Volete giocare ai titoli Game Pass su Steam Deck? Si può fare, sia via cloud che in locale, ma non è proprio immediato: vi spieghiamo tutto!

La libreria di giochi a cui può accedere Steam Deck è senz'altro enorme, ma Steam non offre un servizio in abbonamento, e quindi potreste chiedervi se non sia possibile accedere a Game Pass di Microsoft dalla popolarissima console di Valve. Certo che sì! Vediamo come installare Game Pass su Steam Deck, per giocare sia con che senza cloud. Perché Steam Deck è una console estremamente versatile, e se dal 2022 Microsoft consente (con alcune modifiche) di accedere al servizio cloud della piattaforma, per chi desidera giocare dal dispositivo è necessario un intervento più radicale. Scopriamo come fare, ma non prima di ricordarvi il nostro approfondimento su come installare Epic Games su Steam Deck.

Indice

Perché installare Game Pass su Steam Deck

Come sicuramente saprete, Steam Deck consente di accedere all'immenso catalogo di Steam per trovare tutti i giochi che potete desiderare, ma a volte questo non è sufficiente, e potreste desiderare di più. E questo "di più" potrebbe essere il servizio di Xbox Game Pass, che con la sua piattaforma vi permette di accedere in abbonamento a un catalogo di quasi 500 titoli: perché non combinare i due? Esatto: potete giocare ai titoli di Game Pass su Steam Deck, e avete due sistemi a disposizione. Il primo richiede solo un po' del vostro tempo, e anche se la procedura potrebbe mettere un po' in soggezione all'inizio non è così complicata. Ma attenzione, questo sistema non vi permette di installare Game Pass sulla console portatile, quanto di effettuare una modifica a Edge per accedere da cloud. Che fare se volete installare Game Pass su Steam Deck e giocare ai suoi titoli dal dispositivo, senza usare il cloud? In questo caso le operazioni da compiere sono un po' più complesse, e richiedono l'installazione di Windows al posto del sistema operativo originale della console, SteamOS (che è basato su Arch Linux). Tutto questo però non servirà a nulla se non avete ancora un abbonamento Game Pass: nel caso, non perdetevi il nostro approfondimento su come attivarlo. Detto questo, andiamo a vedere come giocare a Game Pass da Steam Deck con cloud e come installare il servizio di Microsoft sulla console per giocare senza cloud.

Come giocare a Game Pass su Steam Deck col cloud

Il modo più semplice per giocare a Game Pass da Steam Deck è utilizzare la soluzione proposta da Microsoft stessa, che consente di accedere alla piattaforma da cloud attraverso il browser Edge. Quello che andremo a fare sarà quindi aggiungere una scorciatoia per Microsoft Edge alla libreria Steam in modalità desktop, in modo poi da collegarvi ai server di Microsoft tramite Xbox Cloud Gaming. Questo significa che potrete giocare solo con una connessione Internet attiva. Se cercate un gioco per installare Game Pass su Steam Deck e giocare senza cloud, vi rimandiamo al capitolo successivo. Questa procedura, come abbiamo anticipato, proviene direttamente da Microsoft, quindi non c'è nessun rischio di rompere qualcosa. Prima di procedere a spiegare le operazioni da compiere, vi consigliamo di collegare una tastiera e un mouse alla console tramite un adattatore USB-C, in quanto sebbene sia possibile utilizzare la tastiera touch (che potete sempre richiamare premendo il pulsante Steam + X) insieme ai controlli touch e al trackpad, rende tutto molto più semplice. Adesso siete pronti a iniziare. Come primo passo, installiamo Microsoft Edge sulla Steam Deck avviando la console ed entrando in modalità Desktop. Per farlo, potete premere il pulsante Steam e nel menu selezionate Power per poi cliccare su Passa a Desktop. Una volta cambiata modalità, cliccate sull'icona Discover Software Center nella barra delle applicazioni nella parte inferiore dello schermo, che potete riconoscere perché assomiglia a una borsa della spesa. All'interno dell'app, selezionate Applicazioni, poi cliccate su Internet e infine cliccate su Browser Web. Individuate Microsoft Edge dall'elenco delle app e selezionate Installa. Una volta installata l'app, potete chiudere il Discover Software Center. Adesso possiamo passare alla fase successiva: aggiungere Microsoft Edge a Steam. Sempre dalla modalità Desktop, cliccate sull'icona Avvia Applicazione (quella con un semi anello bianco attorno a un cerchio azzurro) poi selezionate Internet e cliccate con il pulsante destro del mouse su Microsoft Edge. Cliccate su Aggiungi a Steam e apparirà la finestra Aggiungi un gioco. Scorrete in basso fino a trovare Microsoft Edge, poi cliccate alla casella sulla sinistra e cliccate in basso su Aggiungi programmi selezionati.

Adesso arriva la parte un po' più complessa, in quanto dobbiamo dare accesso a Microsoft Edge ai controlli della Steam Deck. Sempre dalla modalità Desktop cliccate sull'icona Avvio applicazioni, poi selezionate Sistema e cliccate su Konsole per aprire una finestra del terminale. Adesso immettete il seguente comando in Konsole, per poi premere Invio: flatpak --user override --filesystem=/run/udev:ro com.microsoft.Edge Questo comando concede l'accesso di sostituzione a Edge con udev. Successivamente inserite il seguente comando per uscire da Konsole e premete Invio: exit Ora potete collegare un controller Xbox o utilizzare i layout preimpostati dello Steam Deck all'interno di Microsoft Edge, ma non è ancora finita, in quanto bisogna cambiare il modo in cui Microsoft Edge si comporta dopo l'avvio. Dopo tutto, vogliamo che apra il sito web Xbox Game Pass quando lo apriamo in modo da non perdere tempo e iniziare subito a giocare! Per farlo, cliccate sull'icona Steam e selezionate la scheda Raccolta, poi individuate Microsoft Edge dall'elenco e cliccateci sopra con il tasto destro del mouse. Selezionate Proprietà e vi troverete davanti a un paio di voci da modificare. Se volete, potete cambiare il nome di Xbox cloud gaming (beta) (quello di fianco all'icona), mentre nel campo Opzioni di avvio aggiungete la seguente riga di codice subito dopo "@@u @@" (deve esserci uno spazio tra l'ultimo @ e --windows-size): --window-size=1024,640 --force-device-scale-factor=1.25 --device-scale-factor=1.25 --kiosk "https://www.xbox.com/play" Ora chiudete la finestra, poi se volete potete modificare il layout del controller. Per farlo, cliccate con il pulsante destro del mouse su Microsoft Edge nella libreria Steam, poi selezionate Gestisci e cliccate su Layout controller. In Steam Controller Configurator selezionate Browse Configs, poi in Modelli selezionate Game pad con Mouse Trackpad o il layout che preferite, poi cliccate su Applica configurazione e selezionate Fine. Ora potete tornare alla modalità gioco tramite l'icona sul desktop, poi selezionate Microsoft Edge nella libreria Steam, nella sezione non Steam. A questo punto potete avviare l'app e accedere con il vostro account Microsoft per giocare ai titoli disponibili su Xbox Game Pass, sempre con connessione internet attiva. Microsoft vi dà anche la possibilità di aggiungere una grafica personalizzata al collegamento a Game Pass. Per farlo, scaricate la grafica, che contiene un'immagine per Xbox Cloud Gaming e il browser Microsoft Edge, da questo indirizzo (proviene direttamente da Microsoft, non preoccupatevi, ma potete anche scaricarle da quelle che pubblichiamo qui sotto). Le immagini per Xbox Cloud Gaming contengono Xbox_Cloud_Gaming_Banner.jpg, Xbox_Cloud_Gaming_Capsule.jpg e Xbox_Cloud_Gaming_Icon.jpg, e potete archiviarli nella Scrivania dalla modalità Desktop o salvarle sulla scheda micro SD (assicuratevi che siano in PNG). Andate alla modalità Desktop di Steam, poi cliccate su Steam e nella Raccolta selezionate Xbox Cloud Gaming (Beta), poi cliccateci sopra con il pulsante destro del mouse e selezionate Proprietà. Se volete aggiungere l'icona (Xbox_Cloud_Gaming_Icon), selezionate il quadrato vuoto a sinistra del nome del collegamento, passate alla posizione in cui è stata salvata la grafica e selezionate Xbox_Cloud_Gaming_Icon.jpg. Al termine, chiudete la finestra. Se volete invece aggiungere il banner, selezionate il gioco nella Raccolta, cliccate con il pulsante destro del mouse sull'area vuota dietro il titolo sopra il pulsante PLAY e selezionate Imposta sfondo personalizzato. Passate alla grafica e selezionate Xbox_Cloud_Gaming_Banner.jpg. Infine, se volete applicare la capsula, dovete cercare nella Steam Library un rettangolo vuoto con la scritta Xbox Cloud Gaming (Beta): cliccateci sopra con il pulsante destro del mouse e selezionate Gestisci, poi cliccate su Imposta grafica personalizzata. Passate alla grafica e selezionate Xbox_Cloud_Gaming_Capsule.jpg. Ora tornate alla modalità gioco e potete accedere a Game Pass usando le icone giuste.

Se invece volete aggiornare i Giochi recenti, dopo aver usato il collegamento e aver avviato Xbox Cloud Gaming (Beta) almeno una volta, lo vedrete visualizzato nella sezione Giochi Recenti della modalità Desktop, ma con uno sfondo vuoto. Cliccateci sopra con il pulsante destro del mouse, selezionate Gestisci, cliccate su Impostare la grafica personalizzata, passate alla grafica e selezionate Xbox_Cloud_Gaming_Capsule.jpg.

Come installare Game Pass su Steam Deck per giocare senza cloud

Se invece volete installare Game Pass sulla Steam Deck in modo da avere la possibilità di giocare ai giochi del servizio anche offline, ovvero senza utilizzare la funzionalità cloud, dovete seguire una procedura ben diversa. Steam Deck infatti non consente l'installazione dell'app Game Pass per installare i giochi della piattaforma, e l'unica cosa che potete fare è installare Windows, in dual boot o anche sostituendo SteamOS, sulla console, e da lì installare Game Pass come se fosse un normale PC. Se volete sapere come installare Windows su Steam Deck, indipendentemente dal fatto che vogliate farlo in dual boot con SteamOS o meno, vi rimandiamo alla nostra guida dedicata, che spiega passo per passo come fare. Una volta installato il sistema operativo di Microsoft ed effettuato l'accesso, avrete di fronte un qualsiasi PC con Windows, e potrete installare Game Pass per giocare sul PC. Per farlo, avviate l'app Xbox ed effettuate l'accesso con il vostro account (diamo per scontato che siate già abbonati al servizio), poi cliccate su PC Game Pass. Da qui potete accedere ai giochi del servizio, o in alternativa potete scaricarli dal Microsoft store, anche se non è la soluzione ideale. Una volta scaricati i giochi, potete giocarvi, ma come fare se volete farlo offline, quindi in mancanza di connessione Internet. Prima di tutto, assicuratevi sul sito Xbox che il gioco a cui siete interessati sia giocabile offline. La maggior parte lo sono, ma è sempre meglio controllare i dettagli per accertarvene. Tenete presente che i giochi con funzionalità multiplayer o co-op in rete non funzioneranno, e comunque alcune funzionalità, come la possibilità di acquistare elementi aggiuntivi da Microsoft Store, non saranno disponibili durante l'esecuzione di giochi offline. Inoltre, anche le classifiche non saranno disponibili quando sei offline. Prima di passare in modalità offline, dovrete connettervi alla rete Xbox per sincronizzare il gioco più recente salvato nel cloud. Durante l'esecuzione del gioco offline, i progressi di gioco continueranno a essere salvati in locale e verranno sincronizzati al successivo accesso a Xbox. Se volete continuare a giocare su un dispositivo differente, dovete connettervi alla rete e alla rete Xbox per consentire la sincronizzazione nel cloud del gioco salvato in locale. Se usate un dispositivo Windows 10/11, i salvataggi nel cloud verranno caricati automaticamente una volta effettuato l'accesso ed eseguita la connessione a Xbox. Inoltre prima di passare alle modalità offline dovrete preparare il dispositivo con la connessione attiva, poi accertatevi che Steam Deck sia impostato come offline. Per farlo, accertatevi di essere connessi a internet, poi verificate che il dispositivo disponga degli aggiornamenti più recenti di Windows. Successivamente, aprite il Microsoft Store e dopo aver effettuato l'accesso, nell'angolo superiore destro selezionate l'icona del profilo, poi selezionate Impostazioni app e, in Autorizzazioni offline, accertatevi che l'interruttore sia impostato su Attivate (l'impostazione disattiverà altri dispositivi, perché si può utilizzare un solo dispositivo offline alla volta). Adesso non dovete fare altro che avviare tutti i giochi che volete eseguire offline dopo aver effettuato l'accesso alla rete Xbox. Purtroppo dovrete compiere questa operazione una sola volta per gioco, anche se hai già avviato il gioco sul dispositivo.

Verificate che il dispositivo sia online e che sia impostato come dispositivo designato per la modalità offline. Adesso avviate il gioco che volete eseguire offline, e accedete a Xbox quando richiesto, poi potete uscire da Xbox Games e ripetete la procedura per qualsiasi gioco. Tenete presente che le licenze di gioco per PC Game Pass scadono dopo 30 giorni quando si gioca offline e le licenze per i giochi di proprietà scadono dopo 14 giorni. Per continuare a giocare offline, tornate online e avviate il gioco in modo da rinnovare rinnova la licenza del gioco sul dispositivo e poter tornare a giocare offline.

Domande e risposte