Chiarito questo punto, andiamo a scoprire come usare AltStore per installare file IPA su iPhone, oltre a ricordarvi come creare dei widget su iPhone .

Ma com'è possibile e come installare file IPA su iPhone ? Tutto avviene grazie a uno store alternativo all'App Store, chiamato AltStore. Vediamo cos'è e come installarlo, da Windows o Mac, in modo da poter installare i file IPA (che sta per iOS Package App Store) sul vostro melafonino. Sembra complicato? Beh, certamente non è semplice come installare app dall'App Store , ma con un po' di pazienza potrete anche voi apprezzare i vantaggi di questo sistema, fermo restando che installare file IPA sul telefonino potrebbe esporvi a rischi di cui noi non ci riteniamo responsabili, così come non lo saremo per un uso illegale di questo sistema come la pirateria, che noi non promuoviamo in nessun modo.

Installare app su iPhone o iPad non da App Store , e senza jailbreak? Dev'essere uno scherzo, vero? No, non solo non è uno scherzo, ma è anche un sistema open source per superare i limiti dei dispositivi della mela.

Indice

Come installare file IPA su iPhone senza jailbreak

Ma cosa fare se non si vuole effettuare questa procedura? In realtà ci sono altri sistemi, e il più semplice e sicuro è AltStore. Questo strumento, ideato da Riley Testut , si basa sullo stesso sistema della mela per consentire agli studenti di creare app per iPhone senza dover pagare 99 dollari l'anno per l'account sviluppatore, con il limite di installare fino a tre app utilizzando il proprio ID Apple.

Come molti di voi sapranno, iOS, il sistema operativo degli iPhone (così come iPadOS per gli iPad), non consente l'installazione di app al di fuori dell'App Store , e l'unico modo per ovviare a questo limite è il cosiddetto jailbreak .

AltStore quindi è uno store alternativo. Ma questo non spiega molto, visto che non si possono installare app al di fuori dell'App Store. In realtà, AltStore è un'app che installate sul vostro iPhone o iPad e che comunica con un computer, Mac o PC Windows, sulla stessa rete.

Questo consente, come vedremo, di installare fino a tre app in formato IPA sul telefono, senza alcun controllo da parte di Apple. Capirete bene come l'installazione di file IPA apra potenzialmente le porte a una serie di rischi, non solo per il vostro telefono, ma anche legali, in quanto è possibile cercare o installare app che violano le licenze degli sviluppatori.

Questo non è un fenomeno che incentiviamo, e di cui non ci riteniamo responsabili in nessun modo e che lo stesso Testut non approva, e infatti, pur potendo installare qualsiasi file IPA, lo sviluppatore ha costruito un marketplace di app sicure a cui non solo è dedicata una pagina informativa, con le autorizzazioni richieste dall'app, ma anche una notifica in caso l'app cambi queste richieste a seguito di un aggiornamento (la funzione è in arrivo con AltStore 2.0).

Detto questo, qualunque operazione compiate seguendo questa guida lo fate a vostro rischio e pericolo.

Ma come funziona AltStore, e come si possono installare file IPA su iPhone o iPad? Prima di tutto, AltStore è un progetto gratuito e open source (qui trovate la pagina su GitHub), controllato da decine di sviluppatori e molto conosciuto, che sfrutta lo stesso sistema del programma Xcode di Apple utilizzato per sviluppare app che consente di inviare un'app in formato IPA dal proprio computer all'iPhone per testarla. Questo processo utilizza il vostro ID Apple e relativa password, ma non va ad AltStore, solo ad Apple per l'autenticazione e conservato nel portachiavi del dispositivo in modo che non possa essere letto da altri. In ogni caso, se non vi fidate, potete creare un account usa e getta.

AltStore firma quindi l'applicazione con il vostro ID Apple in modo che l'app possa essere eseguita. Per farlo, dovrete utilizzare il certificato di sviluppatore nelle impostazioni del dispositivo, e quando lo farete potrete installare un'app e utilizzarla, ma solo per sette giorni.

Il fatto è che AltStore non funziona da solo, ma si basa su un computer sulla stessa rete che esegue AltServer, quindi avrete bisogno sia di iTunes che iCloud installati su quel dispositivo. AltServer è un'app complementare che serve per installare e aggiornare le app connettendosi ad AltStore.

Questo serve perché Apple ha imposto la limitazione che gli sviluppatori con account gratuito non possano installare un'app localmente, ma solo attraverso la sincronizzazione Wi-Fi con iTunes. Quindi AltServer non solo è necessario per l'installazione iniziale, ma anche successivamente. Inoltre, come dicevamo, le limitazioni di Apple non consentono di utilizzare un'app installata in questo modo per più di una settimana, quindi per superare questo limite Testut ha fatto sì che AltStore aggiorni automaticamente la chiave di firma sull'app allo scadere di questo periodo, in modo da poter ottenere altri sette giorni di utilizzo. Questo può avvenire in background, ma per funzionare richiede - ancora - che siate nella stessa rete del computer che esegue il server di AltStore, AltServer appunto.

L'altra limitazione, come abbiamo detto, è che potrete installare solo fino a tre app. Chiariti questi punti, andiamo a vedere come installare AltStore su iPhone o iPad, da Windows o Mac, perché come abbiamo detto per la procedura avrete bisogno di un PC con iTunes e iCloud.

Un ultimo appunto. Probabilmente molti di voi si chiederanno perché Apple non blocchi questo metodo cambiando il suo codice. Secondo Testut, il motivo è semplice. AltStore sfrutta lo stesso meccanismo di Xcode, l'ambiente di sviluppo di Apple per creare app per i suoi sistemi operativi. Cambiarlo sarebbe un investimento enorme, non giustificato dall'infinitesimale bacino di utenti di AltStore. Anche perché, per quanto semplice, la procedura per installare app in questo modo è piuttosto limitata e non è certo istantanea come installare app dall'App Store.

Detto questo, vediamo come installarlo e usarlo.

Come installare AltStore da Windows

Per installare AltStore da Windows, dovrete scaricare iTunes e iCloud da Apple e non dal Microsoft Store.

iTunes va scaricato da qui e iCloud da qui. Sono link ufficiali di Apple, quindi andate sul sicuro.

Ora potete scaricare AltServer, che trovate sul sito di AltStore. Scorrete fino in fondo e cliccate su Download sotto Windows.

Premete i tasti Windows + E e andate nella cartella Download del computer. Cliccate con il tasto destro su AltInstaller.zip e selezionate Estrai tutto. Toccate Estrai e nella cartella AltInstaller cliccate due volte su setup per installare AltServer. Cliccate su Next tre volte, poi su Sì e infine su Close.

Seguite le istruzioni a schermo e una volta finita l'installazione premete il tasto Windows e scrivete AltServer, poi cliccate su Esegui come amministratore sotto AltServer. Cliccate su Sì e se richiesto date il consenso per l'accesso alle reti private mettendo la spunta di fianco a Reti private e poi cliccando su Consenti accesso.

Riceverete una notifica in basso a destra che vi conferma come AltServer sia in esecuzione e l'icona di AltServer apparirà nella barra delle applicazioni, in basso a destra, in quanto il programma verrà eseguito in background.

Se non la vedete, cliccate sulla cuspide verso l'alto di fianco all'icona del Wi-Fi e la riconoscerete dal simbolo "<>".