Tutto quello che devi sapere sulle beta di iOS: come installarle su iPhone e come tornare alla stabile

Apple in genere rilascia al pubblico il suo ultimo iOS in concomitanza con il lancio dei nuovi iPhone, quindi in autunno di ogni anno, intorno a metà settembre.

Ma non dovete attendere tutto quel tempo per provare le più recenti funzionalità del sistema operativo della mela. Come Google per Android e Microsoft per Windows, Apple infatti rilascia al pubblico delle versioni di sviluppo, per permettere agli utenti di provare in anticipo le nuove funzioni. Vediamo quindi come avere gli aggiornamenti beta di iOS sul proprio iPhone.

Ma prima di procedere, è bene sapere cosa sia una beta e cosa possa potenzialmente comportare per chi la installa. Dovete essere infatti disposti ad accettare qualche possibile instabilità, e per questo prima di installarla, cosa che comunque non è una buona idea fare su un telefono che dobbiamo usare per lavoro, dovreste fare un backup.

Non solo, ma non c'è un'unica beta: dal 2023 chi proprio non sta nella pelle può provare anche le beta per sviluppatori.

Queste sono sì più instabili, ma vengono rilasciate prima, ovvero intorno a giugno, rispetto a quelle pubbliche che invece sono lanciate in genere a luglio. Scopriamo quindi come fare in tutti i casi, oltre a vedere anche come tornare alla stabile per chi dovesse cambiare idea.