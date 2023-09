Andiamo a scoprire tutti i dettagli di questi aggiornamenti, non prima di ricordarvi come creare un account Steam .

Ma come iniziare Cyberpunk 2077 2.0 e Phantom Liberty ? Se il primo infatti offre una serie di miglioramenti a funzioni come i Perk, le Abilità, il Cyberware e l'interfaccia, il DLC introduce una trama completamente nuova, nuovi personaggi, nuove aree e altri contenuti.

Per molti appassionati, Cyberpunk 2077 è stata una delusione, per altri un sogno interrotto, e per altri ancora un capolavoro, ma qualunque sia il vostro sentimento, rispolverate la tastiera perché a settembre 2023 sono arrivate due novità importanti: l'aggiornamento gratuito Cyberpunk 2077 2.0 e il DLC a pagamento Phantom Liberty .

Indice

Cos'è Cyberpunk 2077 2.0

Qui sotto potete vedere come appare il nuovo build planner (che trovate a questo indirizzo ) - notate che Relic è esclusivo per il DLC Phantom Liberty. Inoltre ora potrete sparare dall'auto mentre guidate, e grazie a un perk apposito potrete hackerare le auto a distanza ed eliminarle senza fare fuoco.

L'aggiornamento non apporta modifiche importanti alla trama, anche se introduce alcune scene minori, minigiochi e piccole missioni, e gli sviluppatori hanno affermato che l'obiettivo con l'aggiornamento 2.0 era quello di dare all'utente più libertà di giocare in base ai loro stili di gioco preferiti, oltre a quello di iniziare un nuovo gioco. E se scegliete di non ricominciare da zero, avrete comunque l'opportunità di incorporare nel vostro personaggio i cambiamenti, oltre ad accedere a un'introduzione che vi consente di conoscere le modifiche al Cyberware.

Se avete visto la nostra recensione di Cyberpunk 2077 , saprete che ci ha lasciato con l'amaro in bocca a causa di numerosi problemi, alcuni dei quali non risolti neanche dopo un anno .

Ma non solo, ora consumerete stamina anche sparando, e per questo è cambiata anche la barra dell'energia.

Cos'è Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

V viene spinto in questo ambiente pericoloso in maniera tipicamente "videogiochesca", deve completare una missione per salvare il presidente dei Nuovi Stati Uniti . Ma non siamo in CoD, e presto vi troverete in mezzo a un intrigo di spie - tra cui Idris Elba alias Solomon Reed - condito dal cyberspazio. Le missioni sono emozionanti, i dialoghi convincenti, e c'è persino un interludio musicale di tutto rispetto.

L'espansione introduce una nuova storia in una nuova area di Night City, Dogtown, un distretto fortificato gestito dall'autoproclamato dittatore militare Kurt Hansen : Dogtown è Night City nella sua forma più bella e squallida allo stesso tempo. Troverete grattacieli impossibili e discoteche piramidali in vetro, fiancheggiate da una rete stradale fatiscente ingombra di spazzatura. A un'estremità del distretto c'è uno scintillante stadio sportivo che serve da centro commerciale di Dogtown, all'altra una baraccopoli fatta di casse di spedizione.

Come l'albero Riflessi, l'albero Intelligenza o l'albero Relic, che dà diverse nuove abilità per i vostri Cyberware (ed è esclusivo di Phantom Liberty). Come abbiamo anticipato nel capitolo precedente potrete ottenere quest'ultimo solo utilizzando punti guadagnati a Dogtown, quindi saranno esclusivi. Fermo restando il sistema di aggiornamento passivo che vi consente di aumentare le vostre abilità man mano che il livello si alza.

Come abbiamo visto nel precedente capitolo c'è un sistema perk completamente ridisegnato, che invece di basarsi su una miriade di impercettibili aggiornamenti passivi per migliorare le proprie abilità punta a nuovi alberi che consentono di affrontare le situazioni.

Come iniziare Cyberpunk 2077 2.0

Ora che abbiamo chiarito cosa siano Cyberpunk 2077 2.0 e Phantom Liberty, possiamo vedere come installare questi due aggiornamenti e iniziare a giocarci.

Per quanto riguarda Cyberpunk 2077 2.0, come abbiamo visto gli sviluppatori consigliano, per la migliore esperienza, di iniziare un nuovo gioco da zero, e, visto che le modifiche ai sistemi di gioco cruciali sono ampie, aggiungono anche di disinstallare le mod fino a quando la comunità di modding non avrà la possibilità di aggiornarle. Le vecchie mod potrebbero infatti creare problemi durante il gioco e, in alcuni casi, anche causare errori critici.

C'è un altro punto importante che abbiamo visto alla fine delle novità di Cyberpunk 2077 2.0 e che riguarda nello specifico i PC: la modifica dei requisiti minimi di sistema. Il punto più importante è che ora il gioco deve essere giocato da SSD e non da Hard Disk o scheda SD, in caso utilizziate una Steam Deck a causa della minore larghezza di banda che potrebbe causare un rallentamento dello streaming di nuovi contenuti.

Gli sviluppatori specificano che questo non significa che il gioco non girerà senza questi requisiti, ma che non è stato testato in tali condizioni, quindi non ne viene garantito il funzionamento.

Requisiti senza il ray tracing : Minimo: preset grafica in-game Low. Risoluzione: 1080p. FPS previsto: 30. Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit. Processore: Core i7-6700 o Ryzen 5 1600. Scheda grafica: Geforce GTX 1060 6GB o Radeon RX 580 8GB o Arc A380. Vram: 6 GB. Ram: 12GB. Storage: SSD da 70 GB. Consigliato: preset grafica in-game High. Risoluzione: 1080p. FPS previsto: 60. Sistema operativo Windows 10 a 64 bit. Processore: Core i7-12700 o Ryzen 7 7800X3D. Scheda grafica: Geforce RTX 2060 Super o Radeon RX 5700 XT o Arc A770. Vram: 8 GB. Ram: 16 GB. Storage: SSD da 70 GB. Ultra: preset grafica in-game Ultra. Risoluzione: 2160p. FPS previsto: 60. Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit. Processore: Core i9-12900 o Ryzen 9 7900X. Scheda grafica: Geforce RTX 3080 o Radeon RX 7900 XTX. Vram: 12 GB. Ram: 20 GB. Storage: 70 GB NVME.

: Requisiti con il ray tracing : Ray tracing minimo : grafica preimpostata nel gioco: ray tracing Low. Risoluzione: 1080p. FPS previsto: 30. Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit. Processore: Core i7-9700 o Ryzen 5 5600. Scheda grafica: Geforce RTX 2060 o Radeon RX 6800 XT o Arc A750. Vram: 8 GB. Ram: 16 GB. Storage: SSD da 70 GB. Ray tracing consigliato : preimpostata grafica di gioco: ray tracing ultra . Risoluzione: 1080p. FPS previsto: 60. Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit. Processore: Core i9-12900 o Ryzen 9 7900X. Scheda grafica: Geforce RTX 3080Ti o Radeon RX 7900 XTX. Vram: 12 GB. Ram: 20 GB. Storage: 70 GB NVME. Ray tracing Overdrive (DLSS Frame Generation attivata): preimpostata grafica di gioco: ray tracing overdrive . Risoluzione: 2160p. FPS previsto: 60. Sistema operativo: Windows 10 a 64 bit. Processore: Core i9-12900 o Ryzen 9 7900X. Scheda grafica: Geforce RTX 4080. Vram: 16 GB. Ram: 24 GB. Storage: 70 GB NVME.

:

Se volete sapere come installare la patch e possedete già il gioco, tutto quello che dovete fare è disinstallare ogni mod e poi semplicemente aggiornarlo all'ultima versione.

Altrimenti, acquistatelo e poi aggiornate.