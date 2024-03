Come inviare SMS da internet, da anonimo o col proprio numero di telefono

Grazie alle moderne piattaforme di messaggistica e alla diffusione dei messaggi RCS, gli SMS non sono popolari come in passato. Nondimeno, può capitare di dover inviare un breve messaggio di testo con questo vecchio protocollo. E in alcune circostanze potremmo trovarci costretti a farlo via Internet, sia perché abbiamo finito il credito o per altri motivi.

Vediamo quindi come inviare SMS da internet gratis, senza registrazione e in anonimo. Inoltre scopriremo perché farlo e come mandare messaggi dal PC con il proprio numero.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli di questi strumenti, e vedrete che in pochi secondi potrete comunicare con i vostri amici!