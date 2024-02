Siete curiosi di sapere come fare per guadagnare su Twitch? Nei paragrafi di questa guida vi illustriamo alcuni modi per farlo.

Avete sentito nominare Twitch e volete sapere di cosa si tratta? Oppure, magari, avete già qualche idea e volete saperne di più. Se siete appassionati di videogiochi, allora questa piattaforma potrebbe interessarvi. Su Twitch gli utenti hanno la possibilità di fare delle dirette, che gli iscritti possono seguire, e di generare un guadagno. In questa guida che abbiamo scritto proprio per voi andremo a vedere insieme come guadagnare su Twitch. Se vi abbiamo incuriosito a sufficienza e siete ancora qui, allora vi consigliamo di ritagliarvi un po' del vostro tempo da dedicate alla lettura dei prossimi paragrafi. Troverete, a seguire, tante informazioni utili. Nel giro di poco saprete come guadagnare su Twitch e potrete anche voi iniziare a fare delle dirette e tramutare la vostra passione per i videogiochi in una fonte di guadagno attraverso questa piattaforma di proprietà di Amazon. Che ne dite di cominciare subito?

Indice

Abbonamenti e Bits

Prima di tutto, come dicevamo, Twitch è una piattaforma su cui potrete iscrivervi e fare delle dirette. È utilizzata dai gamer per parlare di giochi, per far vedere come si superano dei livelli e per mostrare dei trucchi di determinati videogiochi. La chiave per guadagnare è avere un buon seguito e creare una community di follower appassionati ai vostri contenuti. I primi guadagni arriveranno tramite i Bits e gli abbonamenti. Gli utenti che vi seguono hanno la possibilità di abbonarsi al vostro canale, generando un guadagno; oppure possono inviarvi dei Bits. Cosa sono? SI tratta di beni virtuali che gli user possono acquistare sulla piattaforma, utili a supportare gli streamer (chi crea delle dirette). Per poter ottenere Bits e abbonamenti dovrete attirare degli appassionati di giochi, dovrete avere dei contenuti interessanti e originali per creare un seguito.

Programma di affiliazione di Twitch

Il secondo metodo di ci vi parliamo è il programma di affiliazione della piattaforma. In cosa consiste? Dovete sapere che nel corso delle dirette ci sono delle pubblicità che vengono riprodotte, relative ai temi di cui parlate. Sarete voi a scegliere quante volte farle comparire e di che durata. Considerate che i vostri video saranno interrotti da questi spot e chi vi segue li dovrà guardare. Potrete anche renderli visibili agli utenti che pagano un abbonamento, ma è consigliabile non farlo, in quanto potrebbe disincentivarli dal rinnovare l'abbonamento, in quanto chi paga si aspetta di non avere pubblicità durante le dirette. Resta comunque una decisione a vostra discrezione. Le pubblicità trasmesse andranno a generare un guadagno per i proprietari del canale. Non si tratta di una quota fissa, questa dipenderà dalla tematica dello spot e anche dalla località in cui si trovano gli utenti che vi seguono. Vi state chiedendo come funziona il guadagno? Le entrate si basano sul Cost Per Mille (CPM), dunque riceverete una piccola somma non appena la pubblicità avrà mille visualizzazioni. Chiaramente, più persone vi seguono, più rapidamente raggiungerete il numero di views che generano il guadagno. Per diventare affiliato ci sono dei requisiti da rispettare: bisogna avere almeno 500 minuti di diretta su almeno 7 giorni e un minimo di 3 visualizzatori di media nel corso degli ultimi 30 giorni. Inoltre, c'è altro requisito: avere almeno 50 follower.

Affiliazioni esterne

Un'altra opzione di cui vi parliamo è rappresentata dalle affiliazioni esterne. Di cosa di tratta? Consiste nell'inserire voi stessi gli annunci nelle vostre dirette, basate su sponsorizzazioni esterne alla piattaforma. Alcuni utenti pubblicizzano accessori per computer o strumenti di vario genere. Potreste ricevere delle offerte di sponsorizzazione di prodotti e servizi, che sarà dunque la fonte di guadagno. Chiaramente, se siete agli inizi, faticheranno ad arrivare. I brand tendono a contattare stremare con tante visualizzazioni e follower. Il guadagno dipenderà anche dal tasso di conversione, ovvero quante persone poi acquistano quello che pubblicizzate. Tuttavia, ciò dipende dagli accordi con i vari marchi.