Come funzionano le spunte su Telegram

Per spiegare cos'è Telegram è sufficiente partire dalla categoria nella quale tale programma rientra a pieno titolo: è un' applicazione di messaggistica istantanea che consente di inviare messaggi e contenuti di qualsiasi tipo (foto, video e altri file) agli utenti che si sono iscritti alla piattaforma e che hanno creato un account (vi abbiamo spiegato, peraltro, come si fa a creare account Telegram senza numero di telefono ).

Telegram è sicuramente una delle app più utilizzate dagli utenti, grazie alle sue numerose funzioni e ai continui miglioramenti apportati dagli sviluppatori. Nata come applicazione alternativa a WhatsApp, questa piattaforma è riuscita nel corso degli anni a ritagliarsi una fetta importante di iscritti, a tal punto da diventare irrinunciabile per molti.

Indice

Spunte Telegram: cosa sono e come funzionano

Infatti, quando l'utente apre la chat e visualizza il messaggio, l'unico segno di spunta che abbiamo appena ricordato si trasformerà in automatico in due segni affiancati l'unico all'altro , sempre di colore verde, ad indicare, per l'appunto, che il destinatario ha aperto la conversazione e ha letto il messaggio. Emerge, quindi, una prima importante differenza rispetto a WhatsApp , caratterizzata dalla classica doppia spunta grigia a indicare che il messaggio è stato consegnato con successo all'utente (e non significa che quest'ultimo lo abbia effettivamente letto, a meno di avere attivato la classica spunta blu dalle impostazioni).

È importante che tale spunta si "trasformi", per così dire, in altre "vesti" affinché il messaggio venga poi consegnato ed effettivamente recapitato al destinatario.

Ma come funzionano le spunte di Telegram ? Quando si invia un messaggio ad un interlocutore, sotto alla nuvoletta di testo comparirà un primo segno di spunta di colore verde per evidenziare che il messaggio è stato inviato con successo al server e l'amico è stato notificato, se ha le notifiche attivate sul dispositivo in uso.

Come nascondere spunte di lettura su Telegram

Non è possibile nascondere le spunte di lettura su Telegram, anche se esistono alcuni "trucchi" per leggere i messaggi Telegram senza la "doppia spunta", così come illustrato in un altro articolo di approfondimento.

Per nascondere la lettura dei messaggi Telegram e, quindi, evitare che appaiano i due segni sopra ricordati, è possibile seguire alcuni stratagemmi. Il primo consiste nell'impostare le anteprime dei messaggi a schermo sullo smartphone o sul tablet: in buona sostanza, i messaggi provenienti dall'app potranno essere visualizzati, a meno che il testo non sia troppo lungo, direttamente dalla schermata principale del dispositivo, effettuando uno swipe verso il basso, oppure nella schermata di blocco.

In alternativa, è possibile utilizzare l'assistente vocale integrato sullo smartphone o sul tablet (Assistente Google o Siri) per farsi leggere i messaggi su Telegram. In questo caso è sufficiente attivare l'assistente e chiedere di leggere i messaggi, dicendo "Ehi Siri, leggi gli ultimi messaggi Telegram ricevuti".

Così facendo, i messaggi verranno letti dall'assistente ma non verranno visualizzati con doppia spunta, e ciò perché l'app non è stata effettivamente aperta dall'utente.