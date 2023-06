Cos'è e come funziona Zotero

Spesso parliamo di come la tecnologia, sia in termini hardware che software, ci può aiutare in tantissime attività quotidiane. Questo vale anche per il mondo accademico e per quello dell'istruzione in generale. E chi studia o lavora in questo settore avrà sicuramente sentito parlare di Zotero.

Zotero è un servizio che permette di gestire, salvare, personalizzare e inserire citazioni nei propri documenti. Per citazioni si intendono tutti i riferimenti a materiale già pubblico in letteratura scientifica. Zotero è una piattaforma smart che permette di organizzare tutti i contenuti relativi alle citazioni e ai riferimenti che si possiedono.

In questa guida andremo a vedere come funziona Zotero. Vedremo quindi come usarlo, come caricare nuovi file con citazioni, come inserire la bibliografia automaticamente e come usarlo con il plugin di Word dedicato.