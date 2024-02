Come installare Kodi su Fire Stick, TV, PC, Android, iPhone e non solo

Andiamo a vedere come ottenerlo sul vostro dispositivo preferito, che sia un Mac o una smart TV HiSense , ma non prima di ricordarvi il nostro approfondimento su come trasformare un vecchio PC in un media center / NAS .

Se dovete organizzare la vostra libreria di film, immagini o musica, è probabile che vi venga consigliato di utilizzare Kodi , uno dei lettori multimediali più popolari in circolazione, che vi consente di accedere ai vostri contenuti da una serie incredibile di piattaforme diverse, oltre ad accedere a quelli in streaming.

Cos'è Kodi

Ecco perché Kodi , che è sviluppato dalla Kodi foundation, in sé non è un programma illegale, ma se utilizzato nel modo sbagliato può diventarlo, cosa che noi non promuoviamo.

Tra questi, ci sono anche quelli che consentono agli utenti di trasmettere in streaming contenuti protetti da copyright come film o spettacoli televisivi, il che lo rende uno strumento illegale , o comunque un mezzo per compiere reati.

Questo vi permette di trasformare il vostro computer o altro dispositivo in un vero e proprio hub per la riproduzione dei contenuti multimediali , ma la grande versatilità di Kodi risiede nel supporto ai cosiddetti componenti aggiuntivi, gli add-on , sviluppati dalla comunità di appassionati e che ne espandono le funzionalità.

Come installare Kodi su PC

In quest'ultimo caso, non dovete fare altro che avviare il marketplace di Microsoft e inserire in alto nel campo di ricerca il termine Kodi, per poi cliccare sul primo suggerimento.

Volete installare Kodi sul vostro PC Windows ? In questo caso potete utilizzare sia l'installer dal sito dello sviluppatore che, ed è la soluzione consigliata in caso usiate Windows 11 o Windows 10, il Microsoft Store .

Adesso cliccate su Apri per confermare l'intenzione di avviare l'app nonostante non sia stata installata dall'App Store (verrà chiesto solo al primo avvio) e Kodi verrà avviato.

Per procedere, andate alla pagina dei download, a questo indirizzo , e scegliete in alto la versione del programma, se Recommended o altre, e sotto cliccate sul pulsante dell'installer, Installer (64BIT), per scaricarlo sul computer.

In caso invece vogliate installare Kodi su un Mac, l'unica alternativa a vostra disposizione è installare il pacchetto .dmg manualmente, in quanto il programma non è nell'App Store .

All'avvio potreste dover cambiare lingua e impostazioni del firewall. Per quanto riguarda la lingua, cliccate in alto sull'icona a forma di ingranaggio, selezionate Interface settings e cliccate su Regional, per poi impostare Language su Italian.

Ora, indipendentemente dal sistema che avete utilizzato per installare Kodi, premete il tasto Windows, scrivete Kodi e cliccate sul risultato corrispondente per aprire il lettore multimediale.

Adesso cliccate su Sì, poi selezionate i pulsanti Next, I Agree , Next e ancora Next. Infine cliccate su Install e poi su Finish per uscire dal programma di installazione.

Se volete utilizzare le versioni Nightly del programma, cliccate in alto a destra su Development Builds e selezionate la versione di Kodi appropriata, oppure potete anche optare per la versione Prerelease.

In alternativa, potete scaricare il programma per installarlo manualmente andando alla pagina dei Download di Windows a questo indirizzo . In alto selezionate la versione che preferite (è consigliato utilizzare quella Recommended , ovvero quella stabile), mentre sotto potete cliccare sul pulsante Installer (64BIT) o Installer (32BIT) a seconda del vostro computer.

Come installare Kodi su telefono

Qui se invece di Installa toccate Kodi e scorrete verso il basso, potete anche scegliere di installare la versione beta toccando Partecipa sotto Partecipa al programma beta e poi in alto toccando il pulsante Installa. In alternativa potete anche arrivare direttamente alla pagina di Kodi del Play Store toccando questo link .

Per installare Kodi dal Play Store, non dovete fare altro che toccare l'icona del marketplace di Google (un triangolo colorato), inserire in alto il nome kodi e poi toccare il pulsante Installa alla voce corrispondente.

Installare Kodi su un dispositivo Android, che sia uno smartphone o un tablet, è veramente una questione di pochi tocchi. Il metodo consigliato è utilizzare direttamente il Play Store , che vi consente gli aggiornamenti automatici anche se al costo di un certo ritardo rispetto alle tempistiche di rilascio dal sito ufficiale di Kodi in quanto il team privilegia un meccanismo di transizione graduale per garantire prestazioni e stabilità migliorate.

Kodi può anche essere installato sul telefono o sul tablet. Su Android è molto più semplice, mentre su iPhone e iPad presenta delle limitazioni piuttosto importanti che potrebbero scoraggiarne l'utilizzo a chi non sia proprio interessato a procedere. Andiamo a vedere come fare.

Se volete installare Kodi manualmente, potete andare alla pagina dei download dell'app sul sito ufficiale e toccare la versione adatta al vostro smartphone (molto probabilmente ARMV8A (64BIT)).

In caso vi venisse chiesta conferma di effettuare il download del file .apk nonostante la potenziale pericolosità, datela toccando OK in basso a destra, poi a download completato toccate la notifica che vi conferma l'avvenuto download e toccate Installa. A questo punto, molto probabilmente il sistema vi avvertirà che l'installazione è bloccata, toccate Consenti e attivate l'installazione dall'app che state utilizzando (il browser che state usando), poi tornate indietro e l'app si installerà.

Avviate Kodi (un rombo azzurro diviso in altri quattro rombi), l'interfaccia verrà girata in orizzontale e vi verrà chiesto di concedere l'accesso ai file multimediali. Concedetelo "mentre usate l'app", poi attivate l'interruttore che viene mostrato e toccate l'icona con la freccia in alto a sinistra per tornare all'app.

iPhone e iPad

Installare Kodi su iPhone e iPad purtroppo è molto meno semplice in quanto Apple non ha consentito la pubblicazione dello strumento sull'App Store.

Su Internet e sulle stesse pagine del supporto di Kodi viene proposto di installare l'app dopo aver effettuato il jailbreak del dispositivo, una pratica che consente di rimuovere le restrizioni di iOS e iPadOS e installare pacchetti di terze parti anche se non firmati da Apple.

In questa guida non spiegheremo come utilizzare questo sistema, ma vi proporremo la possibilità di installare Kodi tramite file .ipa. Questa soluzione è supportata da Apple (o meglio dire accettata) in quanto in pratica sfrutta il programma Xcode della casa, messo a disposizione per gli sviluppatori per testare le proprie app prima di pubblicarle sull'App Store.

Quello che si farà sarà quindi creare un account sviluppatore gratuito, installare un sistema open source chiamato AltStore che sfrutta lo stesso sistema di Xcode, e poi installare il file .ipa di Kodi.

Purtroppo non è una procedura semplice, e ci sono delle limitazioni, su tutte il fatto che dovrete reinstallare l'app dopo sette giorni in quanto Apple revoca la chiave di firma, ma AltStore può fare tutto per voi.

Per la guida su come usare AltStore, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato, mentre qui potete scaricare il file .ipa di Kodi da installare sull'iPhone (scegliete Stable build, Nightly o altre a seconda della vostra preferenza).