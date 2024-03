Come guardare la TV italiana all'estero

Siete appassionati di film e serie tv italiane ? Guardate spesso la televisione e seguite alcuni programmi che vengono mandati in onda sui vari canali nazionali? Se viaggiate all'estero o state pensando di trasferirvi, magari non volete rinunciare alla tv italiana. Beh, sappiate che non dovrete farlo. In questa guida che abbiamo scritto proprio per voi andremo a vedere insieme come fare per guardare la TV italiana all'estero . Sapevate che è possibile? Magari eravate proprio alla ricerca di informazioni in merito. Bene, allora dovete sapere che vi trovate nel posto giusto, in quanto vi stiamo per spiegare come si fa.

Indice

VPN

Come forse già saprete, i canali di tv italiana hanno dei siti internet ufficiali di riferimento su cui, olte alle varie notizie, potrete guardare dei video in differita di alcuni spezzoni di programmi e di serie tv andati in onda. In Italia, alcuni di questi siti consentono di seguire i canali in diretta attraverso il PC. Si tratta di una comoda funzione, utile ad esempio a chi non possiede un televisore in casa. Purtroppo, però, non è attiva dall'estero. Provando a vedere la diretta dei un canale italiano da un altro Paese compare un messaggio di errore, utile a spiegare che il servizio è disponibile solo per chi si trova in Italia.

Per aggirare questo problema è possibile utilizzare una VPN. Non ne avete mai sentito parlare e volete sapere di cosa si tratta? Parliamo di un programma da scaricare, che vi permette di localizzarvi in un altro Paese. In questo caso selezionerete l'Italia, in modo tale da poter guardare le dirette dei canali di televisione nostrani. Parlando di VPN, potrete fare riferimento a NordVPN, Surfshark o PrivateVPN. Cercando sui siti ufficiali potrete vedere come registrarvi, scaricare il programma e modificare la vostra geolocalizzazione. Si tratta di opzioni a pagamento. In base alla VPN potreste trovare degli sconti o dei periodi di prova. Dopo averlo ottenuto non vi resta che fare riferimento ai siti ufficiali dei canali di TV italiana e guardare programmi e film in diretta.