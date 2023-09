Se per numero di utenti (ben oltre un miliardo) WeChat può essere considerata una delle app di messaggistica più popolari nel mondo, il suo utilizzo è particolarmente radicato in Cina. Ma questo non vuol dire che non possa usarla chiunque. Anche se non siete nel Paese asiatico, potreste essere infatti interessati a sapere cos'è e come funziona Wechat, un'app gratuita dal funzionamento simile a WhatsApp e Facebook ma molto più versatile. Con WeChat potete infatti fare di tutto: chattare, pagare le bollette, acquistare biglietti del treno, inviare denaro a un amico e molto altro (anche se alcune di queste funzionalità sono disponibili solo in Cina). Andiamo a scoprire come utilizzarla, da app per dispositivi mobili o PC, e come usarla in Italia, oltre a ricordarvi il nostro approfondimento su come disabilitare i "per te" su TikTok.

Indice

Cos'è WeChat

Creata dal gigante cinese Tencent (lo stesso di League of Legends e Fotrnite, per intenterci), WeChat (in cinese Weixin) è stata lanciata nel 2011 e da un'app di messaggistica nel tempo è cresciuta fino a diventare una piattaforma omnicomprensiva, una sorta di ibrido tra WhatsApp, Facebook e altre app vietate in Cina. E la sua popolarità è esplosiva. Al secondo trimestre 2023 si contano 1 miliardo e 327 milioni di utenti attivi mensili nel mondo (fonte Statista), di cui 827,2 milioni nella sola Cina (fonte Oberlo). Questo significa che nel Paese asiatico il 58,9% della popolazione totale usa l'app. Con WeChat si può ovviamente chattare, anche tramite voce, inviare immagini, fare videochiamate, condividere la posizione, giocare a minigiochi con gli amici e pubblicare qualcosa di simile una storia, che sull'app si chiama Momenti. E a proposito di comunicazione c'è una funzione chiamata WeChat Out che consente di chiamare telefoni fissi internazionali a tariffe convenienti, con una funzione di localizzazione in grado di tradurre messaggi e contenuti tra 20 lingue diverse. Ma questa è solo la superficie, e non per niente WeChat si definisce "l'app per tutto". Su WeChat si possono avere degli account simili a Facebook, gli Account pubblici, tramite cui interagire con i propri utenti (che possono pagare una sottoscrizione) e proporre servizi. Come dicevamo, ci sono poi i minigiochi, possibili grazie alla capacità dell'app di eseguire programmi al suo interno, una funzionalità chiamata Mini Programmi che consente una versatilità senza pari, come pagare in un negozio o in un supermercato. Non sorprende quindi se gli utenti attivi giornalieri dei mini programmi hanno raggiunto la strabiliante cifra di 450 milioni. Inoltre, grazie all'integrazione con i servizi di pagamento digitale WeChat Pay (Weixin Pay), gli utenti che hanno fornito informazioni sul conto bancario possono utilizzare l'app per pagare fatture, ordinare beni e servizi, trasferire denaro ad altri utenti e pagare nei negozi che supportano i pagamenti (una soluzione disponibile anche in Italia e altri 25 Paesi all'infuori della Cina).

Nel 2020 è stata poi lanciata WeChat Channels, una piattaforma di video brevi all'interno di WeChat che consente agli utenti di creare e condividere brevi videoclip e foto, e nel 2021 è stata lanciata la Modalità Facile (Easy Mode), pensata per gli anziani. Con questa modalità, si hanno caratteri di dimensioni maggiori, colori più nitidi e pulsanti più grandi, oltre alla possibilità di leggere i messaggi ad alta voce. Una soluzione completa, che offre ai propri utenti tutto quello di cui hanno bisogno (d'altronde Facebook e altri servizi non ci sono in Cina), ma a un costo: la privacy. Perlare di privacy in un contesto culturale così diverso dal nostro può sembrare semplicistico, ma la questione è molto semplice: il controllo del governo cinese sugli utenti dell'app è totale, perlomeno per quelli in madrepatria (Weixin). L'app non offre nessun tipo di crittografia per i messaggi e comunque Tencent condivide i dati degli utenti con il governo. L'informativa sull'utilizzo del servizio avverte che gli account registrati utilizzando numeri di telefono cinesi sono archiviati in Cina, e sono vietati contenuti che "mettono in pericolo la sicurezza nazionale, divulgano segreti di stato, sovvertono il potere statale e minano l'unità nazionale". E c'è poco da scherzare, perlomeno le autorità cinesi non scherzano affatto su questi punti, che possono includere una quantità incredibile di argomenti. L'attività degli utenti su Weixin registrati in Cina viene analizzata, tracciata e condivisa con le autorità cinesi come parte della rete di sorveglianza di massa, e gli argomenti ritenuti sensibili vengono censurati. Per quanto riguarda gli utenti non cinesi, i termini di servizio sono meno rigidi, la politica sulla privacy è più rigorosa e i dati sono conservati nei Paesi Bassi, per gli utenti dell'Unione Europea, e a Singapore per gli altri utenti. In ogni caso, qualsiasi interazione tra gli utenti di Weixin e WeChat è soggetta ai termini di servizio e alle politiche sulla privacy di entrambi i servizi (quindi controllata).

Download WeChat

WeChat è una piattaforma molto versatile, che potete utilizzare da PC o dispositivi mobili. Il servizio mette a disposizione quattro app, due per dispositivi mobili, Android e iOS (dove supporta anche Apple Watch) e due per sistemi operativi desktop, Mac e PC (volendo potete scaricare Weixin, ma è solo per utenti con numero cinese). Per sapere come effettuare il download di WeChat su un telefono Android, è semplicissimo. Recatevi alla pagina dell'app su Google Play e toccate Installa. Su iPhone o iPad, la procedura è la stessa: andate sula pagina dell'app nell'App Store e toccate Ottieni. A questo punto vi verrà chiesto di autorizzare l'installazione premendo due volte il tasto di accensione ed effettuare la verifica dell'identità tramite Face ID o Touch ID. Anche le app per i computer sono accessibili da marketplace, quindi non dovrete effettuare procedure di installazione complicate. Per un PC Windows, recatevi alla sezione dedicata all'app su Microsoft Store e cliccate sul pulsante Installa, mentre per quanto riguarda il Mac andate sul Mac App Store e cliccate su Ottieni. Semplice vero? Ora vediamo come usare WeChat.

Come funziona WeChat

Ora che avete installato WeChat, vediamo come funziona, ovvero come registrarsi e chattare, da app per dispositivi mobili o da PC (per i computer, vi rimandiamo alla sezione apposita). La procedura è semplicissima, e sarà familiare a chiunque abbia usato un'app di messaggistica (probabilmente chiunque, a questo punto dell'Antropocene). Come registrarsi Se state usando un'app per dispositivi mobili, che sia un telefono Android o un iPhone, i passaggi da seguire per registrarsi sono gli stessi. Avviate l'app e consentite l'accesso alle notifiche. Poi toccate in basso a destra il pulsante Registrati con num. telef. Potete scegliere di registrarvi tramite il vostro numero di cellulare o tramite Facebook. Tramite Facebook la procedura è immediata, mentre se inserite il numero di cellulare dovrete inserire nei campi appositi il vostro nome, Paese (prefisso telefonico), numero di telefono e una password (volendo anche una foto per il vostro account). Mettete la spunta per accettare i termini e le condizioni, poi toccate Accetta e continua. Successivamente, leggete i termini, toccate Avanti, leggete le regole sulla privacy, mettete nuovamente la spunta a Ho letto e accetto i termini sopra riportati e toccate Avanti. Risolvete un puzzle e confermate il vostro numero di telefono inserendo il codice OTP ricevuto. L'app ora vi chiederà l'accesso ai contatti, toccate OK, date il consenso. Se non volete concedere l'accesso ai contatti, toccate Ulteriori informazioni e poi in fondo Salta per ora. Nella schermata successiva, leggete nuovamente l'informativa sul consenso e toccate Avanti (sì, dovete essere veramente convinti di volerlo fare), poi inserite la vostra data di nascita e toccate OK. Poi toccate Avanti, toccate OK.

Ma non è finita. Leggete nuovamente i termini di servizio, mettete la spunta di fianco a Ho letto e capito quanto sopra riportato e toccate Avanti. Poi apparirà l'informativa per la privacy in cinese, mettete la spunta a Ho letto e compreso l'informativa sulla privacy (chissà che valore ha in cinese) e toccate Fine. L'app vi chiederà se volete aprire un canale, effettuate la scelta e toccate Avanti. Ora potete utilizzare WeChat per chattare con i vostri amici. Come chattare Come potete vedere, WeChat ha un'interfaccia molto semplice, che nasconde le sue potenzialità. Aggiungere amici su WeChat è molto simile a Facebook. Toccate la scheda Contatti in basso a sinistra, poi toccate il pulsante "+" in alto a destra e selezionate Aggiungi i contatti. Nella finestra che si apre, potete effettuare una ricerca per numero di telefono o ID account di WeChat, poi toccate Segui. In alternativa, potete aggiungere un amico scansionando il codice QR. Potete mostrare il vostro toccando in basso a destra la scheda Io, poi toccate il vostro ID account sotto al nome e nella pagina successiva toccate Il mio codice QR. Il vostro amico potrà scansionarlo e aggiungerlo in un attimo toccando la scheda Scopri in basso a destra (nella Home) e toccando Esegui scansione, per poi concedere l'accesso alla fotocamera del telefono e toccare Scansiona (questa funzione consente di scansionare qualsiasi cosa, funziona anche in modo simile a Google Lens e vi traduce anche i testi che inquadrate).

L'app è ottima anche per conoscere nuove persone. Basta toccare la scheda Scopri in basso a destra nella Home, toccare Agita, scuotere il telefono e l'app vi collegherà con uno sconosciuto che sta facendo la stessa cosa allo stesso tempo. Oppure potete anche cercare persone nella vostra zona, sempre da Scopri, toccando Persone vicine. E se volete creare un gruppo? Dalla voce Contatti toccate il pulsante "+" in alto a destra, selezionate Nuova chat e nella schermata successiva toccate Gruppo privato. Ora aggiungete i partecipanti e avviate la chat. Ok, ora abbiamo il nostro elenco di contatti affollato di amici o nuove conoscenze. Ma come si chatta? Per chattare con una persona, anche voi dovete essere nella sua lista dei contatti, cosa che può fare nei modi sopra indicati. Ora toccate questa persona dalla lista dei contatti e scrivete un messaggio toccando l'icona a forma di tastiera, oppure registratene uno vocale (fino a 60 secondi). In alternativa, effettuate una chiamata o videochiamata. Potete inviare foto o immagini, adesivi (che potete scaricare, anche a pagamento) o qualunque documento, e persino condividere la vostra posizione, come su WhatsApp. Ogni messaggio inviato può essere annullato entro i primi due minuti, oppure potete tradurlo nella lingua di sistema (in caso non lo sia). Per accedere a queste funzioni, toccate e tenete premuto il messaggio inviato.

Ma non solo. C'è anche un'opzione per sfidare gli amici con cui state chattando a un gioco di dadi o a Morra cinese (e che altro?), funzioni a cui potete accedere toccando l'icona a forma di emoji in basso a destra e poi l'icona a forma di cuore. All'inizio abbiamo parlato di una funzione simile a Facebook, i Momenti. Questi richiamano la homepage del social di Meta, ma è riservata ai vostri amici, in quanto potrete vedere solo i post che voi e i vostri amici avete pubblicato sull'app. Per accedervi, toccate Scopri in basso a destra e poi in alto Momenti. Qui toccate l'icona della fotocamera in alto a destra per aggiungere un'immagine o un video da condividere, che potete scattare con la fotocamera (Fotocamera) o selezionare dalla galleria del telefono (Seleziona foto o video dall'album). Se volete condividere un messaggio, toccate e tenete premuta l'icona della fotocamera. Al momento è in fase di test, quindi verrete avvertiti, toccate Avanti e scrivete il messaggio, eventualmente aggiungendo la vostra posizione e menzionando qualcuno taggandolo.

Come su Facebook, potete anche aggiungere commenti ai post e mettere Mi piace. Un'altra funzione interessante è WeChat Out, che come abbiamo anticipato serve per effettuare chiamate nazionali o internazionali anche a numeri di utenti non iscritti alla piattaforma. Per accedervi, toccate Scopri in basso a destra e poi WeChat Out. L'app vi regalerà 1 euro per le chiamate, e le ricariche partono da 1,09 euro, con validità 30 giorni e consentono di parlare per 150 minuti (toccate Acquista pacchetto). Come funziona WeChat su PC Fin qui abbiamo visto come funziona WeChat da app per dispositivi mobili, ma da computer? Il processo è un po' diverso rispetto al telefono. Dopo aver installato l'app dai link sopra indicati, avviatela e vedrete un codice QR. Prendete il vostro smartphone con WeChat installata e attiva, toccate la scheda Chat in basso a sinistra, il pulsante "+" in alto a destra e poi Esegui scansione dal menu che si apre. Effettuate la scansione e confermate il login sullo smartphone toccando Accedi. Passate al PC e si aprirà la schermata dell'app, che offrirà buona parte delle funzioni accessibili da telefono (chat e Momenti, perlomeno). A sinistra trovate il pannello con la scheda delle chat, dei contatti, i preferiti (i documenti o altro indicati come preferiti), file scambiati sulla piattaforma e i Momenti. In basso, c'è il pannello dei Mini Programmi, un comodo strumento per trasferire file da PC a telefono e viceversa e le impostazioni.

Se invece preferite, potete accedere a WeChat dall'interfaccia Web. La procedura è la stessa vista da computer: scansionate il codice QR dal telefono ed effettuate l'accesso.

Come funziona WeChat Pay

Come dicevamo in apertura, WeChat integra anche una soluzione dedicata ai pagamenti, WeChat Pay. Questo è un servizio di portafoglio digitale che consente agli utenti di eseguire pagamenti e inviare denaro tra contatti, ma la transazione non avviene in tempo reale. WeChat Pay non è infatti uno strumento di pagamento istantaneo, in quanto il trasferimento dei fondi tra le controparti non è immediato, e non può essere utilizzato per i pagamenti digitali. Inoltre per aderire WeChat Pay si può associare il proprio conto corrente o la carta di credito, ma in questo caso non si può utilizzare per ricaricare i saldi. Le funzioni di WeChat Pay sono: Trasferimento di denaro

Quick pay, per pagare in negozio

Ricariche telefoniche

Pagamento bollette

Prenotare e pagare biglietti del treno o dell'aereo e prenotare gli alberghi

Chiamare un taxi

Farsi spedire a casa il cibo

Cronologia delle transazioni Dal 2019 WeChat Pay opera anche al di fuori della Cina, in 25 Paesi tra cui anche l'Italia, ma per attivare alcune funzioni agli utenti non cinesi è richiesto un ulteriore processo di verifica, che può essere soddisfatto fornendo una foto di un documento d'identità valido. Come attivare WeChat Pay? Farlo è semplicissimo: bisogna toccare l'icona "+" in alto a destra nell'app e poi toccare la voce Denaro. A questo punto, accettate i termini di servizio mettendo la spunta alla voce relativa e toccate Attiva. Il più è fatto, non vi resta che associare una carta di credito all'account: toccate la voce Aggiungi carta, accettate nuovamente i termini di servizio e inserite i dati della carta. Per effettuare pagamenti o trasferimenti di denaro, non vi resta che toccare la voce Paga fornitore o Ricevi denaro seguite le indicazioni che vi vengono mostrate, che permettono di scansionare un codice QR ed effettuare il tutto in maniera molto semplice. Per esempio, se andate in un negozio che accetta i metodi di pagamento tramite WeChat, al momento di pagare potrete scansionare il loro codice QR toccando il pulsante "+" in alto a destra, selezionando Scansiona e scansionare il codice QR con lo strumento di WeChat. Inserite l'importo da pagare e tutto si concluderà molto velocemente, in maniera non dissimile da quanto avviene con Satispay. In alternativa, potete integrare WeChat Pay con altre app, soluzione che vi permetterà di scegliere WeChat tra i metodi di pagamento. Infine, se volete ricevere del denaro da un amico toccate il tasto "+" in alto a destra, poi Denaro e scegliete Ricevi denaro.

Come funziona WeChat in Italia

Prima di tutto, sappiate che WeChat non solo è disponibile gratuitamente per gli utenti italiani, ma offre anche la traduzione in italiano e diverse caratteristiche interessanti. Il nostro Paese è stato infatti uno dei primi cinque a ricevere la funzione "Premi per parlare" che consente, toccando e tenendo premuto un pulsante, di utilizzare la voce per "esprimere pensieri più complessi e sfumature emozionali che con i messaggi di testo si perdono, oltre ad evitare gli errori che i correttori automatici spesso ci fanno fare." Un'altra novità molto interessante è, come abbiamo visto nel precedente capitolo, WeChat Pay, per inviare e ricevere denaro, oltre che per ricevere pagamenti.

WeChat non funziona

Cosa si può fare se WeChat non funziona? I problemi più comuni riguardano l'accesso all'account, dovuti ad esempio al fatto di essersi scordati la password, l'accesso a un nuovo dispositivo, un'app obsoleta o la mancata ricezione del codice OTP. Per risolvere alcuni di questi problemi, ecco dei consigli. Se vi siete scordati la password di accesso, toccate Hai dimenticato la password? e poi Rchiedi recupero. Toccate Conferma e riceverete un codice di verifica via SMS. Successivamente effettuate l'accesso. In caso sbagliate troppe volte la password, WeChat bloccherà il vostro account e dovrete richiedere lo sblocco toccando Richiedi sblocco account. Questa procedura passerà dalla soluzione di un semplice puzzle all'inserimento della vostra data di nascita e di un codice OTP da ricevere sul telefono e inserire nel campo apposito. In caso vogliate effettuare l'accesso a un altro dispositivo, come abbiamo visto vi verrà richiesto di scansionare un codice QR, ma se non funziona assicuratevi che sia leggibile, la luminosità dello schermo sia sufficiente e sia presente una connessione Internet. Inoltre assicuratevi di aver dato il consenso all'app di utilizzare la fotocamera. Un'altra soluzione potrebbe essere quella di cancellare la cache dell'app. Toccate Impostazioni del telefono (l'icona a forma di ingranaggio che trovate nella Home del telefono o nelle notifiche abbassando la tendina due volte), poi toccate App e selezionate Mostra tutte le app. Qui scorrete fino in fondo e toccate WeChat. Poi toccate Spazio di archiviazione e cache e in alto a destra (a seconda del vostro telefono) toccate Svuota cache. Provate ad avviare l'app. Se non funziona non vi resta che cancellare tutti i dati ed effettuare nuovamente l'accesso. Ripetete gli stessi passaggi appena descritti ma invece di Svuota cache toccate Cancella dati archiviati.

Domande e risposte

Cosa si può fare con WeChat? WeChat è principalmente un'app di messaggistica, me nel tempo è diventata, come dicono loro, "un'app per tutto". Con WeChat si può infatti inviare denaro, fare videochiamate, chiamate su numeri di telefono anche fissi, giocare con gli amici, installare micro app per espandere le funzionalità, vedere i contenuti degli amici grazie ai Momenti e molto altro, tra cui una funzione simile a Google Lens.