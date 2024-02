Come importare i contatti da Google

Avete acquistato un nuovo dispositivo? In questo caso dovrete ora procedere a trasferire i contatti dal vostro vecchio smartphone. Si tratta di una delle operazioni più importanti e a cui prestare più attenzione, in quanto se non eseguito bene, potrete comportare la perdita di numeri utili. Se avete i contatti salvati sull'account Google, allora questa sarà un'operazione relativamente semplice e che non vi richiederà molto tempo. Se non siete esperti di tecnologia non vi dovete preoccupare perché trasferire i contatti da un dispositivo all'altro utilizzando Google è diventato più facile. Se stavate cercando proprio delle informazioni relative a questa procedura, vi confermiamo che vi trovate nel posto giusto, in quanto a seguire troverete le istruzioni dettagliate per procedere con questa importante operazione.

Se vi abbiamo incuriosito a sufficienza e state ancora leggendo, allora prendetevi un po' di tempo da dedicare alla lettura di questa nostra guida che abbiamo scritto proprio per voi.

Vi consigliamo di eseguire i passaggi uno dopo l'altro, proprio mentre ve li illustriamo, in modo tale da riuscire subito a trasferire i contatti senza il rischio di commettere degli errori e di dover ripetere tutto dall'inizio. In men che non si dica potrete avere la vostra rubrica aggiornata e facilmente accessibile sul dispositivo che state utilizzando. Che ne dite, siete pronti per iniziare a importare contatti Google?