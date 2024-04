Come funziona Vinted per vendere i tuoi vestiti

Avete l'armadio pieno di capi d'abbigliamento che non mettete più? Con Vinted potete trasformarli in denaro in pochi istanti: basta fare delle foto, compilare un modulo e metterli in vendita!

Sia che abbiate l'armadio pieno di capi che non usate o siate amanti del vintage, Vinted potrebbe essere la risposta ai vostri desideri. La piattaforma di acquisti online, infatti, vi permette di essere sia venditori che compratori. E grazie a un sito e ad app ben progettate, potete iniziare in pochi secondi e fare affari in tutta sicurezza. Andiamo quindi a vedere cos'è e come funziona Vinted, uno dei mercati di shopping online più popolari al mondo. In questo approfondimento, scopriremo come registrarsi in pochi istanti. Non solo, ma per chi vuole disfarsi dei suoi vecchi capi capiremo come funzionano la vendita, i boost, le spedizioni e i pagamenti. Ma soprattutto andremo a vedere se ci sono commissioni. Per chi compra, invece, scopriremo come acquistare capi unici dal prezzo irresistibile. Inoltre vedremo chi paga la spedizione e come fare i resi, oltre a capire le opinioni degli utenti. In un mondo sempre più pieno di oggetti, Vinted è quindi la risposta adatta a chi vuole favorire il riciclo e limitare gli sprechi. E magari nel processo anche guadagnare qualcosa. Andiamo a vedere come funziona, oltre a ricordarvi i nostri approfondimenti su Klekt e Vinokilo.

Cos'è Vinted

Vinted è una piattaforma di shopping online fondata nel 2008 in Lituania che collega acquirenti e venditori. Il servizio è il più grande mercato consumer-to-consumer (C2C) online d'Europa per la moda di seconda mano. Con oltre 80 milioni di utenti in più di 20 mercati in Europa e Nord America, Vinted offre un'esperienza di acquisto sicura e semplice. In Europa al 9 febbraio gli utenti erano 29,5 milioni. Non solo promuove uno shopping più sostenibile, grazie al riciclo dei prodotti, ma presenta soluzioni per garantire che tutti siano soddisfatti. Quindi su Vinted sapete di poter vendere e acquistare in sicurezza, e il bello è che i venditori non pagano commissioni! Al limite possono acquistare funzionalità extra per vendere più velocemente. Gli acquirenti invece pagheranno le spedizioni e una tassa di protezione.

Cosa c'è nel catalogo di Vinted

Se vi state chiedendo cosa potete trovare nel catalogo di Vinted, sappiate che la scelta è vastissima. Innanzitutto, specifichiamo che Vinted è una piattaforma specializzata in alcuni tipi di prodotti. Principalmente, è pensata per abbigliamento, scarpe e accessori, ma troverete anche altri articoli. C'è infatti una vasta sezione dedicata agli oggetti per la casa. Molo ampia anche quella per gli accessori per animali, come guinzagli per cani, giochi per gatti e persino attrezzatura per i terrari. Non solo, ma su Vinted troverete anche console, videogiochi, giochi, libri, dischi, CD e DVD. Su Vinted troverete marchi di tutti i tipi, da scarpe Nike ad accessori Pandora, da abbigliamento Zara a occhiali Ray-Ban. Per chi cerca il massimo, c'è una sezione dedicata alla moda di lusso, con articoli verificati dagli esperti.

Come registrarsi su Vinted

Sia che vogliate vendere o acquistare, dovrete comunque creare un account. L'operazione si può effettuare da app per dispositivi mobili che da sito. Come registrarsi su Vinted da app

Se volete registrarvi da telefono, installate l'app Vinted sul vostro dispositivo Android o iPhone, poi avviatela. Adesso toccate il pulsante Iscriviti a Vinted e potrete scegliere se usare il vostro account Facebook o Google (da iPhone anche Apple). Se invece preferite usare l'email, toccate la voce Oppure accedi con e-mail in basso. Nel caso utilizziate un account social, non dovete fare altro che toccare il pulsante relativo e accedere con i vostri dati. Per la registrazione tramite email, invece, toccate Nessuna delle precedenti, inserite il vostro nome utente, email e password. Ora mettete la spunta alla seconda voce, per accettare i termini di servizio, e toccate Iscriviti. Vi verrà inviato un messaggio di posta elettronica e dovrete aprirlo, per poi toccare il pulsante Conferma. Questa operazione confermerà l'indirizzo email e potrete accedere alla piattaforma. Come registrarsi su Vinted da sito

In alternativa, potrete iscrivervi da sito andando sulla pagina ufficiale della piattaforma e cliccando su Iscriviti/Accedi in alto a destra. Ora potete scegliere se usare il vostro account Google, Apple o Facebook, oppure registrarvi con l'email. Nel primo caso, selezionate l'account e poi effettuate l'accesso. Nel secondo, cliccate su Oppure iscriviti con E-mail e poi inserite i dati richiesti, per poi cliccare su Continua.

Cosa si può e non si può vendere su Vinted

Prima di vedere come vendere su Vinted, vediamo che tipo di articoli sono permessi. Cosa è possibile vendere Su Vinted è possibile vendere: abbigliamento, calzature e accessori per donna, uomo e bambino;

giocattoli, mobili e attrezzature per l'infanzia;

cosmetici nuovi, prodotti di bellezza e gadget di bellezza (ad eccezione degli Utenti Pro);

accessori tecnologici quali cuffie, smart watch, custodie per telefoni e articoli simili;

articoli per la casa quali tessuti, stoviglie e accessori per la casa;

articoli di intrattenimento come videogiochi, console, accessori, libri, giochi da tavolo, puzzle, musica e audio;

articoli per la cura degli animali domestici come abbigliamento, accessori, letti, accessori da viaggio e giocattoli. Cosa non è possibile vendere Viceversa, sulla piattaforma non è possibile vendere: articoli vietati o vincolati per legge (quali articoli contraffatti, merci rubate, armi da fuoco, armi, ecc.);

articoli non conformi alle norme igieniche o che possono comportare rischi per la salute o la sicurezza (ad esempio biancheria intima usata, cosmetici già utilizzati o che non sono nella loro confezione originale sigillata, ecc.);

medicinali, alimenti e prodotti del tabacco;

articoli che semplicemente non sono in linea con la visione di Vinted (come pellicce di animali e relativi prodotti, attrezzature sportive per adulti come biciclette, sci, snowboard, biglietti per eventi, ecc.); o

articoli acquistati all'ingrosso o tipicamente venduti come articoli dropshipping di basso valore;

un gran numero di articoli nuovi, compresi quelli con etichetta;

articoli con una nota come "ordinabile", "venduto", "attualmente non disponibile", "torna più tardi", ecc. esaustiva di cosa è consentito e cosa no. Qui trovate una spiegazione piùdi cosa è consentito e cosa no.

Come vendere su Vinted velocemente

Adesso che vi siete registrati, potete acquistare o vendere sulla piattaforma. Vediamo prima come vendere, ricordandovi che non ci sono commissioni. La procedura per creare un annuncio è semplicissima: dovete fare una o più foto a un articolo, descriverlo e fissare il prezzo. Poi toccate Carica e l'annuncio sarà online. Qui trovate la nostra guida dettagliata, con indicati anche alcuni trucchi, ma vediamo comunque come fare. Come vendere da app

Per vendere da app, toccate l'icona "+" Vendi in basso, poi toccate il pulsante Carica le foto per caricare fino a 20 foto del prodotto. Non potete usare foto presenti online. Poi scrivete il titolo e la descrizione, e in basso indicate Categoria, Brand e Condizioni del prodotto. A seconda dell'articolo, potrebbe essere richiesto di aggiungere i colori, le misure e il materiale. Infine stabilite un prezzo, indicate le dimensioni del pacco e cliccate su Carica. Come vendere da sito

Se volete vendere da sito, la procedura è molto simile. Cliccate in alto a destra su Vendi subito, e vi troverete di fronte a una schermata per inserire le foto del prodotto, la descrizione e altri dettagli. Infine, cliccate su Carica. Come funzionano i boost Su Vinted è possibile aumentare la visibilità degli articoli con i boost. In questo modo gli articoli risultano più in alto nel feed e nei risultati di ricerca degli utenti. In genere per 3 o 7 giorni consecutivi o fino alla vendita. Inoltre i boost permettono una visibilità personalizzata in base a ciò che un utente sta cercando nel catalogo e ad alcuni criteri specifici. Il costo dei boost dipende dalla durata (3 o 7 giorni), dal prezzo dell'articolo e se è a livello locale o internazionale. La durata del Boost selezionato e il relativo costo applicabile vengono mostrati al momento del pagamento. Inoltre riceverete un'email con la conferma dell'acquisto al vostro indirizzo email registrato. Cos'è l'Armadio in evidenza L'opzione Armadio in evidenza consente di migliorare la visibilità di tutto il vostro armadio, aumentando così le probabilità di vendere. Il costo per l'utilizzo dell'opzione Armadio in evidenza è di 6,95 euro (IVA inclusa). Il costo applicabile e la durata dell'opzione saranno mostrati al momento del pagamento e riceverete un'email con una conferma dell'acquisto al vostro indirizzo email. Annullare una vendita Se dovete per qualche motivo annullare una vendita, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.

Come spedire su Vinted

Una volta venduto un prodotto, bisogna spedirlo. Impacchettate l'articolo, stampate l'etichetta di spedizione prepagata e andate al punto di consegna entro 5 giorni. Vinted consiglia sempre di dare un tocco personale all'imballaggio, in modo che il cliente sia piacevolmente sorpreso. È l'acquirente a pagare la spedizione e a decidere come dovete spedire l'articolo. Su Vinted sono disponibili sei opzioni di spedizione al momento: UPS, Poste Italiane, InPost, BRT-fermopoint, alfred24 e GLS. GLS è disponibile solo con il servizio di Verifica dell'articolo, un servizio per i prodotti griffati. In alternativa, potete proporre agli acquirenti una spedizione personalizzata. Ma solo per articoli che non potrebbero essere spediti altrimenti. è disponibile solo con il servizio di, un servizio per i prodottiIn alternativa, potete proporre agli acquirenti una. Ma solo per articoli che non potrebbero essere spediti altrimenti. Se vi state chiedendo come funziona InPost, è un servizio per spedire pacchi da negozio/locker a negozio/locker in Italia o all'estero. All'estero sono disponibili le seguenti destinazioni/luoghi d'origine: Francia, Spagna, Portogallo, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo. Come venditori, potete attivare i corrieri che trovate più comodi. Inoltre durante la creazione dell'annuncio potete impostare le dimensioni del pacco. Una volta spedito il pacco, sia voi che l'acquirente potete controllare lo stato della spedizione, nella sezione dedicata all'ordine. Nel caso della spedizione personalizzata, assicuratevi di scegliere una spedizione che offra le informazioni sul tracciamento. Ovviamente dovrete fornire il numero di tracciamento all'acquirente.

Come funziona il pagamento

Una volta che il cliente ha ricevuto l'articolo e preme sul pulsante Tutto a posto, vi verrà corrisposto il pagamento. In alternativa, se l'acquirente non segnala problemi, il pagamento sarà corrisposto due giorni dalla consegna. Il pagamento sarà disponibile sul vostro Saldo Vinted. Tenete a mente che potrebbero volerci fino a 5 giorni lavorativi perché i soldi siano disponibili sul vostro conto corrente. Il Saldo Vinted è il portafoglio virtuale dove vengono accumulati i vostri guadagni. Come venditori dovete attivarlo entro 5 giorni dalla prima vendita cliccando sulla vostra icona di profilo. Poi selezionate Saldo e cliccate su Attiva il Saldo Vinted. Qui inserite il vostro nome completo, la vostra nazionalità, la data di nascita e l'indirizzo. Dopo poco, il Saldo Vinted sarà attivo e potrete usarlo per trasferire i vostri guadagni sul conto corrente o pagare i vostri acquisti su Vinted. Per trasferire i guadagni sul conto corrente, dovete inserire i dati del vostro conto. Cliccate su Profilo e poi su Impostazioni, poi selezionate Pagamenti. In Opzioni di trasferimento selezionate Aggiungi conto corrente. Qui compilate i vostri dati. Per trasferire i guadagni, invece, cliccate su Saldo Vinted, poi cliccate su Trasferisci sul conto corrente.

Come comprare su Vinted

Acquistare su Vinted è molto semplice. Per ogni dettaglio, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato, ma vediamo velocemente come fare. Vi ricordiamo che quando acquistate viene applicata una tariffa di Protezione acquisti. Se acquistate da un Seller pro, viene applicata la tariffa Protezione acquisti Pro. I costi sono per ordini che costano meno di 500 euro, pagherete 0,70 euro più il 5% del prezzo dell'articolo. Per gli ordini di più di 500 euro, viene applicata una tariffa del 2% del prezzo dell'articolo. I prezzi si intendono IVA inclusa. Acquistare da app

Per comprare su Vinted da app, avviatela e arriverete alla schermata iniziale. Qui potete scegliere di vedere nel feed toccando Personalizza e scegliendo Categorie, Brand e Utenti. Nella Home troverete i brand più popolari, le ricerche suggerite e un feed di prodotti. Per cercare i prodotti, toccate in alto il campo cerca e inserite il nome di un prodotto. In alternativa, toccate in basso l'icona Cerca e potrete scegliere tra le varie categorie. Queste sono Donna, Uomo, Bambini, Casa, Intrattenimento e Animali. A ogni categoria corrispondono numerose sottocategorie, che vi consentono di restringere ulteriormente la ricerca. Una volta scelta una sottocategoria, ad esempio Camicie, troverete in alto diversi filtri. Qui potrete scegliere Taglia, Brand, Condizioni, Colore, Prezzo e altro. Per ogni scheda di un prodotto potrete vedere la foto principale, il prezzo e il costo della protezione acquisti. Se cliccate sopra, potete vedere altre foto, le recensioni per il venditore e altri dettagli, oltre al costo di spedizione. Inoltre sotto la foto trovate il pulsante Chiedi informazioni, per chiedere informazioni sul prodotto al venditore. Ora potete cliccare su Fai un'offerta, per fare un'offerta, o su Acquista per acquistare. In alternativa, potete acquistare più prodotti dallo stesso venditore scorrendo in basso e selezionando i capi sotto Acquista set. In questo caso potrete risparmiare sulle spese di spedizione. Successivamente, dovrete scegliere il metodo di spedizione e inserire i dati di spedizione. Infine inserite i dati di pagamento. Acquistare da PC

Se preferite acquistare da browser, la procedura è molto simile. Nella schermata iniziale troverete in alto il campo di ricerca, poi sotto le varie categorie. Sotto, i prodotti consigliati, le marche griffate, i brand, le ricerche suggerite e il feed dei prodotti. Dopo aver selezionato un prodotto, troverete le foto, la descrizione e il prezzo. Qui potrete acquistare, fare un'offerta o chiedere maggiori informazioni, come descritto in precedenza.

Come funziona il reso su Vinted

Una delle caratteristiche di Vinted è la sicurezza per gli acquisti. Quando comprate un prodotto, si applica obbligatoriamente la Protezione acquisti. Questa aiuta a garantire pagamenti sicuri, ti dà il diritto di richiedere un rimborso e di accedere all'assistenza clienti se necessario. Se il vostro articolo non arriva, arriva danneggiato o non è come descritto, avete 2 giorni di tempo per inviare la richiesta di rimborso. Salvo accordi diversi, il reso è a carico dell'acquirente. La Politica di rimborso non copre gli articoli che non vi stanno bene o non vi piacciono. Questo non vi impedisce comunque di discutere di un eventuale reso con l'utente che li ha venduti. Per richiedere un reso, vi rimandiamo alla nostra guida dedicata. Brevemente, comunque, dovete cliccate su Ho un problema sulla schermata della conversazione. Successivamente, completate i passaggi sulla pagina per inviare la richiesta. Dopo che avete segnalato il problema, l'ordine è temporaneamente sospeso. Il pagamento viene trattenuto finché non viene trovata una soluzione. Se invece avete acquistato da un utente Pro, godete del diritto di recesso entro 14 giorni dalla consegna. I passaggi sono gli stessi, e potete chiedere assistenza a Vinted o contattare direttamente il venditore.

Le recensioni su Vinted

Su Vinted le recensioni sono molto importanti, perché consentono di creare fiducia nella community. Dopo aver acquistato un prodotto, potete lasciare una recensione entro i 4 giorni dalla transazione. Questo vale non solo per chi ha comprato, ma anche per chi ha venduto. I voti sono in stelle. Indicate 1-2 stelle per un'esperienza deludente, 3 stelle per possibili miglioramenti e 4-5 stelle per esperienze buone o ottime. In caso non assegnate una recensione entro 4 giorni, Vinted lo farà automaticamente per voi dando 5 stelle al venditore. Non vengono assegnate recensioni automatiche positive agli acquirenti. Vinted inoltre assegna automaticamente una valutazione con 1 stella a certi utenti. Agli utenti che annullano manualmente l'ordine, eccetto nella prima occasione. Anche agli utenti che non spediscono l'articolo in tempo, causando così l'annullamento automatico dell'ordine. Si può rispondere alle recensioni cliccando su Rispondi sotto al commento o segnalare recensioni inappropriate. Queste sono recensioni con informazioni riservate, messaggi di incitamento all'odio, molestie o peggio. Se volete vedere le recensioni di un utente, andate sul suo profilo e selezionate "Recensioni". Le recensioni sono ordinate dalla più recente alla più vecchia.

Domande e risposte

Come si prendono i soldi da Vinted? Quando avete concluso una vendita, l'acquirente ha tempo due giorni per segnalare che tutto è andato bene. In caso contrario, a due giorni dalla consegna vi verranno addebitati i soldi sul Saldo Vinted. Da qui potete trasferirli sul conto corrente.