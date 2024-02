Perché la console portatile è un computer a tutti gli effetti, e ci sono diversi sistemi per superare facilmente le limitazioni del sistema . Andiamo a vedere come fare, ma non prima di ricordarvi il nostro approfondimento su come formattare Steam Deck .

Che fare? Nessuna paura, andiamo a vedere come installare Epic Games su Steam Deck , sia usando i launcher Heroic e Lutris, che tramite Proton per installare il launcher originale dello Store.

Indice

Perché Epic Games Store non funziona su Steam Deck

Il vantaggio di aggiungere il supporto all'Epic Games Store poi è Epic Games regala due giochi a settimana , quindi potete ottenere più giochi senza costo, e neanche troppa fatica. Certo, ci sono delle limitazioni, ma questi strumenti continuano a migliorare: andiamo a vedere come fare in tutti e tre i casi.

Ci sono diversi modi per portare i giochi di Epic su Steam Deck. I più comuni prevedono l'utilizzo di launcher universali come Heroic e Lutris , fondamentalmente delle versioni create dalla comunità dell'Epic Store che possono essere eseguite nativamente su Linux.

Questa limitazione non è però particolarmente grave: su Steam Deck i giochi per Windows , e quindi anche quelli di Epic, possono funzionare senza problemi.

Nel caso abbiate installato Windows (a proposito, ecco come fare ), non c'è nessun problema, ma se siete sul sistema operativo originale dovrete utilizzare degli stratagemmi, in quanto anche se Epic Games supporta ufficialmente Linux con il suo software Easy Anti Cheat , non ha portato il suo Store sulla piattaforma.

Steam ha da sempre permesso di aggiungere titoli di altre fonti alla libreria, e lo stesso vale per Steam Deck , ma per Epic la storia è un po' diversa.

Ma perché qualcuno vorrebbe sapere come installare giochi Epic Games su Steam Deck? Forse non lo sapete, ma la popolarissima console di Valve utilizza un sistema operativo proprietario basato su Arch Linux, SteamOS, che consente l'accesso diretto allo store di Steam.

Come installare giochi Epic Games su Steam Deck con Heroic

Heroic Games Launcher consente anche di cambiare le versioni di Proton e utilizzare le versioni personalizzate WineGE che potrebbero aiutarvi a superare eventuali incompatibilità. Tenete sempre d'occhio il repository WineGE su Github per eventuali aggiornamenti sui giochi per cui viene aggiunto il supporto.

Per questo motivo è necessario abilitare il launcher Heroic Games perché funzioni in modalità gioco. Cliccate su Giochi nella barra degli strumenti e scegliete l'opzione Aggiungi un gioco non Steam alla mia libreria .

C'è un limite a questa soluzione: ogni volta che volete accedere al launcher dovete passare per la modalità Desktop , il che non è molto comodo .

Una volta in modalità Desktop , cliccate sull'icona Discover , che potete trovare sulla barra degli strumenti o nel menu Tutte le app , e cercate Heroic Games Launcher , che è comodissima in quanto incluso in Flathub.

Per procedere, avviate Steam Deck e premete il pulsante Steam , poi scorrete in basso, cliccate su Power e selezionate modalità Desktop (potete passare direttamente anche tenendo premuto il tasto di accensione).

Come installare giochi Epic Games su Steam Deck con Lutris

Lutris è un launcher alternativo per accedere alla propria libreria Epic Games da Steam Deck, ma purtroppo a differenza di Heroic non è incluso in Flathub. Per questo motivo, per installare Lutris è ancora più critico utilizzare tastiera e mouse esterni in quanto dovrete inserire dei comandi da tastiera.

In caso non ne siate dotati, potete utilizzare la tastiera a schermo premendo i pulsanti Steam + X, per utilizzare poi i controlli touch e i due trackpad o il pad direzionale per muovervi nell'interfaccia.

Andate in modalità Desktop come visto sopra, ovvero premendo il pulsante Steam per poi scorrere verso il basso, selezionare Power e cliccare in basso su Passa alla modalità desktop.

La console si caricherà in ambiente Desktop: aprite il menu Start e cercate Konsole, che aprirà una finestra del terminale. Quello che stiamo per fare è di installare Lutris su Flathub: copiate il seguente comando e incollatelo nella finestra, per poi premere Invio:

flatpak install flathub org.gnome.Platform.Compat.i386 org.freedesktop.Platform.GL32.default org.freedesktop.Platform.GL.default

Questo comando aggiornerà l'app Discover per includere Lutris, così come altre applicazioni aggiuntive da Flathub. Adesso la procedura è la stessa che abbiamo visto per Heroic: cliccate su Discover e cercate Lutris, poi cliccate su Installa.

A procedura terminata, avviate Lutris ed entrate nel vostro account Epic Games, in modo da accedere alla vostra libreria.

Infine, come per Heroic, per avviare Lutris dalla modalità Gioco, cliccate su Giochi nella barra degli strumenti e scegliete l'opzione Aggiungi un gioco non Steam alla mia libreria.

Successivamente, selezionate la casella accanto a Lutris e cliccate su Aggiungi programmi selezionati, poi tornate in modalità Gioco e nella libreria, sotto la scheda non Steam, troverete Lutris.

Come Heroic, Lutris consente di installare ed eseguire giochi per Windows, e potete usarlo anche per installare vecchi titoli di cui disponete solo il file .exe.

Non è necessario installare sia Lutris che Heroic, perché fanno entrambi la stessa cosa, ma non sono perfetti, e magari con uno dei due potreste avere dei problemi di compatibilità e non con l'altro. Detto questo, se avete problemi potete provare a installare direttamente il launcher Epic Games: vediamo come fare.