Come vedere e cancellare la cronologia di Safari

E nel caso non riuscissimo a eliminarla? Nessuno problema, ci sono anche alcune soluzioni per questa eventualità, quindi non perdiamo altro tempo e scopriamo come fare , ma non prima di ricordarvi il nostro approfondimento su come cancellare la cronologia di Google .

Questa funzione è utile per tornare a visitare un sito che avete visto in passato, ma in caso condividiate il vostro dispositivo con altre persone potreste voler cancellare alcuni o tutti gli elementi di questa lista. Safari, il browser preinstallato sui dispositivi Apple, rende semplicissime queste operazioni: andiamo a vedere quindi come vedere e cancellare cronologia Safari , da iPhone, iPad o Mac.

Ogni volta che navigate su Internet su un qualsiasi browser, a meno che non utilizziate la cosiddetta modalità privata o in incognito, tutte le pagine che visitate vengono memorizzate in un elenco a cui potete accedere in qualunque momento.

Indice

Come vedere cronologia Safari

Volete trovare un sito web che avete visitato in precedenza su Safari? Il browser della mela, preinstallato su tutti i dispositivi Apple, rende questa operazione estremamente facile, in quanto memorizza un registro dei siti web visitati, insieme ad altri componenti correlati come cache e cookie.

In alto troverete la scheda Questa mattina , che potete comprimere toccando la freccia verso il basso (a destra della scritta) per arrivare agli altri giorni, che potete espandere toccando il simbolo ">" a destra del giorno.

Qui troverete la cronologia completa dell'ultimo mese, ordinata in senso temporale e divisa in schede a seconda del giorno.

Ma questa cronologia è piuttosto limitata, cosa fare se volete vedere l'intera cronologia di navigazione ? In questo caso toccate l'icona a forma di libro aperto , a destra della barra di navigazione, e nella finestra che si viene ad aprire toccate, a destra in alto, l'icona a forma di orologio.

Se non potete toccare l'icona perché in grigio significa che quella scheda non è mai stata utilizzata e non include una cronologia da mostrare.

Nel caso sia chiuso, apritelo toccando l'icona in alto a sinistra a forma di scheda di separata in due, poi toccate la voce Cronologia , e nel pannello si aprirà la cronologia di navigazione.

Avviate Safari e per vedere la cronologia recente di una singola scheda, come da iPhone toccate e tenete premuta l'icona "<" a sinistra della barra di navigazione , e se la scheda è stata utilizzata per visitare diversi siti li vedrete elencati in una finestra pop-up (a parte la pagina attualmente aperta).

Vedere la cronologia di Safari su iPad funziona allo stesso modo, in quanto come abbiamo anticipato nel precedente capitolo il sistema operativo è molto simile. Cambia però la disposizione di alcuni comandi, andiamo a vederli.

Tenete presente che Safari offre la funzione dei profili, che consentono di mantenere separate le attività di navigazione, per esempio in caso vogliate configurare un profilo per la casa e uno per il lavoro.

Per ogni sito, potete riaprirlo toccandolo, ma potete anche toccarlo e tenerlo premuto, al che si aprirà una finestra pop-up da cui potete scegliere se copiare il link , aprirlo in un nuovo pannello , aprirlo in un gruppo di pannelli o eliminarlo.

Per accedere a un numero maggiore di contenuti, cliccate invece in alto sul menu Cronologia , nella barra dei menu. Si aprirà una finestra con una serie di voci divise in schede.

Per vedere la cronologia recente di una singola scheda , cliccate e tenete premuto sull'icona "<" (indietro) a sinistra della barra di navigazione in alto. Si aprirà una finestra pop-up , che vi consente di accedere velocemente alle ultime pagine Internet visitate su quella specifica scheda da inizio sessione.

Per ogni sito, potete riaprirlo toccandolo o potete toccarlo e tenerlo permuto per accedere a più opzioni.

In alto troverete l'indicazione Questa mattina (o Questo pomeriggio) e sotto l'elenco di siti visitati ordinati in senso temporale. Potete scorrere verso il basso per tornare indietro nel tempo, e se volete vedere la divisione per giorni, toccate la freccia verso il basso a destra di Questa mattina (o l'equivalente per voi) e vedrete tutti giorni dell'ultimo mese, al cui interno troverete i siti visitati. Per vederli, toccate l'icona ">" a destra del giorno.

Dall'alto trovate Mostra tutta la cronologia, la sezione dedicata alle schede chiuse e in mezzo l'elenco delle pagine Internet visitate di recente.

In basso trovate l'elenco dei giorni dell'ultima settimana: se passate il mouse su un giorno, si aprirà una finestra laterale con l'elenco di tutti i siti visitati quel giorno.

In fondo, trovate il pulsante Cancella cronologia, ma torniamo in alto per approfondire due sezioni particolarmente interessanti. La parte riservata alle schede chiuse è molto utile. Qui trovate Chiusi di recente: se ci passate sopra con il mouse vedrete l'elenco delle pagine Web chiuse di recente, mentre le altre due voci vi consentono di riaprire l'ultima scheda chiusa e - molto utile in caso chiudiate per sbaglio una finestra - il pulsante Riapri tutte le schede dall'ultima sessione.

In alternativa, per vedere tutta la cronologia completa, cliccate sulla voce in alto Mostra tutta la cronologia. Questo pulsante aprirà una nuova finestra con tutta la cronologia almeno dell'ultimo anno (nel momento in cui scriviamo è il 29 dicembre 2023 e la cronologia arriva al 27 ottobre 2022).

Qui potete vedere tutti i giorni e per visionare i siti visionati in una specifica giornata cliccate sulla freccia verso destra a sinistra del giorno. Per ogni sito visitato, potete cliccarci sopra per aprirlo, o se ci cliccate sopra con il tasto destro del mouse potete scegliere se aprirlo in un nuovo pannello, aprirlo in una nuova scheda, copiare il link o eliminarlo dalla cronologia.