partecipare, un giorno e un orario e comprate online il bigliett. In genere vengono offerti un certo numero di biglietti gratuiti, dopodiché si paga 3 euro.

La procedura dovrà essere completata anche per i biglietti gratuiti, solo che non vi verrà addebitato alcun importo.

Fatto questo, cliccate su Buy Now e nella pagina successiva inserite i dati di pagamento. Per far prima potete usare i pagamenti rapidi con PayPal, ShopPay o Google Pay, mentre se volete inserire la carta di credito dovrete inserire i vostri dati.

Ora cliccate su Book a ticket e leggete tutte le informazioni legate all'evento, come la località, sotto Where? , il prezzo del biglietto, il prezzo al chilo (a volte può variare tra i giorni dell'evento) e i dettagli di pagamento sotto Price? e quando si svolgerà l'evento, sotto When? . Agli eventi VinoKilo non sono accettati i contanti, quindi tutti riporteranno solo pagamenti contactless.

In ogni caso, è sempre bene controllare nella pagina dell'evento per poter leggere apprendere informazioni utili per l'evento.

Scelto un evento, è consigliato acquistare un biglietto online piuttosto che in loco sia per essere sicuri di trovare posto che per non dover pagare un supplemento.

Un altro punto da cui partire sono le pagine Facebook e Instagram delle diverse comunità nazionali, molto attive e ricche di consigli. Per l'Italia, c'è la pagina Facebook Vinokilo Events: Italia o la pagina Instagram vinokiloitalia . Per gli altri Paesi, potete consultare la pagina di VinoKilo Events.

Se volete partecipare a un evento Vinokilo, il punto da cui partire è il sito VinoKilo Events . Qui potete trovare tutti gli eventi in programma nelle varie città d'Europa, e potete restringere la ricerca utilizzando il campo apposito in alto.

In caso non possiate partecipare a un evento, VinoKilo effettua anche la vendita online. In questo caso, a parte le vendite in saldo, durante le quali si vende al chilo come agli eventi fisici, la vendita è effettuata per pezzo. Le spedizioni sono gratuite sopra i 60 euro in Germania e sopra i 150 euro in Europa.

Per accedervi, recatevi sul sito di VinoKilo e scegliete tra Shop Women o Shop Men, oppure cliccate direttamente su Shop Now per accedere ai prodotti. In alternativa, potete sfruttare le categorie in alto, che vi permettono di vedere certe tipologie di capi, come New In, Essentials, Streetwear, Outdoor, Rare Vintage o Brands.

Cliccate su un capo che vi piace e troverete il prezzo e troverete tutte le informazioni per assicuravi che sia della vostra taglia, con la misura riportata sull'etichetta e le varie misure, come Pit To Pit, la misura da ascella ad ascella, Lenght of back, la lunghezza della schiena, e Sleeve lenght, la lunghezza della manica (se presente). VinoKilo offre anche uno strumento per assicurarsi di comprendere esattamente come funzionano le taglie sul sito.

A disposizione in genere avete un paio di foto del capo, e se pensate che possa andarvi bene, cliccate il pulsante in basso Add to bag per aggiungerlo al carrello.

Dalla finestra che si apre da destra, cliccate sui pulsanti "+" o "-", in caso ne vogliate più quantità, in basso un codice di sconto, se ne possedete uno (alla voce Discount code) e poi cliccate su Checkout. Ora, come per i biglietti, potete velocizzare la pratica di pagamento usando i canali ShopPay, PayPal, Google Pay o Apple Pay o se volete inserire i dati della vostra carta di credito scrivete la vostra email.

Subito sotto, inserite il vostro indirizzo di spedizione, inserendo il vostro Paese, nome, cognome (First name e Last name), azienda (Company, opzionale), nome della strada (Street name), codice postale (Postal code), città (City), provincia (Province).

Ora cliccate sul bottone Continue to shipping e seguite le istruzioni. Nella pagina successiva, dovrete confermare il metodo di pagamento ed eventualmente inserire i dati della vostra carta di credito, e infine controllate che sia tutto a posto e confermate l'acquisto.

Il sito in teoria è tradotto anche in Italiano, ma non tutte le sezioni e comunque malamente.