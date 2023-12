Gli auricolari della mela vi consentono infatti di comunicare con Siri senza la necessità di prendere il mano il telefono, ma a volte diventano un po' invadenti. Scopriamo come rimetterli al loro posto, oltre a ricordarvi il nostro approfondimento su come si disattivano le notifiche push per tutti gli smartphone .

Che fare? Nessuna paura: vediamo come impedire che gli AirPods annuncino ogni notifica , anche di messaggi o WhatsApp, in modo da poter decidere quando essere interrotti e quando invece non c'è necessità di venire informati di una comunicazione importante.

Indice

Informazioni preliminari

La funzione, chiamata Leggi notifiche ad alta voce , non è attiva per impostazione predefinita, ma potreste averla attivata per sbaglio toccando una finestra pop-up, oppure l'avete fatto di proposito perché avevate bisogno di essere notificati tempestivamente e magari rispondere senza utilizzare le mani mentre facevate qualcos'altro.

Questo consente loro di utilizzare l'assistente vocale Siri per alcune funzioni come avvisarvi dell'arrivo di notifiche , che siano Promemoria e Messaggi , oppure anche app di terze parti come WhatsApp . Ma non solo: sempre grazie a Siri potete anche rispondere , sempre senza toccare il telefono.

Gli AirPods sono ottimi auricolari da utilizzare con i dispositivi Apple, non solo per le loro caratteristiche tecniche , ma anche per le ricche funzionalità legate all'integrazione nell'ecosistema della mela.

Come impedire che gli AirPods annuncino ogni notifica

In caso sia nella sezione Controlli inclusi , vuol dire ce è già inserita tra i pulsanti del Centro di controllo, mentre se non c'è dovete scorrere ulteriormente in basso e toccarla nella sezione Ulteriori controlli , dove la vedrete di fianco a un pulsante verde con il "+" tondo.

Se utilizzate spesso questa impostazione, non ha senso continuare a scavare nelle Impostazioni per recuperarla, ma potete aggiungerla a Centro di controllo. Per farlo, andate nelle Impostazioni del telefono e toccate la voce Centro di controllo . Qui scorrete verso il basso e individuate la voce Leggi notifiche ad alta voce (di fianco a un'icona con una campanellina bianca su fondo rosso).

C'è un altro aspetto da considerare. Per questa ultima impostazione, ovvero per disattivare la lettura delle notifiche di un'app specifica , noterete che avrete a disposizione due opzioni: Notifiche urgenti e Tutte le notifiche . Le notifiche urgenti sono una novità introdotta con iOS 15 e iPadOS 15, e che per le app supportate permette alle notifiche di arrivare all'utente anche se l'audio dell'iPhone è disattivato o avete configurato una Full immersion .

La funzionalità di lettura delle notifiche su iOS è una soluzione che può essere disattivata a livello di sistema (ovvero tutte le notifiche non verranno lette), o a livello di app (quindi si impedisce solo ad alcune app, come per esempio Messaggi di leggerle, mentre le altre continueranno a esservi comunicate).

In alternativa, potete fare sì che la funzione non legga le notifiche esclusivamente quando indossate gli AirPods. In basso, sotto la sezione Leggi se connesso a, disattivate il pulsante di fianco ad Auricolari. Questa impostazione lascia intatta la capacità di notifica Siri, ma disattiva esclusivamente la funzione per gli auricolari.

Se usate molto Siri, specialmente per continuare a ricevere gli avvisi, questa è l'opzione migliore per non venire continuamente interrotti e continuare a ricevere le vostre notifiche.

Ma magari non volete disattivare completamente la lettura delle notifiche, bensì solo a livello di app. Per impostare una scelta di questo tipo, vedrete l'elenco delle app installate sotto la voce Rispondi senza leggere (una funzione che, per le app e le notifiche che lo supportano, consente a Siri di inviare una risposta senza rileggere il messaggio in arrivo).

Per ogni app, potete impostare le preferenze di notifica e disattivare il pulsante di fianco a Leggi notifiche ad alta voce o, mantenendolo attivo, impostando la preferenza solo per le Notifiche urgenti (se l'app le supporta).

Andiamo a vedere come fare specificamente per l'app Messaggi e per WhatsApp, ma prima vi ricordiamo alcune situazioni particolari.

La prima è nel caso riceviate la lettura delle notifiche dagli altoparlanti (e non dagli AirPods). In questo caso dovete andare in Impostazioni, poi toccare Accessibilità e qui selezionare Siri. Nella pagina che si apre scorrete fino in fondo e disattivate il pulsante di fianco a Leggi le notifiche dagli altoparlanti.

La seconda è in caso abbiate un Apple Watch. In questo caso, se utilizzate le cuffie AirPods o Beats supportate e indossate un orologio della mela, premete la Digital Crown (mentre state usando gli auricolari) e andate nell'app Impostazioni. Qui selezionate la voce Siri e toccate Leggi notifiche ad alta voce.

Come da telefono, potete disattivarlo per non farvi leggere più notifiche, oppure lasciatelo attivato e andate a operare a livello di singola applicazione. Toccate l'app e disattivate il pulsante Leggi notifiche ad alta voce.

Infine, se state ricevendo più notifiche contemporaneamente, potete impedire a Siri di annunciarle tutte togliendo uno degli auricolari o rimuovendo le cuffie. Chiariti questi aspetti vediamo come impedire che gli AirPods annuncino ogni messaggio.

Messaggi

Se volete fare in modo che gli AirPods non annuncino ogni messaggio, dovete seguire le indicazioni mostrate poche righe sopra. Andate nelle impostazioni del telefono e toccate Notifiche. Ora potete scegliere se disattivare il pulsante di fianco a Leggi notifiche ad alta voce, per non far leggere nessuna notifica, oppure potete disattivare il pulsante di fianco a Auricolari sotto alla voce Leggi quando connesso a.

In caso invece vogliate impedire solo la lettura delle notifiche relative ai messaggi, scorrete verso il basso e toccate Messaggi. Qui potete scegliere se disattivare completamente la funzione, disattivando il pulsante di fianco a Leggi notifiche ad alta voce, oppure se consentire solo la lettura dei messaggi urgenti, toccando la voce Notifiche urgenti sotto la scheda Leggi.