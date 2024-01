Come iniziare Palworld? Trucchi e consigli

Come iniziare a giocare a Palworld?

Sono lì per servirti in ogni modo possibile, o quasi.

Ebbene, tieniti forte: se ti aspetti un'avventura alla Pokémon sappi che sei molto, molto, molto lontano da casa . In un posto brutale e cinico dove i tuoi Pal, ovvero quelle adorabili creature che si vedono negli screenshot del gioco, non sono lì per farsi accarezzare o aiutarti a combattere.

Andiamo però al sodo: come si gioca Palworld ? Magari lo stai scaricando proprio in questo momento, e vuoi essere sicuro di iniziare al meglio la tua avventura.

Il gioco è disponibile in Accesso Anticipato (Early Access) su PC e Xbox , per il momento, ma nulla esclude che in un secondo momento il titolo possa uscire anche per PlayStation 5.

Indice

Cos’è Palworld?

Palworld è un gioco molto colorato e all'apparenza simile a quello che potremmo ricondurre a un videogioco di mostri collezionabili. Anche, ma non solo. Palworld è questo e molto altro, e questo "molto altro" potrebbe non piacere a tutti. Chi lo ha sentito definire come un "Pokémon con le pistole" ha solo grattato la superficie di questo titolo.

Palworld è un gioco di sopravvivenza ambientato su Palapagos, in cui il tuo personaggio precipita in seguito a un misterioso incidente. Su quest'isola non dovrai solo catturare i Pal, ovvero queste simpatiche creature. Dovrai anche impiegarle per una serie di lavori un po' particolari: potresti metterli all'opera in una catena di montaggio, o magari potresti usarli per combattere.

Il sistema di crafting (costruzione di oggetti), di farming (coltivazione e raccolta) e di costruzione di edifici richiede che i tuoi Pal ti assistano in ogni fase del lavoro. Perché sì: questo gioco è anche un base builder, a modo suo.

E se hai fame? Non c'è niente di meglio di un buon Pal a colazione. È la dura legge della sopravvivenza.

Se queste premesse fanno al caso tuo, e in generale sei almeno interessato al gioco, in questa guida ti spieghiamo come scaricare Palworld e tutto quello che devi sapere a riguardo.