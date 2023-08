Come imparare il giapponese con le app

In questa nostra guida che abbiamo scritto appositamente per voi vi diremo come studiare il giapponese con le app. Esatto, direttamente a potata di smartphone potrete avere degli strumenti utili per l' apprendimento di questa lingua . Dunque, prendetevi un po' di tempo da dedicare alla lettura.

Siete appassionati di lingue e avete deciso di cimentarvi nello studio del giapponese ? Anche se già ne conoscete varie e avete un metodo vostro per l'apprendimento rapido, questa lingua potrebbe risultare una sfida po' più difficile del solito, proprio per la sua natura. Il giapponese, oltre a un sistema di scrittura differente dal nostro, composto dalle componenti kanji, hiragana e katakana , è ben differente dalle lingue europee in quanto a suoni. L'importante è iniziare con lo spirito giusto! Se cercate una modalità differente di studio o qualche fonte che possa rappresentare una mano d'aiuto dobbiamo dirvi che vi trovate nel posto giusto.

Indice

Lingopie

Iniziamo questa nostra guida per imparare giapponese con l'app Lingopie. Si tratta di un'opzione alternativa per l'apprendimento, che in questo caso avverrebbe prendendo visione di contenuti di intrattenimento nella lingua selezionata. L'app è disponibile sia per Android che per iOS e potrete scaricarla direttamente dal Play Store o dall'App Store. Dunque, con Lingopie potrete guardare serie TV e programmi televisivi in giapponese, assorbendo così parole e concetti. Chiaramente non si tratta di un'alternativa utile a chi inizia da zero. Bisogna avere un minimo di basi della lingua per poter fruire dei contenuti multimediali e poter distinguere almeno le parole.

Inoltre, con questo tipo di app potrete sia guardare una serie TV tranquillamente oppure magari vedere scena per scena, attivare i sottotitoli e provare a tradurre in autonomia le parole e studiando il contesto in cui vengono utilizzate. Altrimenti, potrete anche attivare la traduzione. Dopo averla scaricata potrete usufruire di una prova gratuita per capire se vi piace o meno e se la ritenete utile. Se fosse così, potreste poi sottoscrivere l'abbonamento al costo di 12$ al mese, oppure di 72$ per un intero anno, per poter accedere a più di 1000 ore di contenuti utili all'apprendimento del giapponese.