E quando lo fate, la persona che riceve questo messaggio potrà vedere il vostro nome, foto, posizione del vostro telefono, la quantità di batteria rimanente e persino l'orario presunto di arrivo. Comodo vero? Andiamo a vedere come fare ed eventualmente risolvere eventuali problemi, oltre a ricordarvi come misurare le distanze su Google Maps .

A seconda della vostra situazione, potrebbe esservi utile sapere come inviare la posizione su Google Maps , da telefono, Android o iPhone, o su WhatsApp. Questa funzione della popolare app di navigazione infatti vi consente di condividere in tempo reale la vostra posizione con chi volete e per il tempo che ritenete opportuno.

Dovete incontrarvi con qualcuno che avete conosciuto su Tinder, oppure siete in ritardo a una cena e volete far sapere ai vostri amici quanto vi manca per arrivare?

Come inviare la posizione su Google Maps

Ora toccate Condividi e incollate il link nell'app Messaggi o in un'email. Potrete recuperare questo link (o la condivisione attiva) per il tempo stabilito della condivisione toccando il vostro avatar in alto a destra in Maps, poi toccando Condivisione della posizione e in basso selezionando le voci [nome utente] , se avete condiviso la posizione con un contatto, o Condivisione tramite link . Da qui potete interrompere la condivisione quando volete toccando Interrompi.

Se il contatto non è tra i vostri contatti Google, scorrete con il dito verso sinistra nella seconda riga in basso, quella delle app, e toccate Copia negli appunti .

Ora se la persona con cui volete condividere la posizione è tra i vostri contatti Google , selezionatelo nella riga dei contatti e se non lo vedete scorrete con il dito verso sinistra fino a vedere Altro. Selezionate un contatto o cercatelo usando il campo di ricerca in alto (tramite nome, numero di telefono o indirizzo email). Se il contatto è nei contatti Google, vedrete in basso a destra l'icona di Maps. Toccate Condividi e la vostra posizione sarà condivisa per il tempo stabilito.

Toccate Consenti per consentire a Google Maps di accedere ai vostri contatti e nella pagina seguente toccate i pulsanti "+" o "-" di fianco a 1 ora per scegliere per quanto tempo condividere la posizione. Potete andare da un minimo di 15 minuti fino a un massimo di 1 giorno. Fino a 1 ora potete impostare scarti di 15 minuti, tra 1 ora e 12 ore, scarti di 1 ora. Oltre le 12 ore, si passa a 1 giorno.

Se volete sapere come inviare la vostra posizione da un telefono o tablet Android, per prima cosa avviate Google Maps ed eventualmente effettuate l'accesso con il vostro account Google. Poi toccate l'icona in alto a destra con l'omino e selezionate la voce Condivisione della posizione , per poi toccare il pulsante blu in basso a destra Nuova condivisione.

Nella fattispecie, quando inviate la posizione su Maps l'altro utente potrà vedere il vostro nome e foto del profilo, la posizione in tempo reale (anche quando le app Google non sono in uso), lo stato della batteria del telefono da cui inviate la posizione (ed eventualmente se è in carica), e l'ora di arrivo e quella di partenza, se viene aggiunta una notifica di Condivisione della posizione. Gli utenti potrebbero anche vedere altre informazioni, a seconda della vostra modalità di condivisione.

Come abbiamo anticipato in apertura, se inviate la vostra posizione su Google Maps condividerete alcune informazioni con il vostro interlocutore oltre alla posizione stessa, ed è quindi bene tenerlo presente prima di usare lo strumento, soprattutto in caso vogliate condividerla con qualcuno che non conoscete bene.

L'utente riceverà un messaggio con la scritta Visualizza la mia posizione in tempo reale su Maps, e cliccando sopra il link potrà vederla.

Se volete condividere l'orario di arrivo previsto, avviate una navigazione aprendo Maps e impostando una destinazione. Dopo aver iniziato il viaggio scorrete il dito dal basso verso l'alto e toccate Condividi posizione. Toccate l'icona della persona nella riga dei contatti o Copia negli appunti e toccate Condividi per inviare il vostro orario di arrivo a questa persona.

Potete interrompere la condivisione toccando Interrompi condivisione nella stessa finestra.

Sappiate inoltre che se avete inviato la vostra posizione su Maps a qualcuno, potete richiedere a vostra volta la sua posizione avviando Google Maps e toccando il vostro avatar in alto a destra. Poi toccate Condivisione della posizione e selezionate un contatto che ha già condiviso la posizione con voi. Toccate Richiedi e il contatto riceverà il vostro indirizzo email e una notifica.

A questo punto potrà visualizzare il vostro profilo per verificare la vostra identità e condividere la posizione, oppure ignorare la vostra richiesta o persino bloccarvi per non farvi più richiedere la posizione.

Se volete invece vedere la posizione di una persona che vi ha inviato la sua posizione su Maps, avviate l'app e toccate il vostro avatar in alto a destra. Poi toccate Condivisione della posizione e selezionate il contatto che ha condiviso la posizione con voi.

Per aggiornare la posizione, tocca l'icona con tre puntini e poi Aggiorna.

iPhone

Volete inviare la vostra posizione su Maps da iPhone o iPad? In questo caso la procedura è in tutto e per tutto simile a quanto visto da Android (l'app è la stessa).

La differenza è che Google Maps potrebbe non essere installata sul vostro dispositivo, quindi per prima cosa scaricatela da App Store, avviatela ed effettuate l'accesso con il vostro account Google.

A questo punto, toccate l'icona del vostro profilo in alto a destra e selezionate la voce Condivisione della posizione. Toccate il pulsante in basso a destra Nuova condivisione e scegliete per quanto tempo condividerla toccando il menu a tendina Per un'ora e poi agendo sui pulsanti "+" e "-" per impostare un periodo di tempo durante il quale l'altra persona potrà vedere dove siete in tempo reale.

Toccate un contatto scorrendo nella prima riga (se non lo vedete scorrete verso sinistra, toccate Altri e selezionate un contatto tra quelli disponibili) o se volete inviare un link a una persona che non è tra i vostri contatti toccate in basso la voce Altre opzioni.

Toccate Copia per copiare il link e inviatelo tramite messaggi o email.