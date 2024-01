Come si guadagna su YouTube: requisiti e consigli per monetizzare

Andiamo quindi a scoprire come entrare in questo mondo e quali sono i requisiti, ma prima non scordatevi di dare un'occhiata alla nostra guida su come scaricare i video da YouTube .

Ma come si guadagna su YouTube ? La risposta non è così semplice, perché oltre alle entrate pubblicitarie ci sono diversi modi per ricavare dalle visualizzazioni, e potete persino guadagnare senza fare video !

Con 1,9 miliardi di utenti mensili e 1 miliardo di ore di video guardati al giorno, YouTube è lo strumento per eccellenza per condividere le proprie idee - e magari farci dei soldi .

Indice

Come si guadagna su YouTube

Per attivarlo, accedete a YouTube, poi cliccate in alto a destra sulla vostra immagine di profilo e selezionate la voce YouTube Studio . Si aprirà una nuova schermata: a sinistra cliccate su Guadagna e al centro cliccate sul pulsante Ricevi notifiche sotto le barre dei vostri dati e la scritta Vuoi sapere quando otterrai l'idoneità? .

Visto che non è molto comodo controllare sempre se si sono raggiunte le soglie per potersi iscrivere, YouTube ha messo a disposizione uno strumento automatico, che vi consente di ricevere una notifica al raggiungimento dell'idoneità.

Chiarito questo aspetto, siete pronti a iniziare a guadagnare su YouTube . Per farlo, come abbiamo anticipato, dovete diventare Parner di YouTube.

In questo caso le soglie sono 20.000 iscritti e, o 4000 ore di visualizzazione pubblica sui video nel formato lungo negli ultimi 365 giorni, oppure 10 milioni di visualizzazioni di Short pubblici negli ultimi 90 giorni. I requisiti invece sono di vivere in Corea del Sud o negli Stati Uniti, il canale non deve essere un canale musicale, un Canale ufficiale dell'artista né deve essere associato a partner musicali. I partner musicali possono includere case discografiche, distributori ed editori musicali o VEVO, e il canale non deve essere impostato come destinato ai bambini e non deve avere un numero significativo di video impostati come destinati ai bambini

Abbiamo lasciato fuori da questo elenco un modo per guadagnare su YouTube, e che, almeno per il momento, non riguarda l'Italia: lo Shopping di prodotti di altri brand .

Ma le entrate pubblicitarie sono solo uno dei modi per guadagnare, e lo diciamo subito: il miglior modo per guadagnare con YouTube è utilizzare tutti gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma, ognuna con specifici requisiti e soglie.

A seguito della domanda di adesione, i revisori della piattaforma si assicureranno che il canale rispetti gli standard più elevati, e in caso di esito positivo potrete iniziare a ricevere utili. Inoltre sappiate che il vostro canale sarà soggetto a controlli costanti per assicurare il servizio che rispetti norme e linee guida.

Prima di vederli, però vediamo come funziona essere partner di YouTube. Il programma consente di condividere le entrate provenienti dagli annunci pubblicati sui tuoi contenuti, e per aderire dovete rispettare le Norme sulla monetizzazione dei canali (potete leggerle qui ), non avere avvertimenti relativi alle Norme della community attivi sul proprio canale, assicurarsi che la verifica in due passaggi sia attivata sul proprio Account Google, disporre dell'accesso alle funzionalità avanzate su YouTube, e avere un account AdSense attivo da collegare al proprio canale oppure essere disponibile a configurarne uno in YouTube Studio.

Per poter guadagnare su YouTube, bisogna prima di tutto richiedere l'adesione al Programma partner di YouTube . Per farlo però bisogna avere un canale (ecco come fare ), e inoltre questo deve rispettare le norme sulla monetizzazione.

C'è un'altra considerazione da fare: non verrete pagati per caricare video, e comunque questi non genereranno introiti per impostazione predefinita , ma dovrete prima di tutto soddisfare determinati requisiti , anche e soprattutto di visualizzazioni, e in secondo luogo aderire al Programma partner di YouTube.

Ogni minuto infatti vengono caricate ben 500 ore di video dagli utenti, e dovrete riuscire a farvi notare in questo fiume interminabile di contenuti per catturare l'interesse degli spettatori.

Per attivare il posizionamento manuale, selezionate invece la casella accanto a Posiziona annunci durante il video (mid-roll) , poi cliccate su Esamina Posizionamento e per aggiungere l'interruzione cliccate su + INTERRUZIONE PUBBLICITARIA . Inserite l'interruzione o trascinate la barra verticale per inserire l'annuncio. Poi cliccate in alto a destra su Continua e infine su Salva.

Ci sono poi gli annunci bumper , una speciale categoria di video non ignorabili della durata massima di 6 secondi , che devono essere guardati per intero prima di poter visualizzare il video. Gli annunci bumper vengono attivati quando sono attivati gli annunci ignorabili o non ignorabili.

Gli annunci ignorabili sono quelli che gli spettatori possono saltare dopo 5 secondi, mentre quelli non ignorabili devono essere guardati per intero prima di poter visualizzare il video, e hanno una durata di 15 o 20 secondi.

Sappiate che ci sono diversi tipi di annunci su YouTube. La piattaforma attiva automaticamente agli spettatori gli annunci pre-roll (prima del video), post-roll (dopo il video), ignorabili o non ignorabili nei momenti opportuni, ma si possono anche attivare annunci mid-roll per i video più lunghi di 8 minuti e decidere se inserire le interruzioni pubblicitarie manualmente o automaticamente.

Per quanto riguarda gli annunci nel Feed di Shorts, non dovete fare altro che leggere e accettare il Modulo di monetizzazione di Shorts nella sezione Guadagna di YouTube Studio .

Inoltre sappiate YouTube paga i video in base a due metriche: Entrate per Mille visualizzazioni (RPM) e il Costo per mille impressioni (CPM).

Tenete presente che potrebbe volerci anche un mese per la procedura di revisione, e una volta completata potrete scegliere la modalità di monetizzazione e iniziare a guadagnare, ma assicuratevi che i video che caricate siano originali, e che non infrangano le norme.

Adesso selezionate Applica per iniziare, poi cliccate su Inizia per esaminare e accettare i Termini di base, e infine toccare Inizia per configurare un account AdSense o collegare un account attivo esistente.

Adesso cliccate su Inizia per esaminare e accettare i Termini di base, poi cliccate su Inizia per configurare un account AdSe n se o collegare un account attivo esistente.

Ora per fare la domanda, da computer accedete a YouTube, cliccate in alto a destra sulla vostra immagine di profilo e selezionate la voce YouTube Studio . Qui cliccate su Guadagna, a sinistra, poi selezionate Fai domanda ora per iniziare .

Tutti i contenuti pubblicati e conformi alle Norme della community sono idonei per le entrate di YouTube Premium, e tutto quello che dovete fare per generare entrate da YouTube Premium è pubblicare video nel formato lungo (accettate il Modulo di monetizzazione della pagina di visualizzazione e attivate gli annunci sulla pagina di visualizzazione) e

Una volta eseguite tutte le istruzioni, vedrete Super Grazie . Attivateli. Per farlo da app, seguite le istruzioni indicate sopra.

Da app YouTube Studio , la procedura è simile. Avviate l'app e in basso toccate Guadagna, poi toccate la scheda Super. Se non la vedete, toccate Inizia nella sezione Super e poi Attiva. Se è la prima volta che accedete alla sezione Super, seguite le istruzioni sullo schermo per sottoscrivere il Modulo relativo ai prodotti commerciali .

La stessa operazione si può fare anche da app YouTube Studio : avviatela, toccate in basso Guadagna, selezionate Shopping e selezionate Collega negozio (se avete già collegato YouTube a un rivenditore o a una piattaforma per gli acquisti, potete trovare l'opzione Collega il negozio nella sezione Negozi collegati ).

Ora seguite le istruzioni sullo schermo per collegare il negozio per il merchandising ufficiale al canale YouTube.

Per attivarlo, andate su YouTube Studio , poi a sinistra cliccate sulla voce Guadagna e poi sulla scheda Shopping. Cliccate su Inizia se non avete collegato YouTube a un rivenditore o a una piattaforma per gli acquisti. In caso contrario, cliccate su Collega un nuovo negozio nella scheda del prodotto.

Se non è presente una scheda Abbonamenti, tocctea Inizia nella sezione Abbonamenti, per poi seguire le istruzioni sullo schermo e firmare il Modulo relativo ai prodotti commerciali .

Come guadagnare con le visualizzazioni

Adesso che abbiamo visto quali sono gli strumenti per guadagnare su YouTube, vediamo come si guadagna su YouTube con le visualizzazioni, ovvero dei consigli per aumentare il numero di visitatori, e quindi di impressioni e, ancora meglio, il numero di iscritti al vostro canale.

Ma come farlo? Innanzi tutto, cercate di crearvi una nicchia, ovvero un contenuto in cui avete qualcosa da dire e che possa interessare. Siete esperti di Blender? Siete elettricisti, oppure storici? Sapete cucinare come Alice Toklas?

Cercate su YouTube e vedrete persone con la vostra stessa preparazione o passione sono riusciti a trasformarla in un'attività, magari facendovi aiutare da Google Trends per scoprire gli argomenti più di tendenza in un certo periodo e intercettare le ricerche.

La parola nicchia è molto importante: il pubblico di nicchia tende a essere altamente affascinato e impegnato con i vostri contenuti, e quindi gli accordi di sponsorizzazione e qualsiasi altro contenuto promozionale beneficeranno di un pubblico estremamente mirato

Tenete inoltre presente che quando fate dei video è sempre importante il contatto con il vostro pubblico, ma non è obbligatorio fare video mettendoci la faccia per monetizzarli. Se quindi cercate un modo su come si guadagna con YouTube senza metterci la faccia, questi suggerimenti valgono comunque anche per voi.

Quando create un canale, fate sempre attenzione ai particolari: create un'immagine di copertina e trailer adeguato che trasmetta immediatamente cosa state facendo, raggruppate i contenuti in playlist in modo da dare sempre un'immagine professionale ai visitatori e rispondete sempre ai commenti degli spettatori.

Un altro aspetto essenziale è comprendere il SEO di YouTube, in quanto dovete incoraggiare il traffico organico verso i vostri video.

Se lo fate bene, il vostro video SEO garantirà che il tuo video sia ricercabile, si classifichi in alto e sia raccomandato al vostro pubblico di destinazione.

Per farlo, ricercate le parole chiave e assicuratevi di usarle nel titolo del video, nel nome del file video e nella descrizione del video. Inoltre usate hashtag e tag nella descrizione del video, classificate correttamente il video e includete sottotitoli o sottotitoli con il video.

Anche le descrizioni sono estremamente importanti, perché massimizzano gli spettatori e il tempo di visione, oltre a includere informazioni e link importanti. Se create una descrizione coinvolgente, è più probabile che catturiate l'attenzione degli spettatori e li motiviate a rimanere più a lungo sul video.

Fate però attenzione a non forzare le parole chiave o scrivere solo per l'algoritmo di ricerca. Provate a scrivere descrizioni che trasmettano il tono di voce del marchio o del canale e descrivano accuratamente il contenuto del video.

Infine, ricordate che la descrizione del video è essenziale se state cercando di vendere prodotti tramite link esterni: elencateli insieme a inviti all'azione (CTA).

Dovreste inoltre sforzarvi di creare contenuti genuinamente coinvolgenti e informativi: il vostro successo è determinato da quello che i vostri spettatori pensano dei vostri video, e di conseguenza potrete monetizzare solo se avete un pubblico che si fida di quello che dite e vuole sostenere il vostro lavoro.

Un capitolo importante riguarda la lunghezza: cercate di fare video di almeno 8 minuti, in quanto non solo sono più popolari e coinvolgenti (quindi potrebbero attrarre potenziali sponsor), ma aprono all'introduzione di annunci mid-roll (gli annunci che vengono riprodotti nel mezzo del video).

Anche le miniature sono fondamentali: permettono di riconoscere subito il contenuto, farsi un'idea e attrarre gli spettatori.

In alternativa, potete pubblicare video brevi su YouTube Shorts, che possono essere usarti per ottenere più visualizzazioni sui contenuti del vostro canale.

Un altro modo importante per costruire la vostra base di pubblico è essere coerenti. Cercate, per quanto possibile, di caricare video regolarmente, in modo che il vostro pubblico sappia quando attendersi un vostro video.

Inoltre, potete far crescere il vostro canale collaborando con altri YouTuber: caricando contenuti congiunti, intercetterete il pubblico l'uno dell'altro e probabilmente finirete per girare alcuni fantastici video a cui altrimenti non avreste pensato.

Pensate a fare video dal vivo: sono un ottimo modo per diversificare la vostra proposta e offre ai vostri spettatori l'opportunità di conoscervi meglio. Infine un consiglio, promuovetevi su tutti i vostri canali, con conti alla rovescia, teaser e altro.

Altri modi per guadagnare su YouTube

Non limitatevi agli strumenti interni della piattaforma per guadagnare su YouTube. Per esempio, potete concedere in licenza i vostri video ad altre piattaforme facendovi pagare per il diritto di riprodurre i vostri contenuti. Se i video sono interessanti, potreste essere contattati direttamente, oppure potete metterli su servizi come Jukin Media.

Un altro modo per guadagnare è farsi pagare dai vostri follower per farvi sostenere. YouTube offre servizi interni per farlo, ma potete utilizzare anche strumenti come il crowdfunding. Patreon offre vantaggi agli iscritti come video esclusivi o "early-access", live streaming o merchandising per soli membri.

Se invece state raccogliendo fondi per un particolare progetto, piattaforme come GoFundMe (ecco come funziona) o Kickstarter sono probabilmente opzioni migliori.

Il marketing di affiliazione è un ottimo modo per monetizzare il vostro canale YouTube se non avete ancora un grande seguito, in quanto il marchio coinvolto vi paga solo quando e se i vostri spettatori acquistano uno dei loro prodotti.

Tutto quello che dovete fare è promuovere il loro prodotto ai vostri spettatori, incoraggiandoli a usare il vostro link di affiliazione, e otterrete una percentuale di tutte le vendite effettuate. Uno degli esempi più famosi è l'Influencer Program di Amazon, che vi consente di includere un link di affiliazione direttamente ai prodotti o attraverso la vostra vetrina Amazon personalizzata nella descrizione del video.

In alternativa, potete creare contenuti sponsorizzati. YouTube ha il suo strumento, ma non è l'unico modo: potete contattare i marchi con un video che mostri cosa offrite (tenete presente che ci sono delle norme da rispettare, quindi informatevi).

Anche se non siete un partner di YouTube, potete comunque vendere i vostri prodotti. Certo non avrete un negozio sul canale e dovrete creare il vostro sito web separato, ma è comunque un modo per iniziare.

Infine, potete pensare a creare corsi o webinar a cui i vostri spettatori possono accedere solo a pagamento.