A disposizione abbiamo diversi strumenti, scopriamo come utilizzarli a seconda delle vostre necessità, oltre a ricordarvi il nostro approfondimento su come fare un'installazione pulita di Windows 11 .

Ma non tutto è perduto: vediamo come installare Windows 11 su PC non supportati , bypassando la verifica TPM o superando le limitazioni per processore e RAM.

Windows 11 è uno dei più importanti aggiornamenti della storia del sistema operativo, non solo dal punto di vista del design, ma anche delle funzionalità e in generale per le ambizioni di Microsoft. Purtroppo ma non tutti possono installarlo sul loro computer, perché la casa di Redmond ha imposto dei requisiti piuttosto stringenti.

Quali sono i requisiti di Windows 11

In alternativa, potete utilizzare uno script per ingannare Windows, che consente di installare Windows 11 su una macchina virtuale , o modificare il registro di sistema a metà installazione .

Cosa fare se non risulta compatibile ? Siamo qui per questo, ma prima un avviso. Microsoft afferma che potrebbero verificarsi problemi di incompatibilità e che il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente, inoltre un PC che non soddisfa i requisiti potrebbe non ricevere più aggiornamenti, inclusi ma non limitati agli aggiornamenti di sicurezza.

Premete i tasti Windows + E, andate nella sezione Download e cliccate due volte sul file WindowsPCHealthCheckSetup.msi per installare l'applicazione. Mettete la spunta a Apri Controllo integrità del PC e cliccate sul pulsante Fine per avviarla.

Potete controllare la compatibilità utilizzando lo strumento di Microsoft Controllo integrità : avviate un browser e andate alla pagina di Windows 11 . Poi scorrete fino in fondo e cliccate sul pulsante Scarica l'app Controllo integrità per PC .

Questo implica che non solo i computer più vecchi, ma anche le macchine virtuali non potranno aggiornarsi a Windows 11. Inoltre sono stati imposti requisiti minimi per il processore, la RAM, lo spazio di archiviazione e altro, che bloccano l'aggiornamento da Windows 10 . Questi sono i requisiti minimi per installare Windows 11:

Con Windows 11, Microsoft ha imposto alcuni requisiti hardware piuttosto stringenti, che in pratica hanno tagliato fuori gran parte dei computer lanciati fino al 2017. Perché? Perché prima di tutto ha imposto per motivi di sicurezza il supporto al TPM 2.0 . Il TPM (Trusted Platform Module) è un chip utilizzato per la crittografia e serve per proteggere il computer da manomissioni grazie ai suoi meccanismi di sicurezza fisici.

Prima di cominciare a vedere come installare Windows 11 su PC non supportati, cerchiamo di capire cosa significa essere un PC non supportato e come verificarlo .

Come installare Windows 11 su PC non supportati

Se volete sapere come installare Windows 11 su PC non supportati, ci sono diversi strumenti a vostra disposizione. Come abbiamo anticipato nel capitolo precedente, inizieremo a mostrare il sistema ufficiale, che però non permette di installare Windows 11 su qualunque PC. In seguito, proporremo altre alternative.

Metodo ufficiale

Nonostante questo sistema per installare Windows 11 su un PC non supportato modifichi il registro di sistema, è lo strumento ufficiale di Microsoft e decisamente il più semplice da attuare, quindi lo proponiamo per primo.

Detto questo, non è lo strumento migliore, perché non elimina i requisiti ma semplicemente li allenta un po' in quanto con questa soluzione infatti dovrete comunque avere un TPM 1.2. In ogni caso, se state cercando come installare Windows 11 su PC con processore non supportato, questa soluzione è perfetta per voi.

Per farlo, premete il tasto Windows e scrivete regedit premendo poi su invio. Così facendo si aprirà l'editor del registro di sistema. Navigate tramite l'albero sulla sinistra fino alla chiave HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\MoSetup, poi premete sul menu Modifica del registro di sistema e quindi su Nuovo -> Valore DWORD (32 bit).

Verrà creata una nuova chiave, alla quale dovrete dare il nome AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU. Cliccate due volte sulla chiave appena rinominata, e attribuitele valore 1.

Ora riavviate il computer e aggiornate a Windows 11 scaricando la ISO di Windows 11.

La trovate a questo indirizzo, scorrete fino in fondo fino a Download dell'immagine del disco (ISO) di Windows 11, cliccate sul menu a tendina e selezionate Windows 11. Poi cliccate sul pulsante Scarica.

Premete i tasti Windows + E, cliccate a sinistra su Download e cliccate sull'immagine ISO appena scaricata con il pulsante destro del mouse. Selezionate Apri con e cliccate su Esplora risorse. Questo la monterà come disco virtuale. Cliccateci sopra a sinistra e poi cliccate due volte su setup. Ora seguite le istruzioni per installare Windows, scegliendo se cancellare o meno i vostri dati.

In alternativa, potete usare un programma come Rufus, come vedremo tra poco.

Con Rufus

Rufus è un'utilità gratuita molto versatile che consente di creare un supporto di avvio di qualunque sistema operativo, e quindi anche un disco di installazione di Windows 11. Se state cercando come installare Windows 11 su PC non supportati per TPM, RAM e processore, questo è il sistema che fa per voi, in quanto disabilita tutti i tipi di controllo.

Installare Windows 11 da Rufus vi permette di eseguire un'installazione pulita di Windows 11, se lo avviate da unità USB, o di eseguire un aggiornamento da Windows 10. Tenete presente che avrete bisogno di una chiavetta USB da almeno 16 GB e che sarà più complicato installare Windows 11 su una macchina virtuale, se usate questo metodo.

Infine, se volete installarlo da USB dovrete controllare l'ordine di avvio del computer. Per farlo, da Windows 10 premete i tasti Windows + I, poi cliccate su Aggiornamento e sicurezza, cliccate su Ripristino e poi su Riavvia ora nella sezione Avvio avanzato. Cliccate su Riavvia ora e poi su Risoluzione dei problemi.

Cliccate su Opzioni avanzate e nella pagina successiva cliccate su Impostazioni firmware UEFI. Cliccate su Riavvia e nella pagina che si apre impostate l'ordine di avvio in modo che il sistema si riavvii come prima opzione da USB (le voci possono cambiare da computer e computer).

Infine, cliccate su Salva ed Esci.

Ora potete creare il supporto. Collegate al computer una chiavetta USB con almeno 16 GB di spazio, quindi andate alla pagina di download di Rufus. Scorrete verso il basso e scaricate l'ultima versione disponibile cliccando sulla prima voce in alto sotto Download.