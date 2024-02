Perché la versatilità della console di Valve e la sua enorme popolarità consentono di sfruttare degli stratagemmi per accedere a diversi marketplace altrimenti non supportati, in modo, per esempio, per approfittare delle offerte dell'Epic Games Store o di giocare a Fortnite. Andiamo a vedere come fare, ma non prima di ricordarvi il nostro approfondimento su come formattare Steam Deck .

Ma questo non è l'unico strumento a vostra disposizione per scaricare giochi sulla console. Vediamo come installare giochi su Steam Deck , anche non-Steam. Non stiamo parlando di giochi craccati , ma piuttosto di altri store come Epic Games e Game Pass di Microsoft, oltre a qualche altra soluzione "da smanettoni" (ma legale).

Steam Deck è stata un enorme successo per Valve, dovuto alla strettissima integrazione con Steam oltre che a un programma di verifica per permettere ai giocatori di giocare a titoli supportati, anche AAA , ovunque si voglia.

Indice

Quali sono i giochi compatibili su Steam Deck

Visto che la maggioranza dei titoli su Steam è per Windows, però, per potervi giocare Steam Deck utilizza uno strumento chiamato Proton, una versione proprietaria di Wine, che emula un ambiente Windows in cui possono essere eseguiti i titoli.

La console infatti non è basata su Windows come sistema operativo, ma su SteamOS, una versione personalizzata di Arch Linux.

Da Steam Deck, potete vedere per ogni gioco l'icona di compatibilità sulla sua scheda, mentre per vedere i giochi verificati premete il tasto Steam e poi cliccate su Negozio. Qui in alto a sinistra cliccate su Perfetto per il Deck .

La buona notizia è che il team di Valve verifica continuamente nuovi giochi, quindi il catalogo dei giochi verificati continua ad aumentare, e non c'è differenza tra un gioco testato per Steam Deck LCD e Steam Deck OLED.

Queste caratteristiche sono visibili nella sezione di compatibilità con Steam Deck sulla pagina del Negozio di Steam del gioco, e nel caso il gioco sia Giocabile o Non supportato potete possono vedere quali requisiti dell'etichetta Verificato non siano attualmente soddisfatti.

Come installare giochi su Steam Deck

Adesso scorrete tra i giochi disponibili, oppure cliccate su Categorie per iniziare da lì la vostra ricerca. In alternativa, cliccate in alto a destra su Cerca su Steam ed effettuate una ricerca inserendo un termine di ricerca per filtrare i titoli.

Scelto un gioco, cliccate su Aggiungi al carrello e procedete all'acquisto, in caso sia da comprare, o su Gioca gratis , in caso sia Free-to-Play, oppure cliccate sulla scheda e se necessario cliccate sul pulsante Accedi alla pagina . Successivamente, cliccate su Avvia gioco per scaricarlo e installarlo sul dispositivo.

Come installare giochi Windows non Steam su Steam Deck

Ma anche se Valve consente l'accesso a migliaia di giochi per PC compatibili con lo Steam Deck attraverso il negozio ufficiale, questo non significa che non possiate installare altri titoli.

Alcuni giochi non funzioneranno per vari motivi, che possono spaziare da problemi di diritti, incompatibilità con la piattaforma o altro, ma potete comunque provare a installare quelli che non trovate sul servizio in maniera se non proprio immediata comunque abbastanza semplice. Vediamo come fare.

Per prima cosa dobbiamo passare alla modalità Desktop, ovvero la versione di SteamOS non ottimizzata per accedere al catalogo Steam ma che permettere di accedere al sistema operativo vero e proprio. Avviate Steam Deck e premete il tasto Steam sul lato sinistro per aprire il menu rapido, poi scorrete verso il basso e cliccate su On/Off, per selezionare infine la voce Modalità desktop.

In alternativa, potete tenere premuto brevemente il pulsante di accensione per accedere al menu di alimentazione un po' più velocemente. Apparirà una notifica con la scritta Passaggio alla modalità desktop, la console si riavvierà e vi troverete in un ambiente desktop Linux, proprio come se vi trovaste davanti a un normale PC.

Adesso cliccate su Discover, un'icona che troverete nella barra delle applicazioni e che ha una forma da busta della spesa blu (nel caso l'abbiate spostata, anche per errore, potrete trovarla cliccando sul menu Applicazioni, sotto la voce Sistema).

Qui cliccate Applicazioni dal menu di sinistra e poi Giochi per filtrare i risultati per categoria. Scorrete l'elenco per trovare un gioco che vi interessa, quindi cliccate su Installa.

Successivamente, per aggiungerlo alla libreria cliccate su Steam, poi selezionate in basso a sinistra Aggiungi un gioco e selezionate Aggiungi un gioco non Steam alla mia libreria. Adesso mettete la spunta alla casella accanto al gioco installato e cliccate su Aggiungi programmi scelti.

Se il gioco non appare nell'elenco, potete scaricare un archivio Linux Flatpak e installarlo dalla modalità desktop. Qui potete trovare i giochi di Flathub che potrebbero non apparire in Discover.

Ma questi sono titoli per Linux: cosa fare se volete installare un gioco Windows non disponibile su Steam? Nel caso di giochi Epic Games o Game Pass, vi rimandiamo ai capitoli successivi, ma se volete installare un file .exe? In generale, è più semplice utilizzare Lutris (per vedere come installare Lutris, andate a vedere la nostra guida dedicata).

In alternativa, potete aggiungere l'installer del gioco alla libreria non-Steam, come se fosse un qualsiasi programma esterno alla piattaforma.

Dopo aver scaricato il file del gioco, da qualunque fonte provenga, cliccate due volte sull'icona Steam per aprire il programma, poi in basso a sinistra cliccate su Aggiungi un gioco. Nel menu che si apre selezionate la voce Aggiungi un gioco Non-Steam alla mia libreria.

Adesso si aprirà una finestra che vi consente di aggiungere i giochi non-Steam, cliccate su Sfoglia in basso e si aprirà il gestore file. Qui cliccate sul menu a tendina e cambiate il tipo di fila in Tutti i file, altrimenti non vedrete i file con estensione .exe, che è quello che vogliamo installare.

Inoltre dovrete sapere dove guardare: per esempio, se il gioco è nella cartella Download andate in /Home/Deck/Downloads, mentre se è sulla scheda SD dovete andare in run/media/mmcblk0p1.

Adesso mettete la spunta di fianco al file di installazione del gioco, selezionate Apri e cliccate su Aggiungi programmi selezionati. Adesso il gioco è aggiunto alla libreria, ma prima di lanciarlo assicuratevi che funzioni con Proton. Cliccate sul gioco nella Libreria e cliccate sull'icona a forma di ingranaggio.

Selezionate Proprietà e poi Compatibilità. Scegliete la versione di Proton che preferite (in genere l'ultima disponibile è quella che funziona meglio), ed è fatta. Adesso tornate alla modalità gioco cliccando sull'icona omonima e Steam Deck si riavvierà.

Ora i giochi installati saranno disponibili nella scheda Libreria, sotto Non-Steam.