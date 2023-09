Come giocare gratis a Counter-Strike 2

Detto questo, per potervi giocare dovrete installare un client Steam e creare un account, in caso non l'abbiate già fatto, e soddisfare alcuni requisiti base che vi mostreremo prima di accompagnarvi in questa guida. Non perdiamo altro tempo e vediamo come fare, oltre a ricordarvi il nostro approfondimento su come iniziare Cyberpunk 2077 2.0 e Phantom Liberty .

Indice

Cos'è Counter-Strike 2 e requisiti

Counter-Strike 2 è uno sparatutto in prima persona (FPS) sviluppato da Valve Corporation e parte della serie Counter-Strike, rilasciato il 27 settembre gratuitamente su Steam come aggiornamento del precedente e storico Counter-Strike:GO .

Per quanto riguarda i requisiti di sistema, per Windows:

Insomma, una marea di novità, ma non temete: tutti gli oggetti di CS:GO passano su CS2. E, come abbiamo anticipato, è tutto a vostra disposizione, subito, gratuitamente! Counter-Strike 2 è infatti un gioco free-to-play, il che significa che non è necessario spendere soldi per iniziare a giocarci, anche se come vedremo poi è previsto un aggiornamento allo stato Prime.

Anche l'audio è stato rinnovato, ed è stato introdotto un nuovo sistema grazie al quale il tick rate (gli intervalli di tempo del serve) non influenza più i movimenti. Questo significa che ora si utilizzano sub-tick, grazie al quale i server conoscono il momento esatto in cui l'azione ha inizio e i movimenti saranno sempre reattivi.

Inoltre è stato introdotto un nuovo sistema di ranking chiamato CS Rating . La valutazione CS è una misurazione visibile delle prestazioni in Counter-Strike 2 che determinerà la posizione nelle classifiche globali e regionali. Per ottenerla, bisogna giocare le partite nella nuova modalità Prime da soli o con gli amici.

Anche il look e la giocabilità sono completamente nuovi per effetti visivi come fuoco, traccianti di proiettili e fiammate di spari, e in generale, dall'interfaccia utente al gameplay, tutti gli effetti visivi sono stati rivisti grazie a un rendering realistico basato sulla fisica.

Come giocare gratis a Counter-Strike 2 su PC

Cliccate sul link nell'email ricevuta per confermare l'indirizzo e potrete inserire una password per il vostro account. Cliccate su Fine e il vostro account è pronto.

Se non avete un account Steam, per prima cosa createne uno andando a questo indirizzo e cliccando un basso su Crea account ( qui trovate la nostra guida dettagliata). Inserite il vostro indirizzo email e confermatelo, poi completate il Captcha e accettate i termini della piattaforma. In basso, cliccate su Continua e riceverete un'email all'indirizzo indicato.

Qui trovate la pagina del gioco su Steam, che potete cercare anche dal client (vi verrà proposto in Homepage, visto che è molto popolare), ma per chi non ha un client o un account Steam è necessario prima compiere alcuni passaggi preliminari.

A questo punto Counter-Strike 2 verrà aggiunto alla vostra libreria e cliccate su Installa. Potete scegliere il disco su cui installarlo cliccando sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra (come vedete nel nostro esempio abbiamo poco spazio sul disco interno , quindi lo installeremo su un disco esterno).

Ora in alto a destra, nel campo di ricerca, inserite Counter-Strike 2 e cliccate sul suggerimento. Qui cliccate su Play e l'app Steam vi chiederà di configurare l'installazione di CS2. Se avete aperto il collegamento in una finestra del browser, cliccando su "Play" vi verrà richiesto di aprire Steam, quindi cliccate su " Sì, Steam è installato " quando richiesto.

A installazione avvenuta, il client si avvierà e vi chiederà di inserire i vostri dati di accesso per poter entrare. Inserite email e password che avete usato in precedenza per creare il vostro account.

Da Mac, cliccate due volte sul file Steam.dmg che trovate in Download, spostate l'app Steam nella cartella Applicazioni e andate nella cartella Applicazioni. Cercate Steam, cliccateci sopra due volte per avviarla e confermate l'intenzione di avviarla.

Cliccateci sopra e poi cliccate su Gioca per avviare il gioco. Al primo avvio, verranno installati alcuni componenti necessari come DirectX e Visual C++ e dopo qualche istante potrete giocare.

Fin qui abbiamo visto come installare da zero Counter-Strike 2 per chi non ha mai giocato a CS:GO o persino per chi non ha mai usato Steam. Ma che dire di chi stava già usando con soddisfazione Counter-Strike: GO?

Non c'è molto da fare, dovete solo avviare Steam e cliccare su Libreria. Ora scorrete nell'elenco dei vostri titoli e cliccate su Counter-Strike:GO. Qui vedrete la pagina di Counter-Strike 2, che ha sostituito il gioco precedente. Cliccate sul pulsante blu Aggiorna e verrà scaricato e installato l'aggiornamento da 6 GB.

Come abbiamo detto, CS2 ha sostituito CS:GO, e per questo motivo manterrete tutti gli oggetti e le skin del vecchio gioco, e grazie alla nuova illuminazione appariranno leggermente diversi.

C'è però una considerazione da fare. Nonostante possiate importare i vecchi oggetti, non potrete modificarli, per esempio per aggiungere o togliere gli adesivi, e anche le permute non sono disponibili.

Se vi chiedete quali siano le migliori impostazioni video per Counter-Strike 2, avviate il gioco e andate nelle Impostazioni cliccando sull'icona a forma di ingranaggio nell'angolo in alto a sinistra. Quindi, passate alla scheda Video e scegliete la frequenza di aggiornamento più alta disponibile.

Un'ottima impostazione per la luminosità è 80%, mentre la risoluzione è quella massima a seconda del monitor, in quanto anche se la risoluzione nativa offrirà la massima chiarezza per l'interfaccia utente e il gameplay, se troppo alta potrebbe impattare sulle prestazioni.

Potete anche regolare la risoluzione del rendering in-game utilizzando AMD FidelityFX (FSR) per aumentare gli FPS.

Le proporzioni ottimali sono widescreen 16:9, in quanto con risoluzione estesa (proporzioni 4:3 o 5:4) riducono troppo il campo visivo (FOV) e vedrete meno ai lati. Questo potrebbe impedire di vedere un giocatore e costarvi un round cruciale.

Se avete un computer poco potente con grafica integrata Intel Xe, potete ottenere 70-100 FPS disabilitando il boost del contrasto, la sincronizzazione verticale e il multisampling, impostando la qualità delle ombre su Bassa, dettagli/texture su Bassi, shader e dettagli particelle su Basso, disattivando l'ambient occlusion, HDR su Prestazioni, FidelityFX Super Resolution su Prestazioni o Bilanciata e NVIDIA Reflex Disabilitato.

Viceversa, se avete un computer di fascia media con RTX 3050 o superiori, i risultati migliori si ottengono abilitando il boost del contrasto, disattivando la sincronizzazione verticale, impostando il multisampling su 2X MSAA, impostando la qualità delle ombre su Media, dettagli/texture su Medio, shader e dettagli particelle su Basso, disattivando l'ambient occlusion, impostando l'HDR su Prestazioni, disattivando la FidelityFX Super Resolution e disattivando NVIDIA Reflex.