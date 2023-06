Come gestire tutti i dispositivi Android

Tra i molti servizi che Google mette a disposizione per gestire i propri dispositivi Android ce n'è uno che si può rivelare particolarmente utile per sapere sempre dov'è il proprio telefono (o tablet, o smartwatch), farlo squillare per trovarlo più facilmente o bloccarlo in caso di furto. Si tratta di una funzionalità conosciuta anche come Android Device Manager, o Find My Device: vediamo allora come gestire i dispositivi Android da remoto, e come usare questa funzionalità.