Google News è infatti l'aggregatore di notizie di Google, ed è in grado di fornirvi a colpo d'occhio una panoramica delle notizie che più vi possono interessare, sia da telefono che computer. Andiamo a vedere come averlo sempre a portata di mano, oltre a ricordarvi il nostro approfondimento su come disattivare Taboola News .

Volete essere sempre aggiornati sulle ultime notizie quando prendete in mano il vostro telefono o avviate il browser, in modo da farvi un'idea di quello che succede intorno a voi e nel mondo prima di iniziare a lavorare? Allora potrebbe interessarvi sapere come impostare Google News come pagina iniziale .

Indice

Cos'è Google News

Discover è stato introdotto nell'autunno del 2018, in sostituzione di quello che era stato chiamato Google Feed , che aveva lo scopo di "mostrarti contenuti pertinenti, anche quando non stai cercando".

Entrambi hanno lo scopo di mostrarvi le notizie vicino a voi o che più vi interessano, ma Discover è più immediato e pensato come fonte di informazione veloce, in quanto grazie all'intelligenza artificiale seleziona gli articoli in base a quelli che pensa siano i vostri interessi.

A questo punto c'è una precisazione da fare. Se Google News è un aggregatore di notizie con una sezione Per te contenente contenuti consigliati in base ai vostri interessi e disponibile come app per dispositivi mobili o sito Web, Google ha anche sviluppato uno strumento leggermente diverso che si appoggia alla vostra attività su Google News: Discover .

Quindi tutto quello fare è avviare lo strumento, da web o app, assicurarvi di avere effettuato l'accesso con il vostro account Google e impostare le vostre preferenze in modo da essere sicuri di non perdervi neanche una notizia di quanto vi sta più a cuore.

Da questo punto di vista, il servizio è particolarmente interessante per seguire non solo gli argomenti che ritenete più importanti, ma anche i vostri siti preferiti (per esempio, Smartworld !).

Disponibile sul web, iPhone e telefoni Android , lo strumento è estremamente versatile, e vi consente di personalizzare la vostra esperienza di lettura in modo molto preciso, in modo da poter ottenere le informazioni che veramente vi interessano.

Lanciato nel 2002 come servizio online e nel 2006 come app, Google News è uno dei più popolari aggregatori di notizie che potete trovare online, in grado di tenervi aggiornati sugli argomenti più importanti, locali e da tutto il mondo.

Come impostare Google News come pagina iniziale da PC

In basso, nella Home page , avete la sezione Le tue notizie , che si divide in Notizie principali e, di spalla, Notizie locali e Scelti per te .

Una parte è dedicata alle notizie dedicate a voi, Home page, Per te (contenuti consigliati in base alla vostra navigazione), Stai seguendo e News Showcase, e un'altra più generica, con notizie dal vostro Paese, Dal mondo, Notizie locali e vari argomenti che avete selezionato.

Nel 2022, Google ha aggiornato l'interfaccia del suo aggregatore di notizie su Web , rendendolo molto più in linea con il design dell'app per dispositivi mobili.

Impostare questa preferenza è semplicissimo. Avviate il browser, poi cliccate sul menu con tre puntini in alto a destra. Dal menu che si apre selezionate in basso la voce Impostazioni e nella pagina successiva potrete accedere alle impostazioni del browser.

Se volete sapere come impostare Google News come pagina iniziale di Chrome (o di altri browser basati su Chromium, come Edge o Opera), sappiate che non potete far sì che il browser vi mostri Google News ogni volta che aprite una nuova pagina, ma potete impostarlo perché Google News appaia come pagina iniziale ogni volta che lo avviate.

Ma come impostare questa pagina come pagina iniziale del vostro browser? Andiamo a scoprirlo!

In questa pagina, a sinistra, cliccate su Start, Home e nuove schede , e a destra potete effettuare alcune impostazioni. La prima è quella già vista per Chrome, ovvero impostare Google News come pagina iniziale all'avvio dell'app.

Edge è il browser di Microsoft basato su Chromium, quindi molte delle funzioni sono ereditate dal browser di Google. Per impostare Google News come pagina iniziale, cliccate in alto a destra sui tre puntini, poi selezionate la voce Impostazioni nel menu che si viene ad aprire.

Qui inserite l'URL di Google News (quella indicata qui sopra), poi cliccate a destra su Salva. Ora ogni volta che cliccate sul pulsante Home si aprirà Google News.

Safari

Volete sapere come impostare Google News come pagina iniziale su Safari? Niente di più facile, per di più Safari non solo vi consente di impostare un sito a scelta come pagina iniziale, ma anche come pagina di nuovi pannelli o finestre. Avviate Safari sul vostro Mac, poi cliccate in alto a sinistra sul menu Safari.

Qui selezionate la voce Impostazioni e nella finestra che si apre cliccate in alto a sinistra sull'icona Generali. Ora troverete alcuni menu a tendina.

Noi per questo esempio imposteremo Google News come pagina iniziale per tutto, ma voi potete effettuare delle scelte più capillari.

Di fianco Safari si apre con, cliccate sul menu a tendina e selezionate Una nuova finestra. Sotto, di fianco a Apri nuove finestre con: cliccate sul menu a tendina e selezionate Pagina iniziale. Fate lo stesso con la voce sottostante, Apri nuovi pannelli con:.

A questo punto non vi resta che impostare l'URL della pagina iniziale, e come immaginerete dovrete digitare l'indirizzo di Google News: