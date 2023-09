Quindi come funziona Windows 11? Molte cose sono cambiate, come impostazioni, widget, menu contestuale, multitasking, compatibilità con app Android e molto altro: andiamo a scoprirle tutte per capire in che direzione sta andando Microsoft e cosa ci aspetta nel futuro. Ma prima di immergerci in questo sistema operativo in continua evoluzione vi ricordiamo il nostro approfondimento su come attivare Windows 11 .

Con le sue numerose novità, Windows 11 si è rivelato uno dei più importanti aggiornamenti di sempre per Microsoft, che ha deciso per un taglio con il passato anche per quanto riguarda i requisiti di sistema richiesti.

Indice

Cos'è Windows 11

Tutto bene quindi? Sì e no. Nonostante le maggiori testate di settore abbiano espresso un parere generalmente positivo su Windows 11, nonostante alcune critiche per l'interfaccia e alcune scelte, gli utenti non sembrano averlo apprezzato in eguale misura. A quasi due anni dal rilascio, complici anche i requisiti che citavamo prima, l'adozione di Windows 11 è molto inferiore rispetto a quella di Windows 10, e secondo i dati di statcounter siamo a 71,94% rispetto a 23,17% (dati di agosto 2023).

Per quanto riguarda il mercato dei computer globale, compresi macOS e Linux, Windows 11 ha una quota del 16%, mentre considerando tutti i dispositivi, compresi smartphone, tablet e console, arriva al 7% (fonte: statcounter).

Infine, è doveroso un accenno alle versioni. Windows 11 è disponibile in due edizioni principali: Home, destinata agli utenti consumer, e l'edizione Pro, che contiene funzionalità di rete e di sicurezza aggiuntive (come BitLocker), nonché la possibilità di unirsi a un dominio. Per professionisti con esigenze particolari, c'è poi Windows 11 Pro for Workstations, perfetto per progettisti CAD, animatori, analisti di dati e altri, mentre per le aziende c'è Windows 11 Enterprise.

C'è poi una versione destinata al settore educativo, chiamata Windows 11 for Education, che include strumenti di apprendimento per gli studenti di tutti i livelli di abilità, con Windows 11 su dispositivi sicuri e facili da distribuire e gestire e, da novembre 2021, Windows 11 SE for Education, un sistema operativo orientato all'ambiente cloud creato specificamente per l'istruzione. Questa soluzione è stata pensata per competere con ChromeOS, e offre un'interfaccia utente semplificata per ridurre le distrazioni, come i layout degli snap che non possono contenere più di due applicazioni contemporaneamente. Windows 11 SE inoltre non include il Microsoft Store, e tutte le app possono essere installate solo dall'amministratore. Inoltre, il browser di default è Microsoft Edge per consentire l'installazione di estensioni dal Chrome Web Store e consentire la migrazione da Google Chrome.