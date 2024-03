Sapete che iPhone ha una modalità apposita per i bambini? Scoprite come impostarlo in modo da attivare alcune limitazioni e gestire al meglio l'attività online dei vostri figli

Avete deciso di dare un iPhone a vostra figlia o figlio? Che sia il vostro vecchio telefono o uno nuovo, prima dovete effettuare alcune procedure. Non solo perché un minore di età inferiore ai 14 anni non può creare un ID Apple da solo, ma anche per assicurarvi di attivare alcuni controlli. Vediamo quindi come impostare iPhone per bambini in modo da garantire la sicurezza dei nostri figli e poterne gestire l'attività. Perché ci sono diverse operazioni da fare: dalla creazione dell'ID Apple all'impostazione di alcuni controlli, anche magari con Family Link. Andiamo a scoprirle tutte, scoprendo anche cosa fare in caso di problemi e garantiremo una migliore vita online ai bambini (e a noi!).

Indice

Come controllare l'iPhone dei figli

Se siete qui è perché avete deciso di dare un iPhone a vostro figlio. Ma perché impostarlo apposta e non lasciarglielo semplicemente in mano? Prima di tutto, perché i bambini con un'età inferiore a 14 anni non sono autorizzati a crearsi un ID Apple da soli. Quindi se vostra figlia o vostro figlio ha 9, 11 o 12 anni, avrà bisogno che attiviate In famiglia e poi creiate un ID Apple per loro. In secondo luogo, è bene impostare alcuni controlli parentali, come il blocco degli acquisti, la gestione di Tempo di utilizzo e alcune restrizioni. Eventualmente, anche la condivisione della posizione in Dov'è. Se il telefono è nuovo, potete procedere con il capitolo successivo, mentre se è il vostro vecchio iPhone dovrete prima resettarlo. Per farlo, andate nelle Impostazioni e toccate Generali. Poi selezionate Trasferisci o inizializza iPhone e toccate in basso la scritta Inizializza contenuto e impostazioni. Toccate Continua, autenticatevi e disattivate le funzioni come Dov'è, poi il telefono verrà portato alle impostazioni di fabbrica. Adesso potete procedere al passo successivo.

Come creare un ID Apple per un minore

Come abbiamo spiegato nel capitolo precedente, se la bambina o il bambino hanno meno di 14 anni, dovrete creare un ID Apple per loro. Questa operazione è necessaria in modo da non lasciare, per esempio con un vecchio iPhone, libero accesso ai vostri dati. Inoltre in questo modo potete impostare più facilmente i controlli parentali, oltre a poter accedere ai servizi della mela. Come creare ID Apple per bambini da iPhone

Per creare un ID Apple per un minore di 14 anni, c'è bisogno di un responsabile dotato di carta di credito, e potete farlo da iPhone o Mac. Dal vostro iPhone, andate nelle Impostazioni del telefono, poi toccate Famiglia (In famiglia per iOS 15 e precedenti). Se non avete ancora configurato In famiglia, toccate Configura "In famiglia", poi selezionate Inizia e Continua. Poi completate la configurazione di In famiglia. Toccate il pulsante in alto a destra Aggiungi membro (un omino stilizzato con un "+") e selezionate Crea un account per bambini. Toccate Continua e nella pagina seguente inserite o confermate i vostri dati di pagamento associati all'ID Apple. Questa procedura non comporta addebiti, serve solo per verificare la vostra età. Toccate Accetto e inserite il nome e la data di nascita di vostra figlia o vostro figlio. Apple ricorda di assicurarsi di inserire la data di nascita corretta perché non può essere successivamente modificata. Digitate l'indirizzo email del bambino da utilizzare per l'ID Apple. Poi riceverete un PIN da inserire nella schermata Codice di verifica. Potete anche usare l'indirizzo @icloud.com suggerito o il suo nickname in Game Center. Come creare ID Apple per bambini da Mac

Per creare un ID Apple per bambini da Mac, cliccate in alto a sinistra sull'icona Apple e selezionate Impostazioni di sistema. Poi cliccate in alto su Famiglia e selezionate Aggiungi membro. Adesso cliccate su Crea un account per bambini, poi seguite le istruzioni inserendo i vostri dati di pagamento e accettando i termini del servizio. Nella pagina Inserisci i dati del bambino inserite nome, data di nascita ed email del bambino, poi cliccate su Verifica. Cosa fare se non si riesce a creare un ID Apple per bambini In genere la procedura sopra esposta procede senza intoppi, ma a volte potreste avere problemi a creare un ID Apple per bambini. Cosa fare? Se state operando da iPhone, il primo consiglio è riprovare da PC. Se anche in questo modo non riuscite a risolvere, dovete provare a contattare l'assistenza Apple. Potete farlo dal sito oppure chiamando il numero verde 800915904.

Come impostare un iPhone per bambini

Adesso che avete creato l'ID Apple per vostra figlia o vostro figlio, potete impostarlo. In realtà questa procedura si può fare anche successivamente, ma è più comodo averlo già pronto. Vediamo comunque le varie situazioni. Ovvero se avete sottomano il vostro iPhone o meno, e se volete invece impostare il nuovo iPhone dalle Impostazioni. Come configurare il nuovo iPhone con Inizia subito

Se avete configurato In famiglia sul vostro iPhone, potete utilizzare Inizia subito per configurare un nuovo iPhone o iPad per un minore. In questo modo potete subito impostare i controlli parentali (dovete avere un iPhone con iOS 16 o successivi e il Bluetooth attivo). Sbloccate il vostro iPhone, su cui avete effettuato l'accesso con il vostro ID Apple. Poi prendete il nuovo iPhone per il bambino e tenete premuto il tasto laterale o quello superiore fino a quando non verrà visualizzato il logo Apple. Avvicinate il vostro iPhone al nuovo dispositivo. Quando sul vostro iPhone vedete la voce Configura nuovo iPhone, toccate Continua, poi seguite le istruzioni sullo schermo. A un certo punto, se avete già creato l'ID Apple per il bambino, toccate il suo nome. In alternativa, toccate Crea un nuovo account per bambini per creare un nuovo ID Apple. Terminate la configurazione del dispositivo del bambino (se volete impostando i controlli parentali). Come configurare il nuovo iPhone senza Inizia subito Se non volete usare Inizia subito, perché per esempio non avete il vostro iPhone sottomano, accendete il nuovo iPhone. Quando appare la schermata di Inizia subito, toccate la voce Configura senza un altro dispositivo. Seguite le istruzioni sullo schermo e toccate Configura per un minore della famiglia, per poi seguire le indicazioni e terminare la configurazione. Se volete, impostate i controlli parentali. Come configurare il nuovo iPhone dalle Impostazioni

Un altro modo per impostare un iPhone per un bambino è successivamente alla configurazione iniziale, nel caso non abbiate effettuato l'accesso. Per farlo, andate nelle Impostazioni del telefono toccando l'icona a forma di ingranaggio. Toccate in alto Esegui il login su iPhone e a questo punto se avete sottomano il vostro iPhone toccate Usa un altro dispositivo Apple. Seguite le istruzioni sullo schermo, poi, se nel gruppo familiare è già presente un bambino, toccate il suo nome. Poi selezionate Inizia. Se dovete creare un nuovo ID Apple per il bambino, toccate Crea un nuovo account per bambini. Se invece non avete il vostro telefono con voi, potete accedere con un indirizzo email o un numero di telefono e una password. In questo caso toccate Accesso manualmente e selezionate Accedi per un minore della famiglia. Completate la configurazione seguendo le istruzioni a schermo e se volete impostate i controlli parentali. Come attivare i controlli parentali sull'iPhone

Durante la configurazione, potete seguire le istruzioni a schermo per impostare alcuni controlli arentali. Tra queste trovate le restrizioni in base all'età dei contenuti presenti in app, libri, programmi TV e film. Potete anche impostare la pausa di utilizzo e limiti per app specifiche, e restrizioni relative ai contatti con cui comunicare. Infine potete impostare l'approvazione degli acquisti e dei download gratuiti. Se non avete attivato i controlli parentali durante la configurazione iniziale, potete farlo in un secondo momento. Questi sono sistemi integrati per monitorare e proteggere l'attività online del bambino. Andiamo a vederli. Attivate le restrizioni sui contenuti Andate nelle Impostazioni e toccate Tempo di utilizzo, poi selezionate Attiva Tempo di utilizzo. Selezionate Questo iPhone appartiene a un minore. Se non volete che il bambino modifichi le restrizioni, toccate Utilizza codice "Tempo di utilizzo" per creare un codice. Reinserite il codice per confermare Adesso toccate Restrizioni sui contenuti e privacy, inserite il codice e attivate le restrizioni e scegliete quelle da attivare. Impedite contenuti espliciti Andate in Restrizioni e privacy sotto Tempo di utilizzo e toccate Restrizioni dei contenuti. Scegliete le impostazioni che preferite. Per impedire invece la visualizzazione di alcuni contenuti web, sotto Restrizioni dei contenuti toccate Contenuti web. Scegliete Accesso illimitato, Limita i siti web per adulti o Siti web consentiti per consentire solo alcuni siti web. Infine, potete anche limitare Game Center andando in Restrizioni dei contenuti e poi toccando in basso Game Center. Qui scegliete di limitare i giochi multiplayer, l'aggiunta e la connessione con gli amici, la registrazione dello schermo e altro. Attivate Chiedi di acquistare

Se desiderate autorizzare gli acquisti o l'installazione di app gratuite sul telefono di vostra figlia o figlio, potete attivare Chiedi di acquistare. Per farlo, andate nelle Impostazioni, toccate il vostro nome e poi selezionate In famiglia. Toccate il nome della bambina o del bambino e selezionate Chiedi di acquistare. In iOS 15 e precedenti dovete toccare prima Chiedi di acquistare e poi il nome della bambina o del bambino. Attivate Dov'è Se volete sapere dov'è vostra figlia o figlio, potete attivare Dov'è. Andate nelle impostazioni del telefono della bambina o del bambino, selezionate Famiglia e toccate Condivisione posizione. Toccate il vostro nome per condividere la posizione. Impostate Distanza dallo schermo Guardare un dispositivo troppo da vicino per lunghi periodi di tempo può aumentare il rischio di miopia negli utenti più giovani. L'iPhone è in grado di avvertire quando viene tenuto a meno di 30 cm per lunghi periodi di tempo e vi invita ad allontanarlo. Questa opzione è attiva di default per i minori di età inferiore ai 13 anni che fanno parte di un gruppo "In famiglia". Potete controllare andando nelle Impostazioni del telefono e selezionando Tempo di utilizzo. Ora toccate "Distanza dallo schermo", quindi attivate l'opzione. Come funziona Family Link su iPhone

Un altro modo per impostare dei controlli parentali sull'iPhone di un bambino è utilizzare Family Link. Per usare l'app di Google su iPhone, scaricatela dall'App Store sia sul vostro telefono che su quella di vostro figlio, poi avviatela ed effettuate l'accesso con il vostro account Google. Per impostarla e utilizzarla correttamente vi rimandiamo alla nostra guida dedicata. In pratica dovrete impostare il vostro account e quello di vostro figlio. Successivamente impostate i controlli e le restrizioni.

Domande e risposte

Come limitare iPhone per bambini? Se volete limitare un iPhone per un bambino, andate nelle Impostazioni e toccate Tempo di utilizzo. Attivate Tempo di utilizzo, selezionate Continua e poi impostate Pausa di utilizzo, Limitazioni app e Contenuti e privacy secondo necessità. Potrebbe essere necessario impostare un Codice Tempo di utilizzo