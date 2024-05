Come funziona Wallpaper Engine, l'app per avere sfondi incredibili su Windows!

Preferite un wormhole in stile Interstellar, Godzilla che vi osserva minaccioso o un tranquillo angolo di città? Con Wallpaper Engine lo sfondo non ha più limiti!

State cercando un modo per personalizzare l'aspetto del vostro PC Windows? Allora c'è una soluzione per voi, che vi consente di installare sfondi animati di alta qualità. Senza spendere molto o rischiare malware in siti di dubbia qualità. Non solo, me potete anche personalizzarli a seconda delle vostre esigenze. Stiamo parlando di una delle app più popolari su Steam: vediamo cos'è e come funziona Wallpaper Engine. Questa app consente di scaricare, personalizzare e persino creare sfondi, sia 2D che 3D. Potete aggiungere livelli, effettuare modifiche e anche effetti di movimento animati. E una volta completato, potete applicare il vostro sfondo animato e condividerlo con altri utenti. Andiamo a scoprire come usare questo strumento popolarissimo e semplice da usare. Non solo, ma capiremo se sia solo per Windows o anche altri sistemi operativi.

Cos'è Wallpaper Engine e come funziona

Sviluppato nel 2016, Wallpaper Engine è un'applicazione per scaricare, creare e condividere sfondi per i PC Windows. L'app, dal prezzo molto basso, applica sfondi sia statici che dinamici, e rispetto a soluzioni simili è estremamente versatile e personalizzabile. Wallpaper Engine supporta numerosi tipi di sfondi, tra cui animazioni 2D e 3D, siti web, video e persino alcune applicazioni. Soprattutto, Wallpaper Engine supporta Workshop. Questo è una sorta di hub centrale che consente agli utenti di pubblicare e scaricare i contenuti creati dagli altri. Un'altra caratteristica di Wallpaper Engine è che supporta l'avvio automatico, in modo da trovarvi il vostro sfondo preferito all'avvio. Queste sono le funzioni di Wallpaper Engine: Possibilità di creare sfondi desktop con immagini, video, applicazioni o siti web in tempo reale

sfondi desktop con immagini, video, applicazioni o siti web in tempo reale Ampia selezione di sfondi disponibili, anche animati

di sfondi disponibili, anche animati Possibilità di personalizzare gli sfondi, anche per migliorare l'impatto sulle prestazioni

gli sfondi, anche per migliorare l'impatto sulle prestazioni Wallpaper Engine Editor per creare sfondi animati da immagini statiche

per creare sfondi animati da immagini statiche Sfondi interattivi da controllare con il mouse

da controllare con il mouse Diversi formati di schermo e risoluzioni supportate tra cui 16:9, 21:9, 16:10, 4:3

di schermo e risoluzioni supportate tra cui 16:9, 21:9, 16:10, 4:3 Supporto per le configurazioni a più monitor

Possibilità di mettere in pausa gli sfondi durante i giochi per avere un impatto minore sulle prestazioni

gli sfondi durante i giochi per avere un impatto minore sulle prestazioni Steam Workshop per condividere e scaricare sfondi gratuitamente

per condividere e scaricare sfondi gratuitamente Possibilità di usare Wallpaper Engine in contemporanea a qualsiasi altro gioco o applicazione Steam

a qualsiasi altro gioco o applicazione Steam Numerosi formati video supportati per i file locali: mp4, WebM, avi, m4v, mov, wmv (Workshop supporta solo mp4)

supportati per i file locali: mp4, WebM, avi, m4v, mov, wmv (Workshop supporta solo mp4) Possibilità di creare playlist che cambiano lo sfondo a intervalli prestabiliti, in base all'ora del giorno, quando si accede al computer o quando si avvia una determinata applicazione

che cambiano lo sfondo a intervalli prestabiliti, in base all'ora del giorno, quando si accede al computer o quando si avvia una determinata applicazione Supporto per controllare hardware LED Corsair iCUE e Razer Chroma RGB e abbinare la configurazione di illuminazione a LED allo sfondo Infine una parola sulle prestazioni. Wallpaper Engine è ottimizzato per avere un impatto minimo sulle risorse di sistema, ma a seconda delle impostazioni potreste notarlo. Ecco perché potete scegliere di mettere in pausa automaticamente o fermare completamente lo sfondo mentre usate un'altra applicazione o giocate a schermo intero (inclusa la modalità finestra senza bordi). Non solo, ma ci sono anche opzioni per modificare la qualità e le prestazioni, che consentono di adattare perfettamente Wallpaper Engine al vostro computer. Come regola generale, gli sfondi 3D, 2D e basati su video avranno le prestazioni migliori, mentre i siti web e le applicazioni richiederanno più risorse dal vostro sistema. Avere una GPU dedicata è raccomandato, ma non richiesto.

Quanto costa Wallpaper Engine

In caso vi state chiedendo se ci sia una versione gratuita di Wallpaper Engine, purtroppo sarete delusi, almeno parzialmente. Wallpaper Engine per PC infatti è solo a pagamento, e costa 3,99 euro. Potete trovarlo direttamente su Steam, ma anche sull'Humble Store, che grazie all'Humble Choice vi consente di risparmiare fino a 0,80 euro. State cercando Wallpaper Engine gratis? In questo caso sappiate che c'è la versione per Android. Come vedremo nel capitolo dedicato si tratta di un'app gratuita che vi consente di scaricare alcuni sfondi dalla piattaforma. Ma soprattutto potete usarla per trasferire i vostri sfondi animati dal PC al dispositivo Android.

Scaricare e installare Wallpaper Engine

Ora che abbiamo capito come funziona Wallpaper Engine, possiamo vedere come scaricarla e installarla. Come abbiamo anticipato nel capitolo precedente, Wallpaper Engine è disponibile su Steam, dove è una delle app più apprezate. Per acquistare Wallpaper Engine potete andare direttamente sulla piattaforma di Valve o anche passare dall'Humble Store. Prima di procedere con l'acquisto, sappiate però che Wallpaper Engine presenta dei requisiti minimi e consigliati. Innanzitutto, l'app è compatibile con Windows 10 e Windows 11 (ma funziona anche con Windows 7, a 1080p e con Aero abilitato, e Windows 8). I requisiti minimi sono poi un processore 1.66 GHz Intel i5 o equivalente, 1 GB di RAM, una scheda video HD Graphics 4000 o superiore e 512 MB di spazio. DirectX deve essere versione 10. I requisiti consigliati sono invece una CPU 2.0 GHz Intel i7 o equivalente, 2 GB di RAM, una scheda video NVIDIA GeForce GTX 660, AMD HD7870, 2 GB VRAM o superiore. DirectX almeno versione 11 e 1 GB di memoria disponibile sul disco. Per effettuare il download di Wallpaper Engine, la procedura da seguire è la stessa come per qualsiasi gioco su Steam. Recatevi alla sezione dell'app su Steam o potete trovarlo nella categoria Utilità, all'interno della sezione Software. Cliccate su Aggiungi al carrello, sotto Acquista Wallpaper Engine. Poi completate l'acquisto cliccando sul Carrello in alto a destra. Cliccate su Acquista per me stesso, cliccate su Continua, accettate i termini e cliccate su Acquista. Adesso andate nella scheda Libreria e cliccate su Wallpaper Engine, poi selezionate Installa per installarlo sul PC. Una volta installato, il pulsante Installa diventerà Gioca. Cliccateci sopra e potrete usare Wallpaper Engine. Se invece volete fare il download di Wallpaper Engine su Android, sappiate che il dispositivo deve essere aggiornato almeno ad Android 8.1. Adesso andate sulla pagina del Play Store e scaricate l'app, poi avviatela.

Come utilizzare le funzionalità di Wallpaper Engine

Una volta avviato Wallpaper Engine, potete esplorare gli sfondi disponibili e scaricarli. Avete a disposizione tre sezioni: Installati, Scopri e Workshop. Installati sono gli sfondi che avete installato sull'app, di cui alcuni già preinstallati e pronti all'uso. Scopri è la sezione dove trovare gli sfondi più recenti e popolari, oltre a collezioni e creatori di sfondi basati su temi diversi, i migliori sfondi per dispositivi mobili e altro. Workshop è invece la sezione che contiene tutti gli sfondi creati dagli utenti inclusi nel catalogo di Wallpaper Engine. Se state cercando uno sfondo specifico, potete trovarlo qui. Quando trovate uno sfondo che vi interessa, cliccateci sopra. A destra si aprirà una scheda che indicherà dettagli come il creatore, il punteggio degli utenti, le dimensioni del file e altre funzionalità offerte da questo sfondo. Se cliccate sul pulsante Iscriviti, potete scaricare lo sfondo per il tuo desktop. Per cancellare uno sfondo, cliccateci sopra con il tasto destro e selezionate Annulla. Tenete presente che la sezione Scopri può essere utilizzata solo quando Steam è attivo. Se Steam è disattivato, non è possibile scoprire nuovi sfondi. Ma non siete limitati a scaricare uno sfondo, potete anche modificarlo. Sulla scheda a destra, scorrete verso il basso fino alla sezione Proprietà. Qui potete modificare varie impostazioni dello sfondo come: Schema colore : modifica l'accento dei colori utilizzati per finestre, barra di avvio, finestre di dialogo e altro.

: modifica l'accento dei colori utilizzati per finestre, barra di avvio, finestre di dialogo e altro. Volume: se lo sfondo ha un suono, questa impostazione ne regola il volume.

se lo sfondo ha un suono, questa impostazione ne regola il volume. Velocità di riproduzione : questa opzione cambia la velocità con cui gli sfondi animati sono riprodotti.

: questa opzione cambia la velocità con cui gli sfondi animati sono riprodotti. Allineamento: questa impostazione determina il modo in cui lo sfondo si allinea sul monitor. Le opzioni includono Copertina, Riempi, Centra, Adatta e Libero.

questa impostazione determina il modo in cui lo sfondo si allinea sul monitor. Le opzioni includono Copertina, Riempi, Centra, Adatta e Libero. Posizione: questa opzione cambia la posizione dello sfondo sul monitor. Con l'allineamento libero abilitato, gli utenti possono regolare la posizione verticalmente, orizzontalmente e in base alla quantità di zoom.

questa opzione cambia la posizione dello sfondo sul monitor. Con l'allineamento abilitato, gli utenti possono regolare la verticalmente, orizzontalmente e in base alla quantità di zoom. Opzioni di colore: queste impostazioni regolano vari tratti del colore dello sfondo, tra cui Luminosità, Contrasto, Saturazione, Tonalità Una volta che avete modificato le impostazioni, potete salvarle cliccando su OK e uscendo dall'app. Se invece volete salvarle in un preset, potete farlo, in modo da applicarlo anche ad altri sfondi. Infine, premendo Ripristina, lo sfondo verrà ripristinato alle impostazioni predefinite. Volete invece creare il vostro sfondo? Per prima cosa, assicuratevi di avere un'immagine, un video o una pagina web da cui partire, poi avviate Wallpaper Engine. Adesso cliccate sull'icona con due matite chiamata Wallpaper Editor. Trascinate l'immagine sulla voce Crea Sfondo e indicate nome del progetto e schema colore. Adesso si presenterà la finestra dell'editor. Per aggiungere un effetto, cliccate a destra sul pulsante "+ Aggiungi". Apparirà un menu a comparsa con tutti gli effetti attualmente scaricati nella scheda delle risorse a sinistra. Gli effetti tra cui scegliere sono numerosissimi, e potete anche scaricarne ulteriori dal Wallpaper Engine Workshop. Selezionate un effetto da utilizzare e cliccate su OK. Se invece volete applicare un effetto solo a particolari aree dell'immagine, potete usare la funzione Maschera di opacità. Volete per esempio creare un'animazione da un'immagine fissa, come animare l'acqua di un lago? In questo caso, usate l'effetto increspatura dell'acqua (Water Ripple). Cliccate sull'effetto e poi su OK. Adesso vedrete l'effetto su tutto lo sfondo, ma se volete applicarlo solo sull'acqua dovete cliccare su Dipingi (Paint) nella sezione Maschera di opacità, ora disegnate un profilo dell'acqua e le increspature saranno limitate all'acqua. Se state creando uno sfondo da un video, la procedura è la stessa. Nel caso vogliate aggiungere un orologio, cliccate su Layer di testo nella sezione Aggiungi risorse (Add Assets). Qui trovate tutta la documentazione che vi spiega come usare lo strumento di modifica degli sfondi, chiamato Wallpaper Engine Editor. Infine, salvate lo sfondo cliccando in alto su File e poi selezionando Salva. Adesso siete pronti ad applicarlo alla vostra scrivania, e volendo anche pubblicarlo su Workshop, se volete condividerlo con altri utenti. Per applicare lo sfondo, cliccate in alto sulla scheda File e poi cliccate su Applica sfondo. Per pubblicarlo, cliccate sulla scheda Workshop e selezionate Prepara per la pubblicazione. Apparirà una nuova finestra con un modulo di pubblicazione. Inserite i dettagli sullo sfondo, poi cliccate su Pubblica: facile, no? Infine, un aspetto da tenere presente è che le vostre iscrizioni a Workshop sono collegate al vostro account Steam. Questo significa viene effettuata la sincronizzazione delle vostre preferenze e sfondi su computer diversi se effettuate l'accesso alla piattaforma di Valve. Le playlist invece non vengono sincronizzate perché sono legate all'account utente Windows locale e al percorso di installazione del programma.

È facile perdersi nella quantità di proposte di sfondi di Wallpaper Engine. Un buon punto di partenza è la sezione Scopri dell'app, e anche il thread Reddit r/wallpaperengine è una fonte di ispirazione. Ma per chi non vuole perdere tempo, vediamo una selezione di sfondi che potrebbero fare al caso vostro. Lofi Cafe è un esempio di sfondo che vi mostra una rappresentazione del'audio attualmente in riproduzione e che vi consente di includere la data e l'ora, con un'estetica veramente unica.

Sealed è uno sfondo piuttosto curioso, con un buco di serratura che mostra un paesaggio al di là dello schermo. Ma la particolarità è che questo cambia a seconda dell'ora del giorno, con colori caldi di giorno e freddi di notte.

Gliding Frogs è uno sfondo animato molto curato che offre diverse opzioni. Il rospo al centro gira in cerchio mentre continua a scendere, e anche le nuvole si animan. E per chi ama le tonalità scure c'è anche una versione notturna.

Wake Up è l'esempio perfetto degli effetti di animazione che possono essere utilizzati con Wallpaper Engine. Al centro dell'immagine, un ragazzo riposa a letto sul fondo dell'oceano, guardando con una lampada i banchi di pesci e una balena che nuotano attraverso lo schermo, ed effetti sonori unici che possono essere attivati o disattivati.

Call of the Cthulhu, è uno sfondo che presenta un Cthulhu veramente inquietante, un'animazione molto ben fatta e un'atmosfera musicale azzeccata.

Halo Infinite 4K è per i fan di Halo, uno sfondo a tema Halo che raffigura una scena notturna con un Halo al centro

4K SCI-FI Black Hole raffigura un buco nero rotante circondato da materia violacea-arancione. Potete personalizzarne velocità e pulsazione, con un audio che vi terrà con il fiato sospeso.

Compatibilità di Wallpaper Engine su diversi dispositivi

Wallpaper Engine, come abbiamo visto, è compatibile con i PC Windows. Inoltre c'è anche un'app gratuita per Android di tipo companion che vi consente di installare i vostri sfondi preferiti sul telefono. , come abbiamo visto, è compatibile con i PC Windows. Inoltre c'è anche un'app gratuita perdi tipo companion che vi consente di installare i vostri sfondi preferiti sul telefono. Ma gli altri sistemi operativi? Stando agli sviluppatori, "non ci sono piani immediati per supportare altre piattaforme in questo momento". Il motivo è che si tratta di un'app piuttosto complessa, che interagisce a stretto contatto con il sistema operativo. Quindi deve essere adattata a un sistema operativo specifico per farla funzionare correttamente. E questo è ancora più complesso per Linux, dove ci sono numerosi ambienti grafici. Il che rende l'impresa economicamente non fattibile. Gli sviluppatori però non chiudono la porta: tengono sempre d'occhio le statistiche di Steam e sono pronti a supportare altre piattaforme in futuro. Per quanto riguarda iOS e iPadOS, la risposta è molto più semplice. Il sistema operativo della mela non supporta i veri sfondi live dinamici come Android, ma offre possibilità molto più limitate. Anche il formato supportato delle Foto Live è piuttosto restrittivo, ma soprattutto non è compatibile con la maggioranza degli sfondi di Wallpaper Engine. Quindi, almeno al momento, non è possibile usare l'app sui dispositivi mobili Apple.