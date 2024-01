Nessuna paura, tra poco risponderemo a tutte le vostre domande, ma non prima di ricordarvi il nostro approfondimento su come fare il backup di WhatsApp .

Ma come installare WhatsApp su qualsiasi telefono ? La popolarissima app di messaggistica può essere infatti installata su un nuovo cellulare Android o iPhone , anche in caso non si abbia a disposizione il vecchio smartphone o sia rotto. E che fare se volessimo installarla su un vecchio telefono?

Indice

Come installare WhatsApp su un nuovo telefono

Volete sapere come installare WhatsApp sul telefono e utilizzarlo come dispositivo secondario tenendo il numero? Per questo vi rimandiamo al capitolo dedicato .

Sbloccate l'iPhone e avviate WhatsApp. Toccate Impostazioni , Chat e toccate Sposta le chat su Android . quando appare la schermata Copia app e dati collegate i telefono, collegate i due telefoni via cavo. Sull'iPhone, toccate Affidabile e seguite le istruzioni a schermo per copiare le chat di WhatsApp, come visto per i telefoni Samsung, quindi scansionando il codice QR quando richiesto.

Ora, toccate la voce Chat e toccate la voce Trasferisci chat , per poi toccare il pulsante Avvia . Date il consenso alle autorizzazioni richieste, come l'utilizzo del Wi-Fi e per l'accesso ai dispositivi vicini, e verrà mostrata un'inquadratura della fotocamera.

Adesso vi potrebbe essere chiesto se volete autorizzare l'installazione di app da fonti esterne al Play Store: date conferma e seguite le istruzioni a schermo per autorizzare la procedura (si tratterà di aprire una pagina delle impostazioni e attivare l'interruttore di fianco a Installa da fonti non sicure o qualcosa del genere).

Se avete un telefono Android non dotato di servizi Google e quindi senza Play Store, potete invece scaricare il file APK da questa pagina (è la pagina ufficiale di WhatsApp per il download della versione per Android).

Se volete installare WhatsApp su un nuovo telefono Android, non dovete fare altro che avviare il Play Store (l'icona a forma di triangolo colorato nella schermata iniziale o nel cassetto delle app) e nel campo in alto cercare WhatsApp, per poi toccare la voce corrispondente.

Avete preso un nuovo telefono e volete installare WhatsApp per trasferirci sopra le vostre chat? Farlo è facilissimo: vediamo come da Android e iPhone.

Infine, come per Android, potete installare WhatsApp sul nuovo iPhone e utilizzarlo come dispositivo secondario tenendo il numero: ne parleremo nel capitolo dedicato .

Se invece passate da un telefono Android, potete usare Passa a iOS , come spiegato in questa guida . Brevemente, comunque, avviate l'iPhone e seguite la procedura a schermo, poi selezionate di non avere un telefono e infine toccate Configura manualmente , per poi arrivare alla schermata App e Dati , dove vi viene proposto di trasferire app e dati da diverse fonti, come un backup, da Mac o PC, da un altro iPhone o, ed è quello che interessa a noi, da un telefono Android .

Volete installare WhatsApp su un nuovo iPhone ? In questo caso dovete installare l'app di messaggistica dall'App Store (l'icona con la "A" stilizzata su fondo azzurro) cercando in alto WhatsApp oppure direttamente da qui .

Come installare WhatsApp su un telefono vecchio

Nondimeno, per molti rappresentano proprio per questo una ventata di libertà, in quanto non solo costano pochissimo e il più delle volte non sono dotati di schermo touch, ma soprattutto liberano dalla schiavitù dell'essere sempre collegati a social e altre app. Ma perché rinunciare a WhatsApp? Alcuni di questi dispositivi infatti, consentono l'installazione della popolare app di messaggistica per restare sempre in contatto con i nostri cari.

I vecchi telefoni , che in parte possiamo assimilare ai feature phone, sono dispositivi dotati di funzioni piuttosto basilari, e oltre a chiamare, mandare messaggi, fare foto, ascoltare musica e poco altro non offrono la versatilità degli smartphone.

Per disinstallare WhatsApp, selezionatela nel menu delle app, cliccate su Opzioni (su JioPhone o JioPhone 2 saltate questo passaggio), selezionate Disinstalla e poi cliccate su OK o Disinstalla. Questa procedura rimuove l'applicazione e tutti i suoi dati

Per installare WhatsApp, andate su JioStore o Store nel menu delle app, scorrete lateralmente e selezionate Social. Ora selezionate WhatsApp, cliccate su OK o Seleziona e poi cliccate su Installa o Ottieni. Adesso avviate WhatsApp ed effettuate l'accesso con il vostro numero di telefono.

Ovviamente non tutti i vecchi telefoni eseguono questo sistema operativo, quindi scordatevi di poterlo utilizzare sui vecchi Windows Mobile o sul vostro Nokia 3310 che avete nel cassetto da vent'anni. Nondimeno, alcuni dispositivi come Nokia 8110, Nokia 2720 Flip, Doro 7060, MTN Smart e altri telefoni che potete trovare a questo indirizzo funzioneranno senza problemi.

Come installare WhatsApp da un telefono rotto

Se il vostro telefono è rotto, non potete ovviamente usarlo per recuperare le chat di WhatsApp da installare sul nuovo telefono.

Per questo motivo, l'app di messaggistica offre il backup su cloud, da Google Drive per Android e iCloud per iPhone, in modo da non dover dipendere dal telefono precedente per trasferire i messaggi.

Per effettuare il backup su Android e iPhone delle chat di WhatsApp, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato. A questo punto, quando avvierete il nuovo telefono e confermerete il vostro account con il numero di telefono o l'email (al momento solo da Android, se l'avete impostata come metodo di riconoscimento dell'account), potete ripristinare la cronologia delle chat da iCloud o Google Drive.

In alternativa, se il telefono rotto è un dispositivo Android e potete accedere ancora alla sua memoria o è un dispositivo dotato di scheda SD esterna (che usate per salvarci sopra le chat), potete trasferirle sul computer e poi da lì sul nuovo telefono, in modo da ripristinarle all'attivazione dell'account.

Normalmente, infatti, ogni giorno alle 2:00 WhatsApp esegue automaticamente il backup dei messaggi sulla memoria locale, e li conserva per sette giorni.

Di conseguenza, potete ripristinarli collegando il telefono al computer e andando alla posizione sdcard/WhatsApp/Database, mentre su Android 10 e versioni più recenti il percorso dei file è: Memoria principale > Android > Media > com.whatsapp > WhatsApp > Database.

Dopo aver collegato il telefono al computer, abbassate la tendina delle notifiche del telefono, toccate la voce Dispositivo in carica tramite USB e selezionate Trasferimento file (o dispositivo multimediale).

Ora passate al computer. Se avete un PC Windows, premete i tasti Windows + E, cliccate su Questo PC a sinistra e poi cliccate due volte sull'icona del telefono.

Da Mac, la procedura è un po' più complicata e dovrete installare Android File Transfer (che potete scaricare da qui), oppure MacDroid, che nella versione gratuita consente la sola lettura e copia dei file dal telefono al PC, mentre per fare il passaggio inverso dovete passare alla versione Pro. Avete la possibilità di usare una prova gratuita di 7 giorni, poi si passa a 1,67 dollari al mese.

Qualunque sia la vostra situazione, navigate nella cartella WhatsApp nella memoria principale del telefono (sdcard o Home) e copiatela in una cartella sul computer. Non potrete leggere questi messaggi, ma potrete ripristinarli in WhatsApp.

Ora scollegate il telefono vecchio (ricordatevi di smontare prima la memoria) e collegate quello novo. Seguite i passaggi appena descritti per copiare la cartella con il backup nella memoria del telefono, poi scollegatelo dal computer (ricordatevi di smontare prima la memoria). Se volete ripristinare chat meno recenti, individuate il file msgstore-YYYY-MM-DD.1.db.crypt14 e rinominatelo in msgstore.DB.crypt14 (se non fosse crypt14 ma crypt12, mantenete il numero finale), poi ripristinatelo.

In caso abbiate già installato WhatsApp sul telefono, disinstallatelo, reinstallatelo, avviatelo e toccate Ripristina.

In caso di un iPhone, dovete avere un backup dell'intero telefono sul computer. Per farlo, potete seguire la nostra guida dedicata, tenendo presente che l'unico modo che avrete per leggere le chat e ripristinare è ripristinare l'intero backup.