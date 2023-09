Come funzionano i canali WhatsApp

"Però, i canali di Telegram sono una gran bella idea!" - deve aver pensato qualcuno ai piani alti di Meta, evidentemente non soddisfatto dell'arrivo delle Community, ed ecco che a metà 2023 WhatsApp ha annunciato l'arrivo di questa funzionalità sulla sua piattaforma. Ma cosa sono e come funzionano i canali di WhastApp? Andiamo a scoprire tutti i dettagli di questa soluzione accessibile da telefono Android, iPhone o anche PC: come crearli, dove trovarli, come iscriversi e, eventualmente, come eliminarli. Ma prima di tuffarci in questa novità, vi ricordiamo la nostra guida su come funzionano le Community WhatsApp.

Indice

Cosa sono i canali WhatsApp

WhatsApp vuole che i suoi utenti facciano gruppo: prima arrivano le Community, poi a giugno 2023 annuncia l'arrivo dei canali, una soluzione che riprende alcune funzioni direttamente da Facebook (o da Telegram) per permettervi di essere sempre aggiornati sulle vicende di un utente. Ma cosa sono i canali? Quello che la parola suggerisce, ovvero pagine che possono essere create da un utente (amministratore) e su cui vengono pubblicati i suoi aggiornamenti sotto forma di post con testi, immagini, video, adesivi e anche sondaggi. Da non confondere con le Community, che rappresentano gruppi locali che condividono un argomento comune, i canali sono un modo privato e a senso unico per seguire i propri interessi, che siano utenti o organizzazioni sulla piattaforma. Come abbiamo anticipato sono stati lanciati a giugno 2023, e da pochi Stati nei primi mesi dalla loro introduzione in poco tempo si sono espansi fino ad arrivare a metà settembre in 150 Paesi tra cui l'Italia. WhatsApp ha creato questo strumento pensando alla privacy degli utenti, sia degli amministratori, di cui non verrà rivelata l'immagine di profilo o il numero di telefono, che dei follower, il cui numero di telefono sarà nascosto sia all'amministratore che ad altri follower. Inoltre la cronologia dei canali resterà sui server della piattaforma per un massimo di 30 giorni, e sono state aggiunte funzioni "per far sì che gli aggiornamenti smettano di essere visibili ancora prima nei dispositivi dei follower". Ma non solo, gli amministratori possono anche bloccare gli screenshot e gli inoltri dal loro canale, e possono decidere se rendere il loro canale visibile nella directory o meno e chi potrà seguirlo. Nondimeno, i canali non sono crittografati end-to-end, e WhatsApp introdurrà questa opzione probabilmente solo per organizzazioni no profit o sanitarie. La directory è il modo attraverso cui scoprire i canali, dotata di funzionalità di ricerca per trovare hobby, squadre sportive, aggiornamenti di autorità locali e altro, ma non è l'unico modo per trovarli. Potete infatti accedere a un canale tramite link d'invito diretti ricevuti tramite chat, email oppure pubblicati online. Cosa si può fare nei canali? I canali vivono in un tab separato, chiamato Aggiornamenti, e i post pubblicati dall'amministratore del canale sono chiamati infatti Aggiornamenti. Le funzionalità sono diverse, tra queste abbiamo le reazioni, che consentono ai follower di interagire con i messaggi condivisi dagli amministratori nello stesso modo di una normale chat di WhatsApp, ovvero toccando e tenendo premuto un messaggio per scegliere un'emoji. Inoltre potete anche inoltrare messaggi dai canali alle chat di gruppo e alle conversazioni con i vostri contatti. I destinatari vedranno il contenuto e un link per controllare il canale in modo indipendente. Questa funzione aiuta la reperibilità dei canali e dovrebbe aiutare la funzione a guadagnare rapidamente popolarità. Inoltre WhatsApp rende anche facile separare i canali: quelli che seguite vengono visualizzati in una sezione separata, lontano dalle chat, e avete anche diverse opzioni per filtrare il feed in modo da vedere in alto i canali più recenti, quelli più attivi o quelli con il maggior numero di follower. Per impostazione predefinita, WhatsApp filtra i canali per Paese, quindi quelli della vostra zona vengano visualizzati per primi.

Come funzionano i canali WhatsApp

A questo punto abbiamo capito come i canali siano uno strumento a senso unico per comunicare con i follower condividendo i propri contenuti ma con una spiccata attenzione alla privacy. Ma come funzionano i canali, da Android, iPhone o PC? Andiamo a scoprire come usarli, sia per crearli che per trovarli, iscriversi e al limite eliminarli. Come creare i canali WhatsApp Se volete condividere aggiornamenti con altri utenti tramite WhatsApp, i canali sono la nuova soluzione della piattaforma perfetta per voi. Quello che dovete fare è, ovviamente, avere un account WhatsApp e l'app installata sul vostro dispositivo, Android, iPhone o PC che sia (potete effettuare questa procedura anche da WhatsApp Web). Inoltre WhatsApp consiglia, al fine di aumentare la sicurezza del vostro canale, di attivare la verifica in due passaggi per l'accesso al proprio account (e a quello di eventuali altri amministratori, in futuro). Per creare un canale WhatsApp, da telefono Android o iPhone avviate WhatsApp e toccante la nuova scheda Aggiornamenti in basso. Qui toccate il pulsante "+" e selezionate la voce Nuovo canale, poi toccate Inizia. Da WhatsApp Web, cliccate in alto sull'icona Canali (una specie di fumetto con dei segni al suo interno, tra le icone Stato e Nuova Chat), poi cliccate sul pulsante verde "+" e cliccate sulla voce Crea canale. Ora cliccate su Continua per iniziare la configurazione del canale.

Scheda Canali in WhatsApp Web

A questo punto la procedura è la stessa, indipendentemente dalla piattaforma da cui state operando. Tenete presente che se cliccando il pulsante "+" non vedete la scritta Crea canale, significa che la funzione non è ancora arrivata (la sua implementazione è graduale). Aggiungete il nome del canale (potete comunque modificarlo in seguito), e personalizzate il canale aggiungendo una descrizione e un'immagine (potete farlo in seguito). Una descrizione serve ad aiutare i potenziali iscritti a comprendere di cosa tratta il canale, mentre l'immagine, che potete aggiungere dal telefono o dal Web, serve per farvi riconoscere. Completati questi passaggi, toccate o cliccate sulla voce Crea canale per completare la configurazione del canale. A questo punto, potete iniziare a pubblicare i vostri Aggiornamenti, la cui procedura per crearli è molto simile a quella di una chat di WhatsApp. Tenete però presente che gli aggiornamenti sono broadcast unidirezionali, e non conversazioni, e gli iscritti non vedranno il vostro nome o numero di telefono. Inoltre i canali non sono crittografati end-to-end. Tutto quello pubblicato sul canale sarà visibile agli iscritti (che potranno visualizzare tutti gli aggiornamenti condivisi dall'inizio), a persone non iscritte al canale (fino a 30 giorni di cronologia degli aggiornamenti del canale), e WhatsApp (che ne verificherà la conformità con le Linee guida dei canali). La piattaforma consiglia, in modo da mantenere alto l'interesse degli iscritti, quando si crea un aggiornamento di tenere i testi brevi, mirati e centrati su un argomento specifico, oltre a fornire informazioni che siano utili, come suggerimenti e trucchi, strategie per risparmiare tempo o le più recenti indicazioni operative. Infine, è consigliato condividere informazioni in modo tempestivo e aggiornato. Detto questo, per creare un aggiornamento, toccate la scheda Aggiornamenti, trovate e toccate il vostro canale per aprirlo. Scrivete un aggiornamento, aggiungendo una formattazione, emoji, link, foto o video dalla fotocamera oppure dalla galleria (che possono essere modificate anche con didascalie) e anche sticker. Toccate il pulsante di invio per inviarlo, e gli iscritti al canale potranno leggerlo (e salvare sui loro dispositivi i contenuti multimediali da voi condivisi). Per accedere alla pagina informazioni del vostro canale, cliccate sull'icona Canali, poi sul vostro canale e infine sul nome. Cliccate su Copia link. WhatsApp inoltre mette a disposizione degli amministratori una serie di metriche relative al canale come: numero di iscritti al canale e quali iscritti sono contatti, i conteggi per gli aggiornamenti del canale e il numero e tipo di reazioni emoji. Inoltre in questa fase iniziale per ora un canale può avere un solo amministratore, ovvero può essere gestito solo dal numero di telefono con cui è stato creato, e per ora non si possono modificare gli aggiornamenti condivisi in un canale. WhatsApp però assicura che continuerà ad aggiungere nuove funzioni per gli amministratori dei canali man mano che aumenta il numero di canali. Dove trovarli E se invece volete sapere come trovare un canale WhatsApp? Niente di più semplice, attraverso i canali potete trovare persone e organizzazioni e iscrivervi per ricevere aggiornamenti. Quando vi iscrivete a un canale, gli aggiornamenti vengono visualizzati nella sezione dedicata ai canali della scheda Aggiornamenti, e per sapere quando ci sono nuovi aggiornamenti non dovete fare altro che attivare le notifiche per quel canale. In WhatsApp su Android e iPhone, toccate in basso la scheda Aggiornamenti, mentre da WhatsApp Web cliccate in alto su Canali Nella pagina iniziale, vi verranno consigliati dei canali, ma per visualizzare il feed toccate il pulsante Trova canali. La prima volta che avviate lo strumento dovete accettare i termini del servizio toccando il pulsante Accetta e continua, e potrete accedere al feed.

Ci sono tre diversi modi per trovare un canale. sfogliate la lista dei canali per visualizzare tutti i canali sono disponibili per voi toccando il pulsante Trova canali o il pulsante "+" e poi selezionando Trova Canale . La lista viene filtrata automaticamente per mostrare canali in base al prefisso internazionale del vostro telefono e alla lingua scelta, ma potete esplorare i canali cambiando Paese, categoria, le opzioni per il filtro e altro ancora

la lista dei canali per visualizzare tutti i canali sono disponibili per voi toccando il pulsante o il pulsante "+" e poi selezionando . La lista viene filtrata automaticamente per mostrare canali in base al del vostro telefono e alla lingua scelta, ma potete esplorare i canali cambiando le per il filtro e altro ancora controllate i canali consigliati scorrendo verso il basso la scheda Aggiornamenti per visualizzare la sezione Trova canali . I canali sono consigliati in base alle loro metriche, come ad esempio popolarità e attività

. I canali sono consigliati in base alle loro metriche, come ad esempio popolarità e attività trovate canali tramite link esterno che potrebbe essere condiviso dall'amministratore del canale per aiutare tutti a trovare il loro canale. Usa il link per aprire un canale in WhatsApp e scorrere gli aggiornamenti Tenete presente che i canali la cui autenticità è stata verifica da WhatsApp presenteranno un segno di spunta verde di fianco al nome, e che potete ordinare la lista dei canali in base a quelli che vi interessano maggiormente. Sfogliate le categorie selezionando in alto i pulsanti Più attivi, Popolari o Nuovi e filtrate in base ai vostri interessi, come sport, notizie, cultura e altro. Potete anche visualizzare i canali di altri Paesi toccando in alto a destra il menu a tendina con indicato Italia (scorrete verso sinistra i pulsanti in alto sotto il campo di ricerca se non lo vedete). Scegliete il Paese da cui volete ottenere aggiornamenti. In alternativa, potete effettuare una ricerca del canale toccando il campo di ricerca in alto e inserendo il nome. I risultati della ricerca potrebbero essere ordinati in base alle metriche dei canali, come popolarità e attività. Come iscriversi Prima di iscrivervi a un canale potete visualizzarne l'anteprima degli aggiornamenti. Per farlo, da Android e iPhone toccate la scheda Aggiornamenti e poi toccate Trova canale, mentre da WhatsApp Web cliccate in alto su Canali e poi Trova canale. Toccate il nome del canale e potrete visualizzare un'anteprima degli aggiornamenti recenti. Per avere maggiori informazioni su un canale, potete consultare la pagina con le informazioni del canale, che potete vedere da telefono toccando il nome del canale o da WhatsApp Web cliccando sui tre puntini in alto a destra e poi cliccando su Info canale.

Se pensate che un canale possa fare per voi e volete iscrivervi, avete tre alternative. Per l'iscrizione rapida ai canali, basta toccare dalla directory il pulsante "+" alla destra del canale. Altrimenti, aprite un canale che vi interessa e toccate il pulsante in alto a destra Iscriviti. Come terza opzione, se siete nella pagina delle informazioni del canale toccate la voce Iscriviti. Per impostazione predefinita, le notifiche degli aggiornamenti sono disattivate. Per ricevere le notifiche sui nuovi aggiornamenti, potete attivare le notifiche per ciascun canale aprendolo e toccando la campanella delle notifiche (in modo che non risulti più barrata). In alternativa, potete andare alla pagina delle informazioni del canale e toccare Disattiva. Toccate Sì per confermare. Tenete presente che le persone che visualizzano un canale, anche gli altri iscritti, non possono vedere chi altro è iscritto al canale, e le vostre informazioni del profilo e interazioni con i contenuti del canale (emoji e voti ai sondaggi) non sono visibili, così come invisibile è il vostro nome, numero di telefono o immagine del profilo. Gli amministratori del canale possono invece vedere la vostra immagine del profilo accanto alle reazioni con emoji o i voti del sondaggio, a seconda delle impostazioni sulla privacy. Gli amministratori non possono però vedere il vostro numero di telefono completo o il nome del profilo a meno che non vi abbiano salvato tra i contatti. Se invece volete sapere come annullare l'iscrizione a un canale WhatsApp, toccate la scheda Aggiornamenti in basso (da telefono) o Canali in alto (WhatsApp Web), aprite il canale che non volete più seguire, toccate i tre puntini in alto e toccate Annulla iscrizione. Confermate la scelta toccando Annulla iscrizione. Dalla pagina informazioni del canale, toccate la voce Iscrizione effettuata per annullare l'iscrizione e date conferma. Ora non riceverete più notifiche né vedrete gli aggiornamenti nella sezione Canali di quel canale. Come eliminare i canali WhatsApp Avete creato un canale, ma avete deciso che volete eliminarlo. Come fare? Tenete presente che l'eliminazione del vostro canale è permanente, e non potrete più aggiornarlo. Gli iscritti potranno comunque trovarlo, ma vedranno un messaggio di sistema che ne indica l'eliminazione, mentre gli aggiornamenti passati saranno comunque disponibili sui loro telefoni. I non iscritti, cioé chi può solo visualizzare un canale, non potranno invece più trovare il vostro canale nelle ricerche o vederlo, né ovviamente vedere gli aggiornamenti. Infine, il link di condivisione al vostro canale non funzionerà e il vostro canale non potrà più avere nuovi iscritti. Chiariti questi punti, se volete sapere come eliminare un canale di WhatsApp andate nella scheda Aggiornamenti in basso nel dispositivo mobile o nella pagina canali sul Web (toccando l'icona Canali in alto). Toccate il vostro canale per aprirlo e poi toccatene il nome. Qui toccate Eilmina canale e date conferma toccando Elimina. Inserite il vostro numero di telefono per confermare la vostra scelta e toccate nuovamente Elimina. Successivamente, nella scheda Aggiornamenti (o Canali da Web) vedrete il messaggio Hai eliminato il canale.

Domande e risposte