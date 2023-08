Come funzionano le affiliazioni web

Avete un sito web tutto vostro e vi piacerebbe utilizzarlo come fonte di guadagno? Se siete alla ricerca di informazioni per monetizzare la vostra pagina web, dovete sapere che vi trovate nel posto giusto, in quanto stiamo per spiegarvi come fare. In questa nostra guida che abbiamo scritto proprio per voi vi parleremo in particolare delle affiliazioni web.



Sicuramente è un concetto di cui avrete sentito parlare più volte, ma magari non sapete esattamente di cosa si tratta e di come funziona il procedimento. Dunque, se vi abbiamo incuriosito a sufficienza e state ancora leggendo allora vi consigliamo di prendervi un po' di tempo da dedicare ai prossimi paragrafi. A seguire troverete delle informazioni utili sulle affiliazioni web e dei siti utili per iniziare a guadagnare. Che ne dite, siete pronti per iniziare?

Indice

Cosa sono le affiliazioni web

Per monetizzare un sito web ci sono vari modi. Su tutti, magari vi vengono in mente i contenuti a pagamento o Google AdSense. Per entrambi, i guadagni possono essere limitati e potrebbe volerci del tempo per iniziare a mettere in moto l'intero processo. Ci riferiamo al fatto che un sito dovrà avere davvero molte visite per rappresentare una fonte di guadagno consistente e ciò può richiedere molto tempo. Le affiliazioni web si sono diffuse negli ultimi anni e hanno assunto via via un'importanza sempre maggiore. Tra le piattaforme principali sicuramente troviamo Ebay, Amazon, TicketOne Booking. Facciamo però un passo indietro. Se non avete ancora chiara questa strategia vediamo di cosa si tratta. Per affiliazione web si intende l'inserimento di link o di banner sulla propria pagina web che rimandano a specifici prodotti in vendita su altri siti. Quando un utente clicca sui link inseriti e acquista i prodotti il proprietario della pagina di partenza ottiene un guadano. Si tratta di una sorta di commissione sulla vendita che è dovuta al fatto che l'acquirente è stato portato all'acquisto grazie al link.

Quanto si guadagna con le affiliazioni web

Ora che avrete le idee più chiare vi starete chiedendo quanto si può guadagnare con le affiliazioni web. La risposta è: dipende. Esistono tante variabili da tenere in considerazione. Ci riferiamo al tipo di programma di affiliazione scelto dal proprietario del sito web, dal prodotto che è in vendita, dal suo costo e, di conseguenza, dalla quantità di acquisti che proviene dal link di partenza, ecc. Dunque, avere un sito web ben costruito sicuramente è un valore aggiunto. Questo dovrà avere delle buone impostazioni dl punto di vista della SEO, in modo che venga riconosciuto come affidabile da Google e valutato positivamente, per farlo così apparire tra i primi risultati del motore di ricerca. Inoltre, il numero delle visite dovrà essere consistente, considerate infatti che solo una piccola parte dei visitiatori potrebbe fare cic sul link in questione e procedere all'acquisto del prodotto.

La scelta dei link per le affiliazioni

A questo punto vi starete probabilmente chiedendo quali link scegliere, quali saranno i migliori prodotti da provare a vendere e come fare per selezionarli. Prima di tutto, dovete analizzare il vostro sito. Se state per crearlo e dovete scegliere la tematica, è questo il momento giusto per capire quale settore vi piace di più. Dovrete inserire dei contenuti e alimentarlo con notizie, fatti e prodotti con costanza, dunqe meglio scegliere un ambito che vi appassiona e che vi risulta semplice da trattare. Se il sito web esiste già capite quali sono i tempi principali di cui parlate e fate anche un analisi sul pubblico. Cercate di tracciare il profilo del lettore medio, quello che passa più tempo sulla vostra pagina web, la sua età, i suoi interessi, dove vive, ecc. Tutti questi dati possono aiutarvi a individuare una nicchia di prodotti che possono essere ideali per le affiliazioni web. Vorrete anche scegliere dei prodotti che non hanno un prezzo estremamente alto, che possano quindi essere acquistati senza grandi valutazioni da parte degli utenti. Infine, anche i trend della rete possono essere un fattore importante da prendere in considerazione e che possono aiutarvi ad incrementare i clic e le vendite.