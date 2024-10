Le migliori app per guardare anime su smartphone e tablet

Come guardare (legalmente) i nostri anime preferiti con le app? Vediamo come seguendo i consigli e i suggerimenti di questa guida

In Giappone gli anime vivono da ormai quasi un secolo una costante crescita di popolarità, tanto che la sezione economica che se ne occupa si è attestata, dall'inizio del XXI secolo, come una delle più importanti al mondo, essendo responsabile di oltre il 60% di tutte le opere di animazione realizzate. Dopo un primo passaggio nel Sud-est asiatico, dove sono arrivati prima grazie al supporto dei manga, gli anime sono giunti in Occidente negli anni Cinquanta e Sessanta, prima con dei lungometraggi e poi con delle vere e proprie serie animate. In Italia hanno conosciuto il primo boom negli anni Settanta, e da allora il settore non ha mai smesso di crescere, cambiando supporto (dal televisore ai dispositivi mobili) e spettatori, ma senza mai perdere il loro fascino, sia per i più grandi e ormai affezionati spettatori che per le nuove generazioni. E non è un caso che, ancora oggi, i più giovani che si apprestano a scoprire questo mondo siano alla continua ricerca di serie animate provenienti dal Sol Levante. E la richiesta è talmente alta che sono nate piattaforme e app che si dedicano esclusivamente allo streaming degli anime. Molte in realtà trasmettono contenuti per i quali non hanno acquistato i diritti, ma ce ne sono tante sulle quali invece guardare anime è perfettamente legale: vediamone insieme qualcuna.

Indice

Come guardare gli anime con le app?

Esistono ormai decine di siti web e app che permettono di guardare i nostri anime preferiti, alcune delle quali offrono contenuti gratuiti, mentre altre richiedono invece un abbonamento. Ci sono soluzioni per godere gratuitamente e illegalmente dei nostri anime preferiti, ma ovviamente non sono comprese in questa guida. Parlando di soluzioni completamente legali, negli anni alcune tra le più importanti piattaforme di intrattenimento hanno inserito nei propri cataloghi lungometraggi e serie di animazione di produzione giapponese. Ecco di seguito una lista delle più utilizzate e di quelle che hanno il catalogo più interessante per gli appassionati di anime.

Crunchyroll

Crunchyroll (dal 1994 al 2022 nota come Funimation) è un servizio di streaming video on demand statunitense di proprietà della Sony Corporation, ed è ormai un punto di riferimento per gli spettatori di anime, grazie a un ampio catalogo di serie, film e contenuti originali. La libreria di Crunchyroll dispone sia delle ultime uscite che dei grandi classici, e gli utenti possono trovare una grande varietà di generi, dai più popolari come gli shonen a quelli meno conosciuti. Uno dei principali vantaggi di Crunchyroll è però la disponibilità di simulcast, che consente agli spettatori di guardare gli episodi delle serie subito dopo la loro messa in onda in Giappone, una funzionalità che rende la piattaforma una delle più affidabili per chi non vuole aspettare settimane o mesi per vedere le nuove uscite (e vuole fruirne legalmente). Oltre alla possibilità di attivare sottotitoli e, in alcuni casi, doppiaggio, gli utenti di Cruncyroll possono accedere a una selezione di contenuti disponibili gratuitamente, sebbene con interruzioni pubblicitarie. Esiste ovviamente l'opzione per diventare un abbonato premium, potendo così disporre di una superiore qualità video e della possibilità di scaricare episodi per la visione offline. Ci sono poi altre due sezioni che per alcuni possono essere un di più, ma che sono invece molto apprezzate dagli utenti: la community, che dispone di alcuni funzioni social con le quali si può interagire con altri utenti, confrontarsi e scambiarsi consigli sui prodotti da guardare, e un catalogo di manga. Oltre che sul web, Crunchyroll è disponibile anche in versione app, sia per sistemi Android che iOS. Scarica da Play Store Scarica da App Store

Amazon Prime Video

Prime Video è uno dei servizi di punta dell'abbonamento ad Amazon, e il suo vasto catalogo dispone di un'offerta interessante per tutti gli amanti degli anime, senza dimenticare che i titoli a disposizione possono anche aumentare se si considera la possibilità di acquistare singoli film o serie che non sono inclusi nell'abbonamento standard. Il catalogo degli anime di Amazon Prime Video, accessibile esclusivamente dietro sottoscrizione di un abbonamento, comprende sia classici che nuove uscite, come Naruto: Shippuden, tutte le stagioni di Detective Conan e Bleach. L'app è disponibile per tutti i tipi di dispositivi mobili, sia Android che Apple (oltre che su desktop). Scarica da Play Store Scarica da App Store

Netflix

Pur non essendo un servizio principalmente dedicato agli anime, il catalogo di Netflix dispone di alcuni titoli di serie e film animati giapponesi davvero interessanti, sia per quanto riguarda le uscite degli ultimi anni che quelle un po' più vecchie. Anime come Death note, Neon Genesis Evangelion, L'Attacco dei Giganti o One-Punch Man sono solo alcuni dei titoli presenti sulla piattaforma, che dispone anche di app per dispositivi mobili Android e iOS. Come Amazon Prime Video, anche Netflix non permette la visione gratuita dei propri contenuti, ma richiede la sottoscrizione a una delle varie tipologie di abbonamento a disposizione. Scarica da Play Store Scarica da App Store

Mediaset Infinity

Anche la piattaforma di Mediaset Infinity dispone di molti anime, principalmente quelli trasmessi sulle reti del gruppo. C'è un'intera sezione, chiamata "Animazione Made in Japan", dedicata a film e serie anime, nella quale è possibile trovare, ad esempio, i lungometraggi della serie dedicata alle avventure di Lupin III, o tutti gli episodi già trasmessi di anime come Dragon Ball o One Piece. A differenza di altri servizi però, buona parte del catalogo di Mediaset Infinity è disponibile gratuitamente, sia sul sito che sulle app per Android e iOS. Basterà accedere registrandosi oppure collegando il proprio account di Facebook, Google o Apple. Scarica da Play Store Scarica da App Store

Pluto tv

Anche Pluto tv è una piattaforma streaming gratuita che offre una vasta tipologia di contenuti. Tra questi c'è una sezione dedicata agli anime che, sebbene disponga di alcuni titoli interessanti, non ha una selezione molto ampia. Nel caso in cui uno di questi titoli fosse di però di nostro interesse, Pluto tv dispone, oltre alla versione desktop, di un app sia per Android che per sistemi iOS. Scarica da Play Store Scarica da App Store

Rakuten tv

Altro servizio di streaming molto popolare, che dispone principalmente di film e serie tv, è Rakuten tv, che ha comunque alcuni titoli anime interessanti nel suo catalogo. Rakuten tv è disponibile sia per Android che per iOS. Una parte dei suoi contenuti è visibile gratuitamente, mentre per alcuni titoli è necessario effettuare un acquisto (o sottoscrivere un abbonamento). Scarica da Play Store Scarica da App Store

Disney+

Sebbene Disney+ non sia conosciuta principalmente per gli anime presenti nel suo catalogo, tra i vari film Disney e le serie americane ci sono anche degli anime interessanti, come Tatami Time Machine Blues, Tokyo Revengers, The Fable e Ishura. La visione di questi contenuti, dei quali si può usufruire sia dal proprio desktop che sui propri dispositivi mobili Android e iOS con le app dedicate, richiede però un abbonamento alla piattaforma della Walt Disney Company, disponibile in Italia dal 2020. Scarica da Play Store Scarica da App Store

RaiPlay

Anche RaiPlay, per quanto possa suonare strano, ha nel suo catalogo di animazione per ragazzi qualche anime, nascosto benetra tutti i titoli disponibili per gli spettatori più giovani. Nonostante la scelta non sia poi così ampia, essendo un servizio gratuito potrebbe comunque essere un'idea per introdurre alla visione degli anime anche gli spettatori più piccoli. Come le altre soluzioni elencate, anche RaiPlay dispone sia di un servizio per desktop che di un app, scaricabile su tutti i dispositivi Android e iOS. Scarica da Play Store Scarica da App Store

Yamato Animation

La Yamato Video è una società italiana che dal 1991 è specializzata nella produzione e distribuzione di anime. Il suo catalogo è davvero interessante e comprende "le serie storiche, classici moderni e novità assolute in contemporanea col Giappone". Ma la cosa più bella è che dal 2013 la società ha creato il canale YouTube "Yamato Animation", nel quale pubblica gratuitamente serie anime sia in italiano che in lingua originale con sottotitoli. La videoteca del canale comprende sia titoli recenti e ancora in corso che serie classiche per veri nostalgici come Holly e Benji, Gigi la Trottola, Ufo Robot (Goldrake) o Capitan Harlock. Ovviamente Yamato Animation, avendo un canale sul quale condivide "la migliore animazione giapponese su YouTube, gratis, legale e in alta qualità" (come scritto nella descrizione), non ha bisogno di app, e i suoi anime possono essere guardati senza problemi su qualsiasi dispositivo.

Altre guide per vedere film e serie tv in streaming