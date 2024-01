Perché è facile criticare l'allenatore della vostra squadra preferita, ma come vi comporterete una volta che sarete voi ad avere il comando? Scopriamo subito le regole di questo gioco, ma non prima di ricordarvi la nostra guida su come vedere DAZN , la piattaforma di streaming a cui dovrete abbonarvi se non volete perdervi neanche un minuto della vostra squadra del cuore.

Vediamo quindi come si gioca al fantacalcio , oltre a scoprire su che piattaforme giocarci in modo da mostrare la vostra abilità e conoscenza del gioco più bello del mondo.

I vostri amici vi hanno convinto a giocare con loro al fantacalcio ma non avete la minima idea di cosa si tratti? Niente paura, già il nome vi fornisce una chiara indicazione: in poche parole, è un gioco in cui dovrete gestire una squadra di fantasia composta da calciatori reali e scontrarvi con altri allenatori.

Indice

Come si gioca al fantacalcio

Per quanto riguarda la struttura della panchina, necessaria per cambiare un giocatore che abbiamo schierato ma che non dovesse giocare, bisogna stabilire se sostituirlo con il primo per cui abbiamo optato nella lista o se per il migliore nel suo settore.

Si scelgono poi i moduli ammessi: ufficialmente sono consentiti i moduli 4-4-2, 4-3-3, 4-5-1, 5-3-2, 5-4-1, 6-3-1, ma in alcuni casi sono anche permessi i moduli 3-4-3, 3-5-2 e il 3-6-1. A questo punto si sceglie se consentire o meno a squadre diverse di utilizzare lo stesso calciatore, si determinano le regole di sostituzione, la struttura della panchina, le tempistiche e le quote di partecipazione e i premi.

Un altro punto importante da stabilire è il budget a disposizione, ovvero i fantamilioni che potrete spendere per creare la squadra, solitamente tra 250 e 500 fantamilioni, ma in alcuni casi anche di più, fino a 1.000.

Successivamente, potrete scegliere la fonte dei dati per stabilire i punteggi, come per esempio la Gazzetta dello Sport (ma ci si può anche basare su algoritmi proprietari che elaborano il voto in base alle statistiche dell'incontro). Se giocate online userete direttamente i dati della piattaforma su cui vi appoggiate.

Queste devono comprendere prima di tutto la formula di gioco , che può essere a scontri diretti (che si basa su fasce di punteggio che determinano il risultato delle partite in base ai punteggi), tutti contro tutti (dove vengono sommati tutti i punti per stabilire il vincitore), a eliminazione diretta , a gruppi (con 2, 4 o 8 gironi) e la competizione in stile Formula 1 .

"Competere" significa ottenere un punteggio calcolato in base alla somma dei voti assegnati in pagella dai quotidiani sportivi dopo ogni partita. A questi vanno poi determinati bonus o malus.

Scopo del gioco, ovviamente, è accumulare più punti durante i vari turni per vincere la competizione della Lega (o altri premi stabiliti, come miglior punteggio di giornata o altro), con ogni turno che vede la propria squadra di 11 giocatori competere con le altre. Voi sarete sia presidenti della vostra squadra (quando comprerete i giocatori) che allenatori (quando creerete settimanalmente la formazione per competere).

La prima pubblicazione del fantacalcio avvenne proprio nello stesso anno dei Mondiali di calcio in Italia, nel 1990, e dal 1994, soprattutto grazie all'appoggio della Gazzetta dello Sport , iniziò a diffondersi in maniera esponenziale. Tanto che a oggi si contano 6 milioni di giocatori.

Adesso siete pronti a creare la vostra rosa. Questa è composta per ciascuna squadra da 25 calciatori, anche se possono esserci variazioni, ed è così costituita: 3 portieri, 8 difensori, 8 centrocampisti, 6 attaccanti.

Per crearla, avete a disposizione il vostro budget e si svolgerà come un'asta, che può avere regole diverse, ma che in genere funziona a chiamata: ci si trova in una stanza, si chiama un calciatore (per valore o ordine alfabetico) e si fa un'offerta.

Se qualcun altro è interessato, rilancia, e l'asta si conclude finché nessuno rilancia più. In alternativa, si può fare l'asta tramite busta chiusa, in cui il presidente di lega riceve varie email con le offerte dei fantallenatori. Le rose verranno così composte, e chi ha offerto di più per un calciatore lo acquista. Se due fantallenatori hanno proposto la stessa cifra per lo stesso giocatore, si procede con un'asta.

Se poi durante la stagione un giocatore di una rosa dovesse cambiare campionato, il fantallenatore deve venderlo e riceverà una percentuale di quanto pagato in fase di acquisto, e ancora meno se dovesse andare in una serie minore.

Questo budget in genere è la metà, ma ogni Lega può deciderlo autonomamente.

C'è poi il mercato invernale, che consente di vendere i giocatori in esubero e ricevere sempre una percentuale del valore di acquisto (in genere la metà), o per acquistare altri calciatori liberi dopo il mercato estivo. Operazione che avviene tramite asta.

Infine si può anche stabilire un Mercato Libero da aprire dopo alcune giornate per offrire ai giocatori la possibilità di rinforzare la propria squadra con i calciatori liberi da contratto.

Il campionato

Prima di una giornata di campionato (entro un minuto dall'inizio della prima partita) gli allenatori devono scegliere il modulo tra quelli a disposizione e dare la formazione della squadra, ovvero scegliere gli undici giocatori titolari e sette riserve in caso uno dei titolari non sia convocato nella partita vera.

A giornata completata si sommano i punteggi calcolati in base alla somma dei voti assegnati in pagella, dopo ogni partita, dalla fonte dei dati scelta, per esempio la Gazzetta dello Sport, dai punti bonus e malus dovuti a diverse variabili e dalle fasce gol (per gli scontri diretti).

Come si calcolano i punteggi? Questo dipende dal tipo di fantacalcio, ma in quello classico risultano dalla somma dei voti dati ai calciatori durante il turno più un punteggio bonus / malus che si calcola in questo modo:

Bonus +3 punti per ogni gol segnato +3 punti per ogni rigore parato +3 punti per ogni rigore segnato +1 punto per ogni assist effettuato

Malus -0,5 punti per ogni ammonizione -1 punto per ogni gol subito dal portiere -1 punto per ogni espulsione -2 punti per ogni autorete -3 punti per un rigore sbagliato



In caso invece del fantacalcio statistico la procedura è molto più complessa e prende in esame i minuti giocati, punti diversi per i vari ruoli e anche per i tipi di gol.

Ci sono poi altre possibilità, come il modificatore per la difesa. Questo è un sistema che si può applicare solo se si sono schierati almeno quattro difensori e che consente di ottenere dei punti in più per ognuno in caso si sia raggiunto un certo valore.

Per applicarla, si fa la media dei voti del portiere più i tre migliori difensori. Se il valore è tra 6 e 6,49, si ottiene un punto più nel conteggio finale, se è tra 6,5 e 6,99 si ottengono tre punti in più e oltre 7 sei.

In alternativa si possono suddividere i calcoli in maniera più raffinata, con un punto se la media è 6, due punti tra 6,01 e 6,25, tre punti tra 6,26 e 6,5 per arrivare a 6 punti da 7,01 in su.

In caso di rinvii, è prevista la sospensione del match, per poi aggiungere i punti alla ripresa, mentre per la sospensione definitiva si attribuisce il 6 a tutti i partecipanti (e in genere il 5,5 ai portieri).

Adesso nel caso del fantacalcio tutti contro tutti si stabilisce una classifica parziale per ogni giornata, e i vincitori saranno coloro che hanno totalizzato più punti. Nel caso invece degli scontri diretti, si deve utilizzare una griglia di conversione definita a inizio campionato in modo da confrontare il punteggio ottenuto da due sfidanti.

La procedura è semplice: si controlla il punteggio ottenuto durante un turno rispetto alla fascia e si determina il numero di gol realizzati. In genere le fasce di gol seguono base 6 e partono da 66 (quindi ogni 6 punti un gol).

Quindi se si ottengono meno di 66 punti, si sono fatti 0 gol, se si hanno da 66 a 71,5 punti si è fatto 1 gol, se i punti sono tra 72 e 77,5, si sono fatti due gol, da 78 a 83,5 punti 3 e così via.

Se la vostra squadra ha totalizzato 65 punti, avrete fatto 0 gol, mentre se il vostro avversario ha totalizzato 81 ne ha fatti 3 e ha vinto con il risultato di 3 a 0.

Ora si stila la classifica e, come in un campionato vero, chi ha totalizzato più punti alla fine vincerà.