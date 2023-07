Vediamo tutti i dettagli del servizio, andando a scoprire quali sono i costi, come abbonarsi e sfruttare anche la prova di 30 giorni della versione Premium . E visto che i servizi di streaming musicale sono una miriade, vi ricordiamo anche come trasferire playlist da Spotify ad Apple Music, Amazon Music, YouTube Music o TIDAL .

Ma cos'è e come funziona YouTube Music ? Il servizio consente di accedere allo sterminato catalogo musicale della GrandeG, e come Spotify offre diverse alternative: una gratis con alcune limitazioni e pubblicità e alcune a pagamento per potersi godere la musica senza rinunce.

La maggioranza di noi usa quotidianamente YouTube per vedere contenuti video di vario genere, ma forse non sapete che per la musica c'è YouTube Music , erede del defunto Google Play Music.

Cos'è YouTube Music

Per quanto riguarda i dispositivi compatibili, YouTube Music offre un'ampia compatibilità come un browser web accessibile da PC, tablet o telefono, un'app per telefoni Android, Google/Android TV, Wear OS e ChromeOS, oltre a quella per iOS / iPadOS compatibile anche con watchOS.

Potete passare da un livello all'altro in qualsiasi momento tramite le impostazioni di YouTube Music, mentre i file scaricati per l'ascolto offline sono disponibili solo come file audio standard, una cosa su cui YouTube Music è un po' indietro rispetto a servizi come quello di Apple, quello Hi-Fi di Tidal e Amazon Music.

Il servizio, che offre contenuti musicali e da metà 2023 ha iniziato anche a ospitare anche i podcast di Google podcast (per il momento negli Stati Uniti), mette sul piatto tre diversi livelli di qualità audio, tutti in formato AAC, tra cui puoi passare a seconda della vostra possibilità di occupare la larghezza di banda, oltre che la quantità di dati a disposizione.

Il servizio, che grazie a un catalogo di 100 milioni di brani si mette in diretta competizione con attori del calibro di Spotify, Amazon Music e Apple Music tra gli altri, offre due livelli di abbonamento. Uno gratuito, a cui si può accedere con il proprio account Google e che è supportato dalla pubblicità, oltre ad avere altre limitazioni come l'ascolto solo con schermo attivo e solo online, e uno a pagamento, disponibile nei piani Individuale, Famiglia e Studenti.

Quanto costa YouTube Music

Come altre piattaforme concorrenti, YouTube consente una prova gratuita di 30 giorni per i piani a pagamento, in modo da poter provare il servizio e vedere se può fare al caso vostro.

Negli Stati Uniti, oltre che in Canada, Messico, Brasile, Russia, Turchia, Germania, Tailandia, India e Giappone è stata avviata la possibilità di pagare annualmente, il che permette un certo risparmio, ma da noi non ancora (109,99 euro l'anno invece di 10,99 euro al mese).

Tre sono i piani a disposizione per questo servizio in abbonamento. Individuale da 9,99 euro al mese, Famiglia da 14,99 euro al mese, che permette di aggiungere fino a cinque membri del proprio gruppo famigliare (con un'età minima 13 anni) e residenti nella stessa abitazione, e Studenti da 4,99 euro al mese, solo per studenti universitari idonei iscritti a un istituto approvato da SheerIDe con verifica annuale obbligatoria.

Per superare queste limitazioni, gli utenti devono passare a Music Premium , che elimina la pubblicità, consente di scaricare i brani sul dispositivo e ovviamente di ascoltare musica anche in background.

Oltre a questo, gli utenti gratuiti non possono ascoltare la musica offline e in background, quindi con lo schermo spento o mentre usano altre app.

Come funziona YouTube Music

Ora che abbiamo chiarito cosa sia e quanto costi YouTube Music, possiamo passare alla parte pratica, ovvero vedere come funziona. Come abbiamo anticipato in apertura, YouTube Music offre due tipologie di piano, una gratuita e una a pagamento. Per usare entrambe è necessario avere un account Google, dopodiché potrete accedere ai contenuti del servizio da browser web o app per diversi dispositivi.

YouTube Music gratis

Il piano gratuito di YouTube Music offre l'accesso a tutto il catalogo, con la possibilità di scegliere i brani (a differenza di Spotify), ma con interruzioni pubblicitarie, l'impossibilità di scaricare i brani e l'obbligo di tenere l'app sempre in primo piano e con lo schermo acceso.

Per usufruirne, non dovete fare altro che andare sul sito Web attraverso un qualunque browser oppure scaricare l'app per Android, Google / Android TV o iOS e avviarla.

A questo punto dovrete effettuare l'accesso con il vostro account Google. Se non lo fate, potete utilizzare l'app come un lettore multimediale per la vostra libreria musicale, concedete l'accesso alla memoria del telefono e l'app cercherà file musicali nel telefono, che potrete riprodurre.

Se invece effettuate l'accesso, l'app vi chiederà di effettuare la prova gratuita di 30 giorni di YouTube Premium. In caso decidiate di non accettare, potete utilizzare YouTube Music liberamente, con le limitazioni sopra elencate, mentre se invece volete iscrivervi al servizio e utilizzare la prova, vediamo come fare.

Come iscriversi

Se volete sapere come iscrivervi a YouTube Music Premium, come abbiamo accennato potete sfruttare i 30 giorni di prova gratuiti. Per farlo, toccate la voce relativa che appare al primo avvio dell'app o, successivamente, toccate in basso a destra il pulsate Esegui upgrade e nella pagina successiva toccate il pulsante Avvia la prova. In alternativa, toccate l'immagine del vostro profilo in alto a destra e poi toccate in basso il pulsante rosso Passa a Music Premium.

Da sito Web cliccate sulla voce Esegui upgrade in alto a sinistra.

Se preferite avviare la prova dell'abbonamento Famiglia, toccate la voce relativa e poi toccate Conferma.

Ora vi verrà chiesto di inserire un metodo di pagamento, in caso non sia già stato impostato per il vostro account Google. I metodi accettati sono carta di credito Visa o Mastercard, PayPal e Paysafe card: compilate il modulo online con i dati richiesti e toccate il pulsante Acquista.

Al termine dei 30 giorni, Google vi addebiterà automaticamente il prezzo richiesto per il vostro piano con fatturazione periodica.

Come ascoltare

Ora che avete effettuato l'accesso a YouTube Music, che sia la versione di prova di Premium o quella gratuita, vi troverete di fronte all'interfaccia. Questa è molto semplice e minimalista, e offre una serie di contenuti divisi per album o playlist. In alto, che sia da app o sito Web, troverete una serie di suggerimenti di playlist basate sull'umore o sulla vostra attività: Relax, Attività fisica, Energia pura, Tragitto giornaliero e Concentrazione.

Cliccandoci sopra, arriverete a una serie di suggerimenti filtrati in base alla vostra scelta.

Se non selezionate nulla, in alto trovate la sezione di Album consigliati e sotto una serie di playlist organizzate per le vostre esperienze di ascolto.

YouTube Music attinge alle informazioni e alla cronologia del vostro account Google, quindi se avete già usato YouTube per ascoltare musica, troverete molte richieste per aggiungere i vostri musicisti preferiti e costruire un profilo per le raccomandazioni.