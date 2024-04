Come installare Stremio, e i suoi addon

Cercate un media center facile da utilizzare e gestire? Allora Stremio potrebbe fare per voi: vediamo come installarlo e come aggiungere i preziosissimi addon

Kodi è troppo complicato per voi? Stremio potrebbe essere una valida alternativa al popolare media center che punta tutto sulla semplicità d'utilizzo. Non dovete perdervi tra decine di menu o cercare componenti aggiuntivi: tutto è a portata di mano, a scapito forse della versatilità. Non solo, ma è disponibile per tutti i maggiori sistemi operativi. Il che significa che potrete usarlo comodamente da computer, tablet o telefono senza problemi. Andiamo quindi a vedere come installare Stremio su PC Windows, Mac, Linux, Android e iPhone o iPad. Il media center è quindi compatibile anche con smart TV (Android e recenti TV Samsung) o set-top-box Android. E scopriremo anche come installarlo su Fire Stick, il che ci consente di usare Stremio anche su TV non compatibili attraverso il comodo dongle di Amazon. Prima di vedere come installare Stremio, vogliamo sottolineare un punto. Stremio è un software legale, ma alcuni componenti aggiuntivi potrebbero mettere a vostra disposizione contenuti piratati. Noi di Smarworld non promuoviamo queste azioni, per cui la nostra guida è da intendersi solo per gli utilizzi consentiti dalla legge. Dopo l'installazione Stremio chiederà di creare un account. È una procedura rapidissima, che si completa nel giro di un minuto, e che tra l'altro permette di sincronizzare gli addon e la cronologia di visione tra vari dispositivi. Per approfondire ulteriormente, potete leggere come funziona Stremio.

Indice

Come installare Stremio su PC Windows

Se volete installare Stremio su un PC Windows, andate a questo indirizzo e cliccate sul pulsante a destra di Stremio for Windows. Ora premete i tasti Windows + E e in Esplora file cliccate a sinistra su Download. Cliccate due volte sul file Stremio+x.x.xxx.exe, poi attendete il completamento della procedura di installazione. A installazione completata, scegliete se avviare subito Stremio, aggiungere un collegamento alla scrivania o associare i file torrent all'app. Infine, cliccate su Finish in basso e potete avviare l'app.

Come installare Stremio su Mac

Volete installare Stremio sul vostro Mac? Andate alla pagina dei download dell'app e cliccate sul pulsante a destra di Stremio for macOS. Attenzione: come vedete potrete scegliere tra due versioni di Stremio. Sono disponibili la versione per macOS High Sierra e superiori e per i sistemi aggiornati da macOS El Captain a Sierra. Scegliete quella adatta al vostro sistema e a download completato cliccate sull'icona del Finder (la faccia sorridente nel Dock). Adesso cliccate a sinistra su Download e cliccate due volte sul file Stremio+x.x.xxx.dmg. Spostate l'app Stremio nella cartella Applicazioni e l'app sarà installata. Ora potete avviarla andando nella cartella Applicazioni e cliccando due volte su Stremio. Per il primo avvio, vi verrà chiesto conferma di volerla avviare visto che si tratta di un'app scaricata da Internet. Cliccate su Apri.

Come installare Stremio su Linux

Se utilizzate un computer Linux, potete installare Stremio o tramite Flatpak o utilizzando il pacchetto DEB (per Debian). In ogni caso, andate alla pagina ufficiale dei download. Se volete installare l'app tramite Flatpack, cliccate sul pulsante corrispondente di fianco a Stremio for Linux (64 bit). Nella pagina che si apre, cliccate su Install. In alternativa, se avete un computer Debian, potete scaricare il pacchetto .deb cliccando su Stremio x.x Debian/Ubuntu. Infine, potete anche installare l'app da AUR per Arch Linux o Manjaro, o direttamente il codice sorgente.

Come installare Stremio su Android

Installare Stremio su telefoni e tablet Android è incredibilmente semplice. Aprite il Play Store e in alto scrivete Stremio, poi cliccate sul pulsante blu Installa di fianco all'app. In alternativa, potete andare direttamente da qui. Adesso potete aprirlo cliccando su Apri o cercando l'icona dell'app (un rombo viola su fondo bianco) nella Home del dispositivo.

Come installare Stremio su iPhone

Stremio è disponibile anche per iPhone e iPad, ma l'app ha funzioni molto più limitate rispetto a quelle delle altre piattaforme. Per questo motivo infatti si chiama Stremio organizer e consente solo di scoprire nuovi contenuti. Purtroppo non è aggiornata da più di tre anni, quindi sconsigliamo di utilizzarla, ma se volete comunque installarla potete trovarla qui. In alternativa, su iPhone e iPad potete utilizzare la versione di Stremio per il Web a questo indirizzo. Questa versione ricalca l'interfaccia dell'app per PC, ma presenta comunque delle limitazioni. Tra queste, non c'è il servizio Stremio, la conversione dei video e lo streaming torrent. Per comodità potete installare la PWA aprendo il link sopra da Safari. Poi cliccate sull'icona con il quadrato e la freccia verso l'alto e selezionate la voce Aggiungi alla schermata Home.

Come installare Stremio su smart TV

Se volete installare Stremio su una smart TV, dipende dal sistema operativo. Se avete una smart TV con Android TV / Google TV, troverete Stremio sul Play Store. Tutto quello che dovete fare è aprire il Play Store e cercare Stremio, poi cliccare su Installa in corrispondenza del risultato. In alternativa, potete installare l'app direttamente dalla pagina dei download cliccando sul pulsante a destra di Stremio for Android TV. Stremio è disponibile anche sull'App Store degli smart TV Samsung dal 2019 in poi. Per installarla, avviate il TV e premete il tasto Home (quello con la casa disegnata). Poi andate verso sinistra e cliccate sull'icona con quattro cerchi. Adesso andate verso l'alto a destra e cliccate sull'icona a forma di lente d'ingrandimento. Digitate Stremio e cliccate sul risultato corrispondente, poi cliccate su Installa.

Come installare Stremio su Fire Stick

Se volete installare Stremio su Fire Stick, aprite l'AppStore (l'icona con tre quadrati a destra) e cercate Downloader. Installatela cliccando su Scarica. Ora andate nelle Impostazioni cliccando sull'icona a forma di ingranaggio, poi selezionate La mia Fire TV e cliccate su Opzioni sviluppatore. In caso non le abbiate attivate, tornate indietro e selezionate Informazioni, poi cliccate su Fire TV. Ora cliccate su Seleziona sette volte. Nelle Opzioni sviluppatore, cliccate su Origini sconosciute e cliccate su Downloader per attivarla (vedrete "ON"). Adesso andate in Applicazioni e giochi e cercate Downloader, poi cliccateci sopra. Andate su Enter e URL e inserite questa URL: https://www.stremio.com/downloads Di fianco a Stremio for Android TV scegliete la versione ARM. A download completato cliccate su Installa e poi su Fine. Stremio sarà tra le app e potrete avviarla.

Come installare gli addon di Stremio